5 meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant

Vous cherchez la meilleure crypto-monnaie à acheter maintenant en août semaine 1 ? Nous avons une programmation intéressante pour la première semaine d’août. Vérifions-les.

1. Piles (STX)

La liste commence par STX, le jeton natif de la solution de blockchain Bitcoin de couche 1, Stacks. Le prix du jeton STX a gagné 15,93% au cours des dernières 24 heures et se négocie actuellement à 1,41 $.

Avec une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars et un classement solide sur le graphique, la pièce STX devrait certainement être considérée comme l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant.

La Stacks Foundation, qui régit la technologie Stacks, a récemment développé activement le réseau. La fondation a annoncé il y a quelques jours que la société de cryptographie Blockchain.com avait répertorié le jeton STX sur leur bourse.

La liste comprend les paires STX-USDT, STX-USDC et STX-USD.

Le mois dernier, la Stacks Foundation a également lancé un nouveau portail appelé Clarity Universe. Le portail est axé sur la sensibilisation au langage des contrats intelligents Clarity. L’événement de langage de clarté est censé marquer le début d’une nouvelle ère de contrats intelligents sur Bitcoin.

2. Chaîne THOR (RUNE)

Le jeton RUNE du réseau THORChain est le prochain sur notre tour d’horizon de la crypto-monnaie à acheter maintenant. L’actif est sur une tendance haussière depuis la semaine dernière et continue de gagner du terrain.

Au moment de mettre sous presse, RUNE se négocie à 6,96 $, le prix ayant augmenté de 8,61% au cours des dernières 24 heures. RUNE est classé au 59e rang des plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière.

À la fin de l’année, le réseau THORChain a travaillé sur des mises à niveau pour passer à un réseau multi-chaînes.

Plus tôt cette année, le réseau a déjà lancé son échange décentralisé inter-chaînes (DEX) THORSwap et sa plate-forme Chaosnet. Le dernier déploiement est la collaboration entre THORChain et le protocole de finance décentralisée (DeFi) Synthetix. Le partenariat, qui a été annoncé en juin, a conduit au projet ThorChain Synthetics sur THORSwap.

3. Décentralisé (MANA)

Avec une telle présence dans le monde de la réalité virtuelle, le MANA de Decentraland est l’une des principales crypto-monnaies à acheter maintenant.

Le jeton ERC-20 utilisé pour les tâches de gouvernance et de paiement sur la plate-forme de jeu basée sur la blockchain a une capitalisation boursière d’environ 1,2 milliard de dollars. MANA se classe parmi les 70 crypto-monnaies les plus précieuses du marché.

Bien que MANA soit actuellement en baisse de 0,78%, cela ne devrait pas dissuader les investisseurs de la prioriser en tant que crypto-monnaie à acheter maintenant.

L’actif qui se négocie à 0,695 $ a une bonne réputation car il s’agit d’un jeton qui implique des NFT. Avec la façon dont les NFT ont pris de l’ampleur cette année, MANA est sur le point de dépasser son prix actuel.

Cette forte position NFT est visible dans le récent partenariat de Decentraland avec la marque populaire Coca-cola. La société de blockchain faisait partie des partenaires du lancement et de la vente aux enchères de Coca-Cola de sa toute première collection NFT. La société mondiale de boissons a également collaboré avec le marché NFT OpenSea et le designer Tafi.

En juin, la plus ancienne maison de ventes aux enchères au monde, Sotheby’s, a choisi Decentraland comme destination privilégiée pour une galerie virtuelle. La revendication de Sotheby’s de sa participation au métavers en ouvrant sa toute première galerie virtuelle montre la popularité du projet Decentraland.

4. Shiba Inu (SHIB)

Connu populairement sous le nom de « tueur de Dogecoin », Shiba Inu a fait irruption sur la scène crypto après une augmentation de 21 000% en une semaine seulement. Cela a vu plusieurs investisseurs s’accumuler sur SHIB et pourquoi nous pensons qu’il s’agit de l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant compte tenu de son prix relativement bon marché.

Après les talons de Dogecoin, Shiba Inu a été une révélation et est devenu un favori évident sur la scène des pièces de monnaie à chaud. Après Dogecoin, Shiba Inu est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire sur le thème des chiens.

Cela l’a vu devenir l’une des meilleures crypto-monnaies basées sur les mèmes.

Il a récemment lancé sa plate-forme d’échange décentralisé (DEX) ShibaSwap qui permet aux utilisateurs de DIG (fournir des liquidités), BURY (mise) et des jetons SWP pour obtenir des retours WOOF. Il permet également aux utilisateurs de générer des revenus passifs à partir de leurs jetons SHIB.

En plus d’être un protocole de liquidité, ShibaSwap prend également en charge les objets de collection numériques ou les jetons non fongibles (NFT).

Actuellement, 1 SHIB va pour 0,000006 $ après avoir baissé de 0,35% au cours des dernières 24 heures. Cependant, SHIB est toujours une pièce de haut rang avec une capitalisation boursière d’environ 2,5 milliards de dollars et est le 44e actif cryptographique le plus précieux.

Au-delà de son action sur les prix, Shiba Inu a connu une adoption croissante et cela devrait être une bonne raison de l’ajouter à votre liste de crypto-monnaie à acheter maintenant.

Le spin-off Dogecoin a récemment été ajouté à la plateforme de trading social eToro au cours du week-end. Le courtier en ligne a ajouté la prise en charge du jeton SHIB suite à la demande croissante des utilisateurs.

5. Polkadot (POINT)

La proposition de valeur unique de Polkadot et sa forte affiliation avec le réseau Ethereum en font une crypto-monnaie à acheter maintenant.

Fondée par l’ancien co-fondateur d’Ethereum et CTO Dr.Gavin Wood, Polkadot est une plate-forme de blockchain hétérogène multi-chaînes qui permet aux blockchains privées et publiques de communiquer à l’aide de la technologie fragmentée.

En substance, il permet le transfert de valeur sans confiance entre les plates-formes blockchain.

Polkadot comporte quatre composants principaux, dont une chaîne de relais, une parachaine, des parathreads et des ponts. Sa chaîne de relais constitue le cœur de la plate-forme blockchain et permet le consensus et l’interopérabilité entre plusieurs blockchains.

Les parachains sont des blockchains indépendantes qui ont leurs propres jetons tout en s’appuyant sur le protocole Polkadot. D’autre part, les parathreads permettent une connectivité flexible car les protocoles cryptographiques peuvent choisir d’héberger temporairement leurs plates-formes sur le réseau Polkadot.

Au moment de mettre sous presse, Polkadot se négociait à 17,43 $ et est en baisse de 3,49 %. Même si le prix du jeton DOT est actuellement en baisse, il a enregistré un volume de transactions important de 1,4 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures.

Polkadot est l’un des « tueurs d’Ethereum » populaires et son adoption croissante par les dapps l’a vu devenir l’une des dix crypto-monnaies les plus précieuses.

Bien que Polkadot n’ait pas complètement lancé sa plate-forme dapps, son réseau jumeau canari Kusama devrait annoncer les enchères de parachain pour le réseau.

Le mois dernier, le premier échange décentralisé sur l’écosystème Kusama a été lancé par Karura, le réseau de finance décentralisée (DeFi) de la Fondation Acala. Selon l’annonce, Karura Swap a ouvert ses portes avec une valeur totale de 3,4 millions de dollars verrouillée.

Une fois la vente aux enchères de parachaines Kusama terminée, Polkadot commencera sa vente aux enchères de parachaines, ce qui entraînerait probablement une augmentation de son jeton DOT.

