5 meilleures crypto-monnaies à acheter pour des rendements à long terme Juillet 2021 Semaine 4 – Crypto new media

Connaître la meilleure crypto-monnaie à acheter peut être difficile, même maintenant, alors que le marché se redresse. Dans cet article, nous explorons les 5 meilleures crypto-monnaies à acheter pour des rendements à long terme alors que nous arrondissons la seconde moitié de l’année. Allons droit dedans.

1. Bitcoin (BTC)

Le début de notre liste des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter est le crypto indicateur Bitcoin. Créé par un mystérieux personnage nommé Satoshi Nakamoto, Bitcoin a suscité un intérêt de loin. C’est aussi la première monnaie virtuelle décentralisée.

En termes de volume de transactions et de part de marché, Bitcoin est au sommet de l’échelle, la plupart des échanges de crypto-monnaie prenant en charge le meilleur actif numérique.

Cela est largement dû à la tendance déflationniste de Bitcoin. Câblé dans son code par Nakamoto, il ne peut y avoir que 21 millions de jetons BTC jamais créés. Cela a contribué à la montée en puissance de la BTC, de nombreux investisseurs institutionnels la surnommant «l’or numérique».

L’adoption institutionnelle a également augmenté, plusieurs personnalités et entreprises clés ajoutant Bitcoin à leur trésorerie. Un acteur majeur est la société de logiciels américaine MicroStrategy, qui posséderait plus de 100 000 BTC dans sa trésorerie.

Des pays rejoignent également le wagon Bitcoin, et le premier parmi une lignée croissante d’admirateurs est la nation latino-américaine El Salvador. Le petit État américain a approuvé Bitcoin comme monnaie légale après le dollar américain. D’autres nations nord-américaines envisagent également l’idée.

Pour les îles Marshall, il a déclaré “était autrefois un site d’essais nucléaires pour les États-Unis et est composé de plus de 1 200 îles”. El Salvador a été présenté avec une image représentant Bitcoin. pic.twitter.com/VNvFYRAskX – Raphael Rashid (@koryodynasty) 23 juillet 2021

Cependant, 2021 a vu Bitcoin atteindre un statut de licorne tout en menant le marché de la cryptographie à sa première évaluation de mille milliards de dollars.

L’actif a bondi à 65 000 $ en avril de cette année, bien que son prix ait ensuite chuté. Actuellement, Bitcoin a grimpé de 3,88% au cours des dernières 24 heures. Il se négocie à 33 671,85 $, selon CoinMarketCap.

Malgré une action réglementaire croissante, Bitcoin a encore une piste de croissance inégalée à venir. La crypto-monnaie a récemment suscité l’intérêt de Jack Dorsey, le PDG de Twitter. Lors d’un récent appel aux résultats, Dorsey a déclaré que Bitcoin serait une grande partie de l’avenir de l’entreprise.

2. Binance (BNB)

Binance Coin (BNB), le jeton natif de la bourse Binance, est l’une des plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. Fondé en 2017 par Changpeng Zhao, BNB est deuxième sur notre liste des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter.

L’actif est émis par l’échange cryptographique Binance et sécurisé par le mécanisme de consensus Tendermint byzantine-tolerant (BFT). La blockchain Binance ne repose pas sur le consensus de preuve de participation (PoS) et n’utilise pas non plus de contrats intelligents. Au lieu de cela, il utilise la preuve de participation déléguée (DPoS) et la preuve d’autorité (PoA).

BNB a commencé comme une fonctionnalité de remise pour les traders sur la bourse Binance, mais il est devenu bien plus au cours des derniers mois.

Il alimente également la Binance Smart Chain (BSC). Le jeton BNB a largement connu une croissance cette année, passant de 38,24 $ en janvier à un sommet historique (ATH) de 650 $ début mai. Il se négocie actuellement à 303,70 $, en hausse de 2,17 % au cours des dernières 24 heures.

Plusieurs #HedgeFunds se sont retirés du trading et d’autres activités sur #Binance en réponse à l’accélération de la répression réglementaire sur la bourse #Crypto, graphique @FT https://t.co/eOwzx6pfgl pic.twitter.com/FkkXV1neFG – ACEMAXX ANALYTICS (@acemaxx) 24 juillet 2021

Malgré la récente répression réglementaire sur la bourse Binance, la BNB a continué d’afficher une action positive sur les prix. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, lors d’un événement en ligne aujourd’hui, a révélé que sa filiale américaine envisageait de devenir publique via une offre publique initiale (IPO).

3. Solana (SOL)

Solana est une autre des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter en ce moment. Surnommé le « tueur d’Ethereum », Solana a été lancé en 2020 par Anatoly Yakovenko.

La blockchain Solana est un protocole open source qui vise à fournir des solutions de finance décentralisée (DeFi) et le développement transparent des dapps. Le réseau est plus évolutif qu’Ethereum car il utilise une architecture de consensus hybride comprenant son mécanisme de synchronisation de preuve d’historique (PoH) et l’algorithme de consensus de preuve d’enjeu (PoS).

