5 meilleures chaussures à porter avec vos leggings – Achetez maintenant

Confession: nous portons nos leggings tout le temps. Qui ne le fait pas? De nos jours, les bas confortables sont le nom du jeu – mais parfois, nous devons faire preuve de créativité en ce qui concerne le style afin qu’ils passent comme des pantalons traditionnels dans certaines situations.

En plus de la variété de hauts avec lesquels vous pouvez associer des leggings, les chaussures que vous portez sont également extrêmement importantes. Vous devez rechercher des chaussures appropriées qui élèveront vos leggings au niveau supérieur, et nous avons trouvé cinq paires parfaites dans toutes les catégories pour que vous puissiez magasiner. Continuez à faire défiler pour voir quelles chaussures marquer maintenant!

Ces sandales espadrilles plates

Le port d’une paire de sandales à talons peut sembler contradictoire avec la nature décontractée des leggings, mais les plates-formes comme ces Sam Edelman sont en fait un excellent complément! Ils sont assez décontractés pour être portés avec des leggings, mais rendront l’ensemble infiniment plus habillé.

Obtenez la sandale Steve Madden Kimmie Espadrille avec la livraison gratuite pour 70 $, disponible chez Zappos!

Ces grosses bottes de style Chelsea

Un démarrage plus volumineux est toujours une option. Ces beautés de Sam Edelman servent les vibrations sérieuses de Prada et rendront n’importe quelle tenue beaucoup plus avant-gardiste.

Obtenez le cirque de Sam Edelman Darielle avec la livraison gratuite pour 99 $, disponible chez Zappos!

Ces bottines UGG ultra-basses

Une paire de bottes UGG standard peut toujours être un favori des fans, mais cette version mini allongera vos jambes et offrira un confort incroyable. Leur profil bas est idéal pour les leggings et les célébrités comme Kaia Gerber clairement d’accord!

Obtenez l’UGG Classic Ultra Mini avec la livraison gratuite pour 140 $, disponible chez Zappos!

Ces baskets à plateforme blanches épurées

Si vous portez des leggings et que vous souhaitez porter des baskets, vous devriez choisir une paire plus élégante pour équilibrer la simplicité du look. Les plates-formes d’une marque de renommée mondiale comme Superga vous donnent de la hauteur et ajoutent plus de volume à l’ensemble. Dites bonjour à votre nouvel uniforme de brunch!

Obtenez les baskets Superga 2790 Acotw Platform avec la livraison gratuite pour 80 $, disponible chez Zappos!

Ces sandales classiques et confortables

Ah, Birkenstocks. L’agrafe éternelle des chaussures peut être portée avec autant de looks – y compris une paire de leggings et un t-shirt ou un sweat à capuche surdimensionné. Si faire des courses est tout ce qui est sur le calendrier, pourquoi ne pas glisser dans des Arizonas de Birkenstock et prendre la route? Vous ne le regretterez pas!

Obtenez la semelle intérieure Birkenstock Arizona Soft – Suede avec la livraison gratuite pour 135 $, disponible chez Zappos!

