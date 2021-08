5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix Août 2021 Semaine 1 ⋆ Crypto new media

Le marché des crypto-monnaies a glissé à la baisse après le rallye de la semaine dernière. Sa valeur totale s’élève désormais à environ 1,6 billion de dollars, après avoir atteint 1,7 billion de dollars. Il s’agit d’une baisse de près de 6%, plusieurs des principales crypto-monnaies diminuant avec des marges encore plus importantes. Cependant, le sentiment général du marché restant positif, la baisse de ces derniers jours offre des opportunités d’achat à rabais. À la lumière de cela, nous avons dressé une liste des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix. Cela inclut les pièces bon marché par rapport à leur potentiel à long terme, ainsi que celles qui sont bon marché actuellement.

5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix

1. Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) a connu un très bon week-end, atteignant jusqu’à 42 628 $ dimanche. Il est revenu sur ses pas depuis lors, tombant à un prix actuel de 38 700 $. Cela représente une baisse de 2,2% au cours des dernières 24 heures. Cela dit, il est de 3,7% au-dessus de son prix d’il y a une semaine et de 25% au-dessus de son prix de 14 jours auparavant. Il a également augmenté de 11 % au cours des 30 derniers jours et de près de 250 % au cours de la dernière année.

Compte tenu de sa récente augmentation au cours des dernières semaines, le BTC n’est désormais qu’à 40 % en dessous de son sommet historique de 64 804 $. Pourtant, c’est assez bon marché pour une crypto-monnaie qui, selon un grand nombre d’analystes du secteur, augmentera beaucoup plus.

Par exemple, l’éminent analyste de Twitter @CryptoKaleo a récemment prédit que le bitcoin dépasserait 100 000 $ au cours de la seconde moitié de 2021.

Mes prévisions pour le second semestre 2021 : – $ BTC entre dans la découverte de prix à 6 chiffres

– $ ETH dépasse les 10 000 $

– Nous voyons une autre saison alt majeure

– Plus d’adoption institutionnelle / gouvernementale

– Plus FUD institutionnel / gouvernemental

– Cryptunez a une petite amie

– Les ours restent baissiers – KALEO (@CryptoKaleo) 17 juin 2021

Il n’est pas le seul analyste à avoir de grandes attentes pour BTC. En juillet, une enquête menée auprès de 42 chercheurs et cadres en crypto-monnaie est arrivée à une prévision moyenne de fin d’année pour BTC de 66 284 $. Et à long terme, leur prévision médiane du prix du BTC d’ici 2030 était de 470 000 $.

C’est pourquoi le bitcoin est l’une des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix. Et avec la loi allemande autorisant désormais les fonds institutionnels à investir jusqu’à 20% de leur portefeuille dans la cryptographie, attendez-vous à ce que le BTC augmente assez rapidement.

2. Axie Infini (AXS)

Axie Infinity (AXS) a connu une sorte de dégringolade depuis qu’il a atteint son sommet historique il y a une semaine. À 52,17 $, il avait augmenté de plus de 200 % en une semaine. Cependant, il est maintenant inférieur de 25 % à son ATH, à 38,72 $. Cela représente toujours une hausse de 126% par rapport à il y a deux semaines, ainsi qu’une hausse de près de 400% par rapport à il y a un mois.

Malgré une baisse de 25 % depuis son ATH, les fondamentaux d’AXS restent tout aussi convaincants. Axie Infinity a presque atteint un million d’utilisateurs actifs quotidiens, son dernier décompte dépassant les 910 000. Cela signifie que son nombre d’utilisateurs a augmenté de 160 % en un mois et d’environ 800% en deux mois.

Avec une croissance comme celle-ci, ce n’est qu’une question de temps avant qu’AXS n’atteigne de nouveaux sommets historiques.

Aujourd’hui, c’est le lundi des données – avec une autre mise à jour sur la croissance d’@AxieInfinity sur twitch ! Au cours des 90 derniers jours :

-2,8 millions d’heures d’Axie regardées

-2 725 diffuseurs Axie uniques Nous avons compté en moyenne 1 332 téléspectateurs sur 22 chaînes différentes à un moment donné. Excellent travail à tous ! ️ pic.twitter.com/2w9rY6Jjw2 – Andrew Campbell (@ZyoriTV) 2 août 2021

3. Ethereum Classique (ETC)

Ethereum Classic (ETC) s’élève actuellement à 49,36 $, après avoir chuté de 3,5 % au cours des dernières 24 heures. Il est cependant en hausse de 1,7% la semaine dernière et de 17,6% au cours des 14 derniers jours. Il a augmenté de 587 % au cours des 12 derniers mois.

