5 meilleures crypto-monnaies à acheter pour des rendements à long terme Août 2021 Semaine 3 ⋆ Crypto new media

Après une baisse de deux jours, les marchés sont de retour dans le vert. Alors que les taureaux reviennent, les investisseurs avertis sont à la recherche de la meilleure crypto-monnaie à acheter. Beaucoup s’attendent à ce que ce rallye se poursuive la semaine prochaine, et il sera bon de rectifier votre stratégie au fur et à mesure que vous avancez.

Ci-dessous, nous examinerons certaines des options qui constituent le meilleur achat de crypto-monnaie au cours de la troisième semaine du mois.

1. Bitcoin (BTC)

Source : TradingView

Le coup d’envoi de notre liste est Bitcoin – la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Bitcoin a parcouru un long chemin depuis sa création en 2008, devenant l’un des actifs les plus précieux au monde pour les investisseurs. Fait intéressant, Bitcoin reste également la meilleure crypto-monnaie pour commencer votre parcours d’investissement. Il est relativement plus stable que beaucoup d’autres pièces, c’est donc une bonne rampe de lancement pour les débutants.

L’attrait de Bitcoin n’est pas nouveau. L’actif est le premier à être adopté et il est apprécié de tous. Avec le rallye actuel du marché, Bitcoin semble également plus attrayant. Son prix est actuellement de 47 086 $, en hausse de 6,2 % au cours des dernières 24 heures et de 1,3 % la semaine dernière.

Les techniques de Bitcoin sont également assez solides, la principale crypto-monnaie se tenant bien au-dessus de sa moyenne mobile (MA) sur 20 jours de 44 064 $. Il a franchi sa MA de 200 jours de 45 805 $ plus tôt dans la journée, signalant que sa crise de deux jours est probablement terminée.

L’indice de force relative (RSI) de Bitcoin s’élève à 64,95, ce qui est assez bon pour n’importe quelle crypto-monnaie – et encore moins pour Bitcoin. Tout semble prêt pour que le principal actif cryptographique défie la résistance de 50 000 $ au cours du week-end.

Votre capital est en danger

2. Éther (ETH)

L’éther est l’argent de l’or de Bitcoin. La deuxième crypto-monnaie la plus précieuse d’un mile, Ether est la meilleure crypto-monnaie pour aider les développeurs et les constructeurs qui cherchent à faire leur marque. Ether a beaucoup profité de son affiliation avec la blockchain Ethereum – cette dernière continue d’être adoptée dans des domaines tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

Le rallye actuel de l’ETH se poursuit jusqu’à vendredi, la pièce s’échangeant actuellement à 3 210 $ – en hausse de 7,2% sur la journée et en baisse de 0,97 la semaine dernière. L’atout a largement été un spectateur au fur et à mesure du déroulement du rallye, avec peu d’actualités.

Mais, Ether continue de profiter de sa popularité. Si le marché de la crypto continue de se redresser, le prix de l’ETH le fera aussi. L’actif a confortablement franchi sa MA de 20 jours de 3 022 $, et sa MA de 200 jours de 2 317 $ est encore plus loin derrière. Avec un RSI de 63,58, l’ETH semble toujours largement sous-acheté.

Comme indiqué précédemment, il n’y a pas grand-chose en termes de fondamentaux. L’ETH est encore sous le choc de la mise en œuvre réussie du hard fork londonien d’Ethereum, qui rapprochera la blockchain de son objectif d’être une chaîne de preuve de participation (PoS).

3. Cardano (ADA)

Cardano est l’une des plateformes de blockchain publiques les plus populaires dans l’espace crypto. Son jeton natif, ADA, est utilisé pour les paiements de frais, les transactions au sein de l’écosystème, etc. Cependant, avec des gains de prix impressionnants cette année, ADA est également devenu un candidat pour la meilleure crypto-monnaie dans laquelle investir.

ADA est peut-être le meilleur interprète de cette liste. L’actif a enregistré des gains massifs ce mois-ci, son prix actuel de 2,51 $ représentant un gain de 19% au cours des dernières 24 heures – et un gain encore plus impressionnant de 22% au cours de la semaine dernière. Au moment de mettre sous presse, ADA a dépassé le BNB de Binance pour devenir la troisième crypto-monnaie la plus précieuse.

Il existe plusieurs indications sur les raisons pour lesquelles l’ADA a augmenté. Cependant, il semble y avoir une activité intense avec l’actif alors que les développeurs de Cardano ont annoncé une prochaine mise à niveau. Nommée « Alonzo », la mise à niveau devrait déployer la fonctionnalité de contrat intelligent sur la blockchain Cardano. Alonzo devrait arriver à la mi-septembre, et cela fera de la blockchain Cardano un rival direct d’Ethereum.

Avec de plus en plus d’investisseurs qui s’attendent à un déploiement transparent, le prix d’ADA a gagné par anticipation. La pièce se négocie maintenant au-dessus de sa MA à 20 jours de 1,76 $ et son RSI a grimpé à 78,92. Avec ADA établissant désormais un nouveau record historique, le marché cherchera à voir combien de temps la pièce surfe sur sa vague.

4. XRP (XRP)

XRP reste sans doute la meilleure crypto-monnaie à utiliser pour les paiements et les envois de fonds transfrontaliers. Même malgré une affaire de presque un an entre ses développeurs – Ripple Labs – la Securities and Exchange Commission (SEC), XRP a enregistré des gains massifs cette année.

Après être tombé sous la barre des 1 $ en mai, le XRP est de nouveau au-dessus de la ligne et fait des poussées. Le prix de la pièce se négocie actuellement à 1,24 $, en hausse de 12% au cours des dernières 24 heures et de 19,2% au cours de la semaine dernière.

Le procès reste important pour Ripple, la SEC exigeant désormais des communications entre certains des meilleurs employés et dirigeants de l’entreprise sur la plate-forme de messagerie populaire Slack. Le marché continuera de surveiller et de voir à quel point Ripple Labs parvient à s’en sortir.

Quant au prix du XRP, il reste techniquement solide. Le RSI de XRP s’élève à 70,77, ce qui montre qu’il est assez sous-acheté pour une crypto-monnaie. La pièce se négocie également au-dessus de sa MA de 20 jours de 0,95 $ et de sa MA de 200 jours de 0,88 $.

5. Polygone (MATIC)

MATIC est le jeton natif de Polygon – une solution de mise à l’échelle interchaîne pour différentes blockchains. La croissance de MATIC a été assez impressionnante au cours des prochains jours, en particulier avec Polygon qui travaille désormais à étendre considérablement son écosystème.

La semaine dernière, Polygon a annoncé l’acquisition de Hermez Network, un outil zk-rollup, pour 250 millions de dollars. Il y a deux jours, la société a annoncé qu’elle passerait à l’espace de la finance décentralisée (DeFi) avec la création d’une organisation autonome décentralisée (DAO)

L’expansion de Polygon – en particulier dans l’espace DeFi – marque une étape importante pour l’entreprise. Cela a également aidé MATIC, dont le cours fixe à 1,49 $ a augmenté de 13% au cours de la dernière journée et de 5% la semaine dernière.

MATIC se porte bien, se négociant au-dessus de sa MA de 2 jours de 1,26 $ et de sa MA de 200 jours de 0,82 $. Avec un RSI de 65,93, l’actif semble prêt à défier le niveau de confort de 4,75 $.

