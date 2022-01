5 meilleures applications d’enchères pour Android

Les enchères sont intenses et amusantes. Cependant, il n’est pas aussi facile de les trouver car ils ne sont pas très populaires. La plupart des sites d’enchères sont principalement destinés au logement ou aux véhicules, mais vous pouvez toujours trouver des enchères pour d’autres choses. Bien sûr, eBay est le site d’enchères le plus populaire pour diverses raisons et il figure sur la liste ci-dessous. Voici les meilleures applications d’enchères pour Android.

Les meilleures applications d’enchères pour Android

Auction.com eBay Google Maps Reddit Un navigateur Web

Auction.com est une application d’enchères raisonnablement décente. C’est principalement une application pour acheter des maisons et elle compte plus de 25 000 annonces et plus de 42 milliards de dollars de ventes. L’application fonctionne sur la façon dont vous vous attendez. Vous pouvez enchérir à distance à l’aide de l’application (uniquement dans 16 États américains), recevoir des notifications push sur les nouvelles annonces et effectuer des recherches sur les propriétés à partir de l’application. C’est un bon exemple d’une bonne application d’enchères même si c’est une petite niche.

eBay est votre meilleur pari pour vendre aux enchères des objets sur mobile. Vous pouvez enchérir sur des éléments du site via l’application ou répertorier vos éléments pour que d’autres personnes enchérissent. Le processus est assez simple et eBay est extrêmement connu pour ce genre de chose. Ainsi, la plupart des gens qui cherchent à enchérir sur des choses sur mobile le font ici. Il n’y a pas grand chose d’autre à dire. Vous connaissez eBay et de quoi il est capable.

Google Maps est un choix un peu boiteux, mais c’est une option solide pour les fans d’enchères. Vous pouvez trouver des maisons de ventes aux enchères dans votre région ainsi que des instructions pour vous y rendre. De plus, si vous trouvez une vente aux enchères en ligne, vous pouvez également trouver des directions à partir de Google Maps. Les enchères physiques en personne existent toujours et Maps est l’un des meilleurs moyens de les trouver.

Reddit

Prix: Gratuit / 3,99 $ par mois / 29,99 $ par an

Reddit est un endroit décent pour les enchères. Il y a tout un sous-titre où les gens publient les enchères qu’ils mettent en place sur eBay, ce qui en fait une sorte de flux pour aider à trouver des choses qui pourraient vous intéresser. De plus, le site dans son ensemble contient de nombreux conseils pour les personnes qui cherchent à trouver ou à assister les enchères. Il existe également des tonnes de trucs, astuces et astuces pour ceux qui débutent. Tout n’est pas précis à 100 %, mais c’est un bon endroit pour obtenir des informations. YouTube est également très bon pour apprendre à se comporter lors d’une vente aux enchères.

Malheureusement, le meilleur endroit pour trouver des enchères est la bonne vieille recherche Google et les sites Web. Vous pouvez trouver des ventes aux enchères près de chez vous avec AuctionZip. Il existe des dizaines de listes sur Internet avec de nombreux autres sites d’enchères que vous pouvez consulter. La plupart des sites et services n’ont pas d’applications dédiées, vous devez donc utiliser votre navigateur Web pour cela. C’est juste la façon dont les choses sont.

Si nous avons manqué de bonnes applications d’enchères pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

