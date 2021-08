5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix Août 2021 Semaine 4 ⋆ Crypto new media

Le marché des crypto-monnaies se consolide après sa hausse au cours des deux dernières semaines. Sa valeur totale reste à 2,2 billions de dollars, après 1,9 billion de dollars il y a deux semaines et 1,4 billion de dollars le mois dernier. Cela représente des augmentations de 15,8% et 57%, respectivement, certaines pièces augmentant de pourcentages encore plus importants. Cependant, alors que la plupart des principales pièces de monnaie sont devenues plus chères récemment, il est toujours possible d’obtenir de nombreuses devises en hausse à bon marché. En tant que tel, nous avons sélectionné nos 5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix. Cela couvre principalement les pièces de moins de 100 $.

5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix

1. Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) est actuellement la crypto-monnaie la plus performante parmi les 50 premières. Il a peut-être baissé de 2,4 % au cours des dernières 24 heures, mais à 47,88 $, il a augmenté de 148,4 % la semaine dernière. Il est également en hausse de 197,7% au cours de la quinzaine précédente et de 329,1% au cours du mois dernier.

AVAX a tellement augmenté pour un certain nombre de raisons. D’une part, Avalanche a annoncé le lancement d’Avalanche Rush le 18 août, à peu près au moment où l’ascension d’AVAX est devenue parabolique. Il s’agit d’un programme d’incitation à l’extraction de liquidités, récompensant les utilisateurs avec AVAX pour avoir fourni des liquidités. Avalanche l’a lancé en collaboration avec Aave et Curve, garantissant que son écosystème DeFi se développera sainement dans les mois à venir, à mesure que de plus en plus de dApps le rejoindront.

Découvrez la puissance de l’#Avalanche. Bienvenue à #AvalancheRush, le programme d’incitation à l’extraction de liquidités de 180 millions de dollars en collaboration avec les principaux dapps DeFi – à la fois sur et en dehors d’Avalanche – en commençant par @aaveaave et @curvefinance. Et, ce n’est que la phase 1 ! https://t.co/YGrrVB7Uqc — Avalanche 🔺 (@avalancheavax) 18 août 2021

Trois semaines plus tôt, Avalanche a annoncé le pont des avalanches. Cela permet aux utilisateurs de transférer leurs actifs entre Avalanche et Ethereum, offrant une expérience plus rapide et moins chère que le pont précédent. Comme l’indique le tweet ci-dessous, il a déjà été mis à l’échelle pour transférer plus de 100 millions de jetons par jour.

L’Avalanche Bridge (AB) a été lancé il y a tout juste 3 semaines. Aujourd’hui, AB a officiellement transféré plus de 100 millions de dollars de jetons vers et depuis Ethereum. Intéressé par l’utilisation d’applications DeFi hautes performances, avec des frais de transaction réduits ? Transférez vos actifs et essayez #Avalanche DeFi ! https://t.co/UAY69mSUgW pic.twitter.com/FrN69Ev7pA — Avalanche 🔺 (@avalancheavax) 19 août 2021

Ces deux facteurs expliquent pourquoi les investisseurs ont afflué vers AVAX au cours de la semaine dernière. Cela aide également le système monétaire d’AVAX à voir brûler les frais de transaction (payés en AVAX). Combiné à une offre plafonnée de 720 millions, cela suggère qu’il pourrait devenir déflationniste.

2. Solana (SOL)

Solana (SOL) est une autre pièce très performante qui reste bon marché malgré ses récents succès. Il s’élève actuellement à 78 $, en hausse de 5,8 % sur 24 heures. Cela représente également une augmentation de 25% au cours de la semaine dernière et une augmentation spectaculaire de 100% au cours des deux dernières semaines. Si cela n’était pas impressionnant, SOL a également grimpé de 172,9 % le mois dernier et de 2 242,7 % au cours de la dernière année.

SOL a atteint son plus haut niveau historique il y a trois jours à peine, atteignant 81 $. Il y a de nombreuses raisons de croire qu’il pourrait dépasser ce chiffre dans les semaines à venir.

Il surfe toujours sur la vague créée par le déploiement du protocole Wormhole. Achevé le 9 août, cela permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre Solana et une gamme d’autres blockchains, y compris Ethereum et Binance Smart Chain. Cela a considérablement élargi l’écosystème DeFi de Solana, tout en augmentant l’intérêt pour la plate-forme.

1/Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’annoncer Wormhole : un protocole de messagerie générique cross-chain. Wormhole sera lancé avec le soutien des écosystèmes prospères @Ethereum, @Solana, @Terra_money, @binancechain. https://t.co/pEKdeOW821 – Trou de ver (@wormholecrypto) 9 août 2021

Plus généralement, Solana a bénéficié d’une utilisation accrue et de diverses bonnes nouvelles. Il a accueilli la Degenerate Ape Academy sur sa plate-forme Solanart NFT le 16 août, vendant plus de 7 000 œuvres d’art à ce jour et dépassant également 200 000 SOL en volume total.

Notre meilleure collection, @DegenApeAcademy, vient de dépasser 200 000 $ SOL en volume total ! (14 512 000 $) Avec un total de 7439 ventes, le prix moyen est de 27 SOL et le plancher actuel est de 13 SOL ! De plus, la page d’accueil de Solanart a été mise à jour aujourd’hui pour donner plus de visibilité aux meilleures collections #Solana NFT pic.twitter.com/CLC7tFqzmj – Solanart (@SolanartNFT) 23 août 2021

L’échange décentralisé (DEX) Mango Markets – qui est basé sur Solana – a également levé avec succès 70 millions de dollars le 12 août. À tout le moins, cela indique qu’il y a un vif intérêt pour Solana, et qu’il est sur le point de croître dans un proche avenir. C’est pourquoi SOL est l’une de nos 5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix.