Le token SOL est l’actif de gouvernance de la blockchain. Il est également utilisé pour le règlement des paiements. Comme plusieurs crypto-monnaies, le jeton SOL a considérablement augmenté cette année, passant de 1,3 $ le 1er janvier à 55,91 $ le 18 mai. Il se négocie actuellement à 28,63 $ et est en hausse de 4,43 % sur le graphique quotidien.

Solana a récemment attiré plusieurs plateformes DeFi et dapps. Le dernier en date est Neon Labs qui vient de lancer une solution de machine virtuelle Ethereum sur le réseau de test Solana.

4. Cardano (ADA)

Cardano a été fondé par Charles Hoskinson et développé par Input Output Hong Kong (IOHK) basé à Hong Kong. Il se targue d’être la troisième génération de technologie blockchain car il vise à résoudre les problèmes de ses prédécesseurs, tels que Bitcoin et Ethereum. Cardano est un projet crypto passionnant, c’est pourquoi il figure sur notre liste des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter.

Cardano est un réseau blockchain rapide, évolutif et sécurisé. Contrairement à Bitcoin, vous ne pouvez pas exploiter l’actif natif d’ADA-Cardano. Au lieu de mineurs, il existe des validateurs choisis par le réseau en fonction de la quantité de devise ADA qu’ils possèdent actuellement.

En parlant de prix, ADA se négocie à 1,20 $, en hausse de 1,67% par rapport à son précédent échange d’hier. L’actif est passé de son prix de départ de 0,1753 $ cette année à un record de 2,3091 $ le 16 mai. Cependant, il a plongé à 1,324 $ une semaine plus tard.

Le réseau Cardano a été cohérent dans le suivi de sa feuille de route pour le lancement complet et a publié des mises à niveau de son réseau. Elle travaille actuellement sur sa plateforme Alonzo. Jusqu’à présent, il a déployé le hard fork Alonzo Blue, qui a apporté des contrats intelligents au réseau. Le nœud Alonzo White actuel permettra la frappe de jetons non fongibles (NFT) et la finance décentralisée (DeFi) sur la plate-forme Cardano.

LET’S GO: Nous sommes heureux de partager que nous venons de publier une toute nouvelle version du nœud #Cardano, version, #AlonzoBlue 2.0 sur le testnet. C’est une étape importante – merci et félicitations à toute l’équipe #AlonzoBlue pour le travail acharné pour nous amener ici 🙏 #Cardano $ADA

1/4 pic.twitter.com/slcd1TgQtl – Entrée Sortie (@InputOutputHK) 14 juin 2021

Cardano travaille sur l’intégration Web et mobile. Le fondateur de Cardano a récemment révélé que l’équipe avait exécuté avec succès le backend de l’application de contrat intelligent Plutus en Javascript, le langage de programmation le plus utilisé sur le Web.

5. Polkadot (POINT)

Le développeur Dr Gavin Wood a lancé Polkadot. Il s’agit d’un protocole de chiffrement multi-chaînes partagé de manière hétérogène qui permet la création de contrats intelligents et de nouvelles chaînes de blocs et jetons.

Polkadot est un projet open source de la Web3 Foundation et de Parity Technologies. Il est construit sur le substrat, qui permet la distribution sans confiance des informations. Nous considérons Polkadot comme l’une des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter en ce moment, grâce à sa capacité à permettre une plate-forme blockchain évolutive et sécurisée.

La plate-forme blockchain Polkadot comprend à la fois la structure parachain et son architecture parathread. Les protocoles ou applications Blockchain peuvent choisir de se lancer sur l’un d’eux.

Alors que les Parachains sont des chaînes indépendantes dont les jetons fonctionnent dans l’écosystème Polkadot, les Parathreads ne fonctionnent que sous un modèle « pay-as-you-go », ce qui en fait une offre à court terme. Contrairement aux parathreads, les parachains ne sont sécurisées que par le biais d’enchères.

Le jeton DOT sert de jeton de gouvernance pour le réseau et est utilisé pour payer les frais de réseau dans l’écosystème Polkadot.

DOT a commencé l’année à un prix de seulement 9,044 $, mais a depuis augmenté de cette fourchette. Il a bondi à 48,36 $ le 17 avril et a atteint son plus haut niveau historique de 48,68 $ le 15 mai. Cependant, ce crash du marché de la crypto en mai a vu le DOT chuter de plus de 50% à 15,49 $ un mois plus tard. Le prix du DOT est actuellement de 12,84 USD, avec une montée en 24 heures de 2,51 %.

Polkadot prépare sa blockchain pour ses enchères parachain. Son réseau frère, Kusama, organise actuellement sa vente aux enchères de parachaines qui permettra aux plateformes blockchain de se lancer sur l’écosystème Polkadot.

Karura, l’implémentation Polkadot du protocole Acala, vient de lancer sa plateforme d’échange décentralisé (DEX), Karura Swap. Karura a été le premier gagnant de la vente aux enchères de machines à sous parachain Kusama en juin, avec plus de 501 000 KSM mis en jeu dans le processus de prêt participatif.