5 meilleures crypto-monnaies à acheter ce week-end Crypto nouveaux médias

Nous sélectionnons les 5 meilleures crypto-monnaies à acheter pour un rallye ce week-end. Notre sélection est une combinaison de pièces établies à grande capitalisation à faible risque et d’actifs numériques moins connus qui ont attiré l’attention des acheteurs au début du week-end.

Meilleure crypto-monnaie à acheter pour un rallye ce week-end : ETH, XRP, ADA, AVAX, BTT

1. Ethereum (ETH) – leader du marché plus haut

Ethereum a surpassé le bitcoin toute l’année et cela devrait se poursuivre jusqu’au week-end, même si une plus grande partie de l’argent intelligent commence à se retrouver dans d’autres pièces de rechange.

Cette semaine, les résultats de Coinbase mentionnaient le fait qu’Ethereum était l’actif le plus échangé sur la plate-forme Q2 et que le coup de pouce du succès de la mise à niveau de Londres ne peut qu’ajouter à l’intérêt d’achat.

En tant que blockchain de référence pour les DeFi et les NFT, ethereum est l’un des rares réseaux d’actifs numériques pouvant indiquer qu’une telle utilisation peut réussir sur le front de l’adoption.

Le piratage de Poly Network semblait initialement avoir le potentiel d’aveugler les évaluations DeFi cette semaine, mais le retour des fonds volés dans ce qui ressemble plus à une action de pirate informatique blanc qui s’avère être une sorte de positif.

Poly offre au(x) pirate(s) une prime de bogue de 500 000 $ et la façon dont les grands et les bons du monde de la crypto ont pu suivre les fonds et arrêter les options de blanchiment était également impressionnante.

Et quand il s’agit de NFT, la fête continue de se construire. OpenSea, la plus grande place de marché NFT, a vu ses volumes de transactions exploser de 76 240 % cette année.

Pendant ce temps, 37575,9 ETH ont brûlé pour une valeur de 121 346 982,07 $, montrant que la mise à niveau de Londres fonctionne bien. Consultez etherchain.org pour les dernières données.

Ethereum est un achat à long terme et à faible risque

2. Ripple (XRP) – retirer 1,00 $ ouvre la voie à suivre

Notre deuxième meilleure crypto-monnaie à acheter ce week-end est le XRP de Ripple. Ripple Labs a ouvert un couloir de liquidité à la demande au Japon il y a deux semaines, donnant à la pièce un coup de pouce substantiel en ce qui concerne les fondamentaux de l’adoption et cela contribue à pimenter l’intérêt.

Le processus de découverte en cours dans le procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) s’éternise. Le dernier épisode a vu la SEC se plaindre cette semaine que Ripple n’avait pas remis au tribunal tous les messages Slack que la SEC avait demandés.

L’avocat Jeremy Logan qui suit l’affaire et publie régulièrement sur Twitter à ce sujet pour la grande et ardente communauté XRP, déclare que la SEC lance une attaque d’accompagnement dans sa tentative de prouver que le XRP de Ripple est une sécurité et pense qu’il peut trouver dans le Les communications Slack prouvent que Ripple “a commercialisé et traité le XRP comme une sécurité”.

Plus Ripple peut montrer que le jeton est utilisé comme pont monétaire dans, par exemple, les opérations ODL, plus cela renforce sa défense.

Cependant, bien que l’essai soit un nuage omniprésent qui pèse sur le prix du XRP, au cours du week-end, le prix a dépassé 1,00 $ à plusieurs reprises, bien qu’il ait actuellement du mal à se maintenir au-dessus de ce niveau psychologique très important.

Néanmoins, l’élan est du côté de XRP, avec le jeton en hausse de 35% contre le dollar au cours des sept derniers jours, 21% contre ETH et 24% contre bitcoin. Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que les taureaux ne viendront pas jouer ce week-end

Le sommet de l’année XRP à ce jour est de 1,9378 $ le 14 avril, donc le prix a un moyen de le faire. Allez-y encore avant de revenir à la distance de frappe d’un prix qui confirmerait définitivement que le marché haussier est de retour pour le jeton. L’armée XRP fera la queue pour acheter ce week-end alors que la saison des pièces alternatives reprendra.

Le XRP a atteint son plus haut historique (ATH) de 3,40 $ le 7 janvier 2018.

XRP est un achat à risque moyen

3. Cardano (ADA) – Des teasers d’Alonzo pour garder les acheteurs intéressés

Cardano est notre troisième meilleure crypto-monnaie à acheter. Cardano a été une lente combustion en ce qui concerne le déploiement de sa feuille de route, et cela avait freiné le prix – jusqu’au déploiement de la phase Shelley l’année dernière et à l’action des prix qui a suivi cette année.

Ce n’est qu’en 2020 que Cardano est devenu une blockchain correctement décentralisée, lorsque le framework Ouroboros a été mis en ligne.