Félicitations à l’équipe de @mangomarkets pour leur augmentation de 70 millions de dollars ! pic.twitter.com/DkUQORoQVP – Solana (@solana) 12 août 2021

3. Cardano (ADA)

ADA est une autre pièce qui a connu un temps meilleur que la moyenne ces derniers temps. Il a battu son plus haut historique il y a seulement 9 heures (au moment de la rédaction), atteignant 2,95 $. Malgré une baisse de 2% depuis lors, il s’élève toujours à 2,90 $. Il s’agit d’une augmentation de 3,5% au cours des dernières 24 heures et d’une augmentation de 39,5% au cours de la semaine dernière. Plus impressionnant encore, l’ADA est également en hausse de 96,3% au cours de la quinzaine précédente et de 135,7% au cours du mois dernier.

L’intérêt pour ADA a culminé avec l’arrivée imminente de contrats intelligents sur Cardano. Ceux-ci permettront à Cardano d’héberger ses propres applications décentralisées natives, ouvrant la voie à un écosystème DeFi à part entière.

Les contrats intelligents devaient être déployés en août, mais Input Output Hong Kong (qui supervise le développement de Cardano) a récemment annoncé qu’ils seraient mis en service le 12 septembre.

#Cardano #smartcontracts arrivent… Nous sommes sur la bonne voie pour respecter les dates HF prévues pour la mise à niveau testnet et mainnet #Alonzo, comme Nigel l’a indiqué dans la mise à jour de la semaine dernière👇 Une nouvelle ère devrait commencer le dimanche 12 septembre 2021 🌅 $ADA pic.twitter.com/HrdrqYizhP – Entrée Sortie (@InputOutputHK) 17 août 2021

En d’autres termes, attendez-vous à ce que l’ADA augmente à mesure que cette date se rapproche. C’est bon marché maintenant, mais ce ne sera peut-être pas bon marché pour longtemps.

4. Tiret (TITRE)

Dash (DASH) était une crypto-monnaie négligée jusqu’à récemment. Cependant, après avoir chuté à 115 $ le 19 juillet, il a depuis grimpé de 134 %. Il s’élève désormais à 270 $, après avoir chuté de 2,5% au cours de la dernière journée. Cela dit, il a augmenté de 34 % en une semaine, de 50 % en deux semaines et de 92 % en un mois.

DASH est l’une des rares pièces majeures à n’avoir pas atteint son plus haut niveau historique cette année. Son ATH actuel de 1 493 $ a été fixé le 20 décembre 2017. Néanmoins, bien que cela donne à DASH l’apparence d’un sous-performant, cela lui donne aussi sans doute beaucoup de marge de manœuvre.

Et ces dernières semaines, DASH a en effet laissé entendre qu’il allait encore augmenter. Plus particulièrement, Dash a annoncé le lancement d’une application de paiement, DashDirect, le 27 juillet. Cela permet aux détenteurs de DASH de payer rapidement et à moindre coût (en DASH) dans environ 155 000 points de vente, principalement basés aux États-Unis.

Un grand merci à @Newsweek pour nous avoir aidés à annoncer la PLUS GRANDE nouvelle de l’histoire des paiements cryptographiques jusqu’à présent. Téléchargez dès aujourd’hui notre application révolutionnaire dans l’App Store et sur Google Play. #dashdirect #dash #crypto-monnaie https://t.co/UkYuR7IKnY – Dash (@Dashpay) 27 juillet 2021

Ceci plus que toute autre chose a contribué à la reprise de DASH. Cela dit, la crypto-monnaie a également suscité un intérêt accru de la part des investisseurs. Par exemple, Valkyrie Investments a lancé un fonds exclusivement pour DASH le 4 août, son troisième fonds de crypto-monnaie fermé.

5. Polygone (MATIC)

Polygon (MATIC) a connu un meilleur mois après avoir souffert au cours du dernier trimestre. À 1,62 $, il est en hausse de 13,8% au cours des sept derniers jours et de 44% au cours des quinze derniers jours. Il a également bondi de 70 % au cours du mois dernier et représente une augmentation impressionnante de 6 300 % au cours des 12 derniers mois.

MATIC a chuté à 1,27 $ après que des pirates ont pénétré le réseau Poly le 12 août et volé 600 millions de dollars en crypto-monnaies assorties. Bien que Poly Network soit en fait distinct de Polygon lui-même, il est utilisé pour transférer des actifs entre Polygon, Ethereum et Binance Smart Chain. En conséquence, les similitudes dans le nom ont causé une baisse du prix de MATIC.

Heureusement, cette baisse a été de courte durée. Depuis lors, le prix de MATIC a été soutenu par les projets de lancement d’une organisation autonome décentralisée (DAO) à des fins DeFi, ainsi que par l’acquisition par Polygon de la solution de mise à l’échelle de la couche deux Hermez. Il a également récemment annoncé une nouvelle orientation stratégique sur les solutions de mise à l’échelle sans connaissance, ainsi qu’un pot de 1 milliard de dollars pour financer le développement de telles solutions.

1/14 C’est un grand jour pour @0xPolygon ! Nous annonçons une concentration stratégique sur les solutions de mise à l’échelle basées sur ZK et un financement de 1 milliard de dollars pour cet effort. En tant que première grande incursion dans le monde passionnant de ZK, nous sommes ravis d’annoncer la fusion/acquisition de @hermez_network ! ?? Fil .. 🧵 pic.twitter.com/ayEjUEpSK6 – Polygone (@0xPolygon) 13 août 2021

De ce fait, MATIC reste l’une des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix.

