5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix Septembre 2021 Semaine 1 ⋆ Crypto new media

Le marché des crypto-monnaies est resté stable après sa récente petite baisse. Sa valeur totale s’élève désormais à 2,05 milliards de dollars selon CoinMarketCap, après avoir été de 2,128 dollars dimanche. Il s’agit d’une baisse de 3,6%, un certain nombre de pièces majeures ayant chuté de pourcentages similaires au cours des mêmes jours. Cependant, toutes les crypto-monnaies n’ont pas baissé récemment, avec un certain nombre d’altcoins à bas prix en hausse. En tant que tel, nous avons sélectionné les 5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix en ce moment. Cela couvre généralement les pièces dont le prix est inférieur ou égal à 100 $.

5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix

1. Terra (LUNA)

Terra (LUNA) est l’une des pièces les plus performantes du mois dernier. À 33,90 $, il a augmenté de 3,3 % au cours des dernières 24 heures et de 14 % la semaine dernière. Il est également en hausse de 53 % au cours des quinze derniers jours et de 212 % au cours des 30 derniers jours. Non seulement cela, mais il a établi un nouveau record historique il y a seulement deux jours, atteignant 36,61 $.

LUNA a vraiment décollé depuis le lancement de Wormhole le 9 août. Wormhole est un protocole de messagerie inter-chaînes, permettant aux utilisateurs de transférer des actifs entre Terra, Ethereum, Solana et Binance Smart Chain. Son lancement a considérablement élargi l’écosystème Terra et son nombre d’utilisateurs, le prix de LUNA passant de 13 $ depuis son lancement.

1/Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’annoncer Wormhole : un protocole de messagerie générique cross-chain. Wormhole sera lancé avec le soutien des écosystèmes prospères @Ethereum, @Solana, @Terra_money, @binancechain. https://t.co/pEKdeOW821 – Trou de ver (@wormholecrypto) 9 août 2021

Même sans Wormhole, l’écosystème Terra s’est récemment développé pour son propre compte. Il héberge et fournit des pièces stables liées à diverses monnaies nationales, son plus grand jeton UST augmentant son offre de 2 milliards de dollars à 2,3 milliards de dollars en moins d’un mois. Parce que l’offre d’UST a augmenté, le système Terra a brûlé une quantité proportionnelle de LUNA.

#Lunatics – les mises à jour bihebdomadaires de la carte de l’écosystème sont disponibles @ https://t.co/HUhAAx5ZMn mises à jour:

➕@CoinbasePro répertorie $UST $wluna

➕@krakenfx répertorie $Luna

➕@CoinMetro rampe marche/arrêt

➕@terraworld_work nouveau projet sur Terra

➕@TerraRoll – nouveau projet/live (faites attention/probablement non audité) pic.twitter.com/KAJty6LwPk – Smart Stake (@SmartStake) 22 août 2021

Plus que toute autre chose, c’est sans doute cette brûlure qui a propulsé LUNA vers de nouveaux sommets. Cependant, il a également bénéficié d’un intérêt croissant pour DeFi.

La valeur totale mondiale verrouillée dans DeFi vient d’atteindre 148 milliards de dollars et se rapproche rapidement de nouveaux ATH. Ethereum, Terra et Solana ouvrent la voie, ces deux derniers ayant imprimé de nouveaux ATH ces derniers jours. Quelques aperçus ci-dessous par écosystème. 1/ pic.twitter.com/3mBWzcqFMS – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 16 août 2021

Étant donné qu’elle augmente si fortement, LUNA est facilement l’une des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant à bas prix.

2. Axie Infini (AXS)

Axie Infinity (AXS) a quelque peu glissé depuis son sommet historique de 82,40 $ le 21 août. Il est actuellement au prix de 71,81 $, marquant une baisse de près de 5 % au cours de la dernière journée. Il est également en baisse de 6,6% par rapport à la semaine dernière. En revanche, il reste en hausse de 7,5% sur les quinze derniers jours et de 67,1% sur le mois dernier.

Malgré sa récente performance fragile, les fondamentaux d’AXS restent encourageants. La popularité d’Axie Infinity en tant que jeu décentralisé continue d’augmenter chaque semaine. Il compte désormais un peu plus de 1,4 million d’utilisateurs actifs quotidiens, alors qu’il n’en comptait que 61 125 à la fin du mois de mai. Cela représente plus de 2 100 % de croissance en moins de quatre mois. Et jusqu’à présent, la croissance du jeu ne montre aucun signe d’arrêt.

3. Cardano (ADA)

Cardano (ADA) a également un peu baissé depuis qu’il a atteint un nouveau record. À 2,76 $, il a baissé de près de 3 % au cours des dernières 24 heures. Il a également baissé de 5% la semaine dernière. En revanche, il est en hausse de 32 % au cours des quinze derniers jours, de 108 % au cours des 30 derniers jours et de 2 200 % au cours de l’année écoulée.

ADA a atteint un ATH de 2,95 $ le 23 août. Malgré une baisse de 6% depuis lors, c’est l’une des pièces les plus susceptibles de connaître une augmentation dans les prochains jours. En effet, les contrats intelligents doivent être lancés sur Cardano le 12 septembre. Ceux-ci permettront à la plate-forme d’héberger ses propres applications décentralisées natives, ce qui l’aidera à développer son propre écosystème DeFi.

#Cardano #smartcontracts arrivent… Nous sommes sur la bonne voie pour respecter les dates HF prévues pour la mise à niveau testnet et mainnet #Alonzo, comme Nigel l’a indiqué dans la mise à jour de la semaine dernière👇 Une nouvelle ère devrait commencer le dimanche 12 septembre 2021 🌅 $ADA pic.twitter.com/HrdrqYizhP – Entrée Sortie (@InputOutputHK) 17 août 2021

En effet, le fondateur Charles Hoskinson a précédemment affirmé que plus de 100 entreprises attendaient de quitter Ethereum pour Cardano. Indépendamment de la véracité de cette affirmation, Cardano devrait connaître une croissance notable après le 12 septembre. C’est pourquoi c’est l’une des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter à bas prix en ce moment.

4. Ondulation (XRP)

Ripple (XRP) se situe actuellement à 1,11 $. C’est en baisse de 1,6 % au cours de la dernière journée, de 10 % la semaine dernière et de 6,5 % au cours de la dernière quinzaine. Cependant, le XRP a augmenté de 48% au cours des 30 derniers jours, ayant chuté à 0,525 $ en juillet.

XRP a conservé la plupart de ses gains récents, qui ont largement suivi la résurgence à l’échelle du marché de la mi-août. La crypto-monnaie a également été aidée par la confiance continue entourant le cas juridique de Ripple avec la SEC.

En particulier, une audience pour aujourd’hui (31 août) pourrait très bien produire une décision favorable à Ripple. Comme l’a expliqué l’avocat Jeremy Hogan dans une vidéo YouTube, cette audience pourrait être la clé pour obtenir un règlement. “Ripple pourrait potentiellement obtenir des documents qui pourraient vraiment l’aider à faire avancer sa position selon laquelle” XRP est comme Ether et en 2018, la SEC a déclaré qu’Ether n’est pas une sécurité et donc XRP n’est pas une sécurité “”, a-t-il déclaré.

En supposant que cette audience et d’autres développements aillent dans le sens de Ripple, XRP pourrait connaître d’autres augmentations. Il pourrait même franchir le niveau de 1,20 $, ce qu’il a du mal à faire depuis plus d’une semaine maintenant.

5. Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) fait partie d’un certain nombre de pièces qui ont en fait augmenté au cours des dernières 24 heures. Il se situe désormais à 27,08 $, soit une hausse de 3,5 %. Cela dit, il est toujours en baisse de près de 6% la semaine dernière, bien qu’il soit en hausse de 23% au cours du mois dernier.

En tant que l’un des principaux échanges décentralisés, UNI est prêt à croître parallèlement à la croissance globale de DeFi. Il est actuellement classé sixième parmi les plates-formes DeFi (en termes de valeur totale verrouillée), selon DeFi Pulse.

Il est possible qu’Uniswap bénéficie, de manière intempestive, du projet de loi sur les infrastructures. Actuellement, en cours de débat au Congrès, cela étendrait les exigences en matière de déclaration fiscale et de connaissance du client. En particulier, cela élargirait la définition de « courtier » pour inclure plus que des échanges cryptographiques centralisés. Cependant, un amendement exclut explicitement les DEX comme Uniswap.

1/ Nous n’avons pas obtenu la langue que nous voulions dans le texte final de la facture. C’est mieux que là où ça a commencé, mais toujours pas assez pour exclure clairement les mineurs et les personnes dans la même situation. Voici comment cela a commencé et la finale avec les changements que nous avons pu obtenir. pic.twitter.com/Y0LSUF7UEY – Jerry Brito (@jerrybrito) 2 août 2021

S’il était exclu des dispositions du projet de loi, Uniswap pourrait en bénéficier considérablement. Cela pourrait attirer plus de clients, qui chercheraient à éviter d’avoir à déclarer des gains imposables. À son tour, cela stimulerait probablement UNI.