La prochaine étape de la feuille de route est le hard fork d’Alonzo, qui permettra au réseau d’exécuter des contrats intelligents. Celle-ci devait avoir lieu début octobre.

Cependant, la communauté Cardano s’énerve en ce moment à propos d’Alonzo, le fondateur Charles Hoskinson devant faire une annonce pour révéler plus de détails sur Alonzo. C’est désormais chose faite et le hard fork a été avancé au 12 septembre.

Cela peut expliquer l’action brûlante des prix cette semaine, qui a vu le prix de l’ADA exploser de 41% au cours des sept derniers jours et a surperformé l’ETH de 27% et le BYC de 30%.

Contrairement au XRP, ADA est beaucoup plus proche de son ATH de 2,42 $ qu’il a atteint en mai. Dans la marche pour récupérer et dépasser ce niveau élevé, ADA a aujourd’hui franchi la résistance à 2,0 $, ce qui place l’actif bien pour une course au-delà de 2,10 $ avant le week-end.

Si vous débutez avec la cryptographie, vous voudrez peut-être consulter notre guide du débutant avant de commencer à trader.

La crypto est beaucoup plus facile à acheter de nos jours et vous pouvez même acheter des bitcoins avec PayPal.

ADA est un achat à long terme

4. Avalanche (AVAX) – lancement du premier protocole DeFi BENQI

Notre quatrième meilleure crypto-monnaie à acheter pour un rallye ce week-end est Avalanche (AVAX), la 42e pièce classée selon coinmarketcap. Il a augmenté de 13% au cours des dernières 24 heures et de 19% au cours des sept derniers jours, actuellement au prix de 17,86 $. Le réseau prétend être la première plate-forme de contrat intelligent capable d’offrir la finalisation des transactions en moins d’une seconde et le réseau principal a été mis en service en septembre de l’année dernière.

Cette semaine a vu un événement sur le réseau suite au lancement de BENQI, le premier protocole de prêt/emprunt sur Avalanche. Cette dernière pièce manquante permet enfin à DeFi de décoller sur Avalanche. Pour célébrer cela, Avalanche a annoncé une initiative d’extraction de liquidités de 3 millions de dollars pour BENQI afin d’attirer les utilisateurs de DeFi vers le protocole.

Cela peut être à l’origine de l’intérêt d’achat autour de la pièce pour le week-end et pourrait se poursuivre samedi et dimanche.

En plus de créer et d’exécuter des applications, les développeurs peuvent également créer des réseaux blockchain personnalisés avec la possibilité de créer des ensembles de règles complexes ou des couches sur des sous-réseaux publics ou privés déjà existants.

« La finance décentralisée (DeFi) est prête à décoller sur Avalanche avec l’arrivée d’une autre fonctionnalité DeFi fondamentale. BENQI rejoint un écosystème en croissance rapide d’utilisateurs, d’actifs et d’applications DeFi sur Avalanche, et nous attendons des utilisateurs et des développeurs qu’ils tirent parti de BENQI pour étendre l’utilité de leurs actifs. déclare JD Gagnon, co-fondateur de BENQI.

Achat à court terme à haut risque

5. BitTorrent (BTT) – prix doublé en un mois

Notre cinquième meilleure crypto-monnaie à acheter est le jeton BitTorrent – l’actif natif du célèbre réseau de partage de fichiers peer to peer. Il s’agit d’une crypto tendance régulière sur la plate-forme à croissance rapide StockTwits le week-end. Il y a à peine deux jours, son prix a bondi de 45%. Au cours du mois dernier, son prix a presque doublé et son prix est actuellement de 0,0468 $.

BTT est probablement le jeton le plus connu fonctionnant sur le réseau TRON, en tant que tel, il s’agit d’un jeton conforme à TRC-10. TRON de Justin Sun a acheté BitTorrent en 2018, mais les grands espoirs de l’achat accélèrent l’adoption de la cryptographie, mais l’avènement de l’hiver crypto a bloqué ces efforts.

Mais les amateurs de torrents peuvent désormais gagner du BTT en installant l’application Windows ou Web BitTorrent. Une extension appelée BitTorrent Speed ​​​​est également installée, qui offre automatiquement BTT aux autres utilisateurs du réseau pour des vitesses plus rapides. Sans avoir à faire quoi que ce soit, une fois le téléchargement d’un fichier terminé, le client BitTorrent peut automatiquement gagner du BTT en semant.

Se négociant actuellement au-dessus des moyennes mobiles clés de 200 et 50 jours, la pièce constitue un support solide. Cependant, l’indice de force relative est profondément en territoire de surachat avec une lecture de 84, donc un nouveau rallye dans le week-end pourrait être suivi d’une baisse alors que les commerçants cherchent à prendre des bénéfices.

BTT est un achat à court terme à haut risque