L’ETC a atteint un sommet historique de 167 $ début mai. Le battage médiatique entourant Ethereum 2.0 l’a aidé à cet égard, l’attente générale étant qu’Ethereum Classic reçoive des mineurs ETH orphelins, une fois la transition vers 2.0 terminée. Si c’est le cas (Ethereum 2.0 est attendu au début de l’année), cela renforcera considérablement sa sécurité.

Cependant, les personnes derrière Ethereum Classic ont l’intention d’améliorer la plate-forme selon ses propres mérites. Les développeurs ont activé la mise à niveau Magneto à la fin du mois dernier, apportant les mises à jour Berlin d’Ethereum à Ethereum Classic.

La fourche Magneto a été activée sur le réseau Ethereum Classic ! Si ce n’est pas le cas, veuillez mettre à jour le logiciel de votre nœud. En savoir plus sur la mise à niveau Magneto ci-dessous.https://t.co/FN06EOfngC – Coopérative ETC (@ETCCooperative) 24 juillet 2021

Dans le même temps, les partisans d’ETC font beaucoup de bruit sur le fait que, contrairement à Ethereum, il a une offre limitée (de 210 millions d’ETC). Cela lui confère un bon potentiel en tant que véhicule d’investissement à long terme, sa communauté l’appelant «l’or numérique programmable».

#EthereumClassic est l’extension canonique de #Bitcoin l’EVM était destiné :

– programmable (contrats intelligents)

– rareté numérique (210 ml $ETC)

– preuve de travail

– conception immaculée (whatisgravity)#ETC or numérique programmable, le centre du débat. C’est comme ça pic.twitter.com/HDcfTLrVmL – Ethereum Classic (@eth_classic) 27 juillet 2021

4. Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) a récemment reçu de bonnes nouvelles d’une source improbable. À 21 $, il a baissé de 5 % au cours des dernières 24 heures. Cependant, il est également en hausse de 13% au cours de la semaine dernière et de 33% au cours des quinze derniers jours. D’un autre côté, il est 53% en dessous du sommet historique qu’il a établi le 3 mai, lorsqu’il a atteint 44,92 $.

Quant à cette bonne nouvelle, le projet de loi sur les infrastructures adopté par le Sénat américain a récemment fait battre les cœurs à CryptoLand. Ce projet de loi proposait d’étendre la définition de « courtier » à à peu près toutes les entités qui déplacent des crypto-monnaies, avec une mention explicite des échanges décentralisés. Cependant, dans une version révisée du projet de loi, la mention des DEX a été supprimée.

En d’autres termes, Uniswap échappera probablement aux exigences de déclaration strictes qui peuvent être imposées à la crypto-monnaie aux États-Unis. Et à un moment où les plateformes centralisées telles que Binance ressentent déjà le bruit, cela met Uniswap en bonne position pour monter plus haut dans les semaines à venir.

5. Quant (QNT)

Quant (QNT) est l’une des pièces les plus performantes des 90 et 30 derniers jours. Malheureusement, il a baissé de 10 % au cours des dernières 24 heures, à 147,51 $. Néanmoins, il a augmenté d’un peu plus de 60 % au cours de la semaine dernière et de 122 % au cours des 14 derniers jours. Il a également augmenté de 87 % au cours du mois dernier et de 1 800 % au cours des 12 derniers mois.

Quant est une plate-forme qui fournit une interopérabilité blockchain universelle. Fondé en 2015, il s’est considérablement développé ces derniers mois et l’écosystème de la crypto-monnaie s’est développé autour de lui. En particulier, le marché s’est enthousiasmé à ce sujet en raison de l’arrivée imminente de diverses monnaies numériques de la banque centrale. Quant s’efforce de s’offrir comme moyen de rendre les différentes CBDC du monde interopérables. S’il réussit dans cette entreprise, sa valeur augmentera considérablement.

Toutes les CBDC devraient être interopérables au niveau national, ce qui donne le choix aux banques commerciales et permet des transactions transfrontalières. Notre système de jetons multi-livres (MLTS) supprime les limitations DLT uniques avec des CBDC interopérables qui s’exécutent sur plusieurs DLT en même temps. @quant_network https://t.co/Qed4c3v76F – Gilbert Verdian (@gverdian) 10 juillet 2021

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur