5 meilleures crypto-monnaies à acheter pour des rendements à long terme – Octobre 2021 semaine 1

Octobre est là, et c’est une autre période pour considérer la meilleure crypto-monnaie à long terme. Après des performances mitigées en septembre, les investisseurs en crypto espèrent gagner de l’or avec leurs choix d’investissement ce mois-ci.

À cette fin, nous avons sélectionné certaines des meilleures options de crypto-monnaie à long terme à acheter au début du dixième mois de l’année. Regarde:

1. Cardano (ADA)

ADA est le jeton natif de la blockchain Cardano. La pièce est l’une des plus anciennes crypto-monnaies du marché, et elle a l’avantage d’être adossée à un projet solide.

On a déjà beaucoup parlé d’ADA. L’actif a fait de grandes éclaboussures en août alors que la fourche dure Alonzo de la blockchain Cardano se rapprochait. Alonzo a finalement été mis en œuvre en septembre, apportant des fonctionnalités de contrat intelligent à la blockchain Cardano.

Depuis lors, Cardano a mené une campagne d’adoption massive. Ses fondateurs ont lancé plusieurs partenariats dans le but de rendre la blockchain plus attractive pour les développeurs. Il s’agit notamment d’un partenariat avec le service oracle de blockchain décentralisé Chainlink pour offrir des données hors chaîne aux projets sur Cardano. Les développeurs se sont également associés à Coti pour lancer Djed – un stablecoin axé sur la finance décentralisée (DeFi) – sur la blockchain Cardano.

Tout cela montre que Cardano joue un grand rôle envers DeFi – une sous-industrie encore naissante. Une fois l’adoption accélérée, ADA devrait prendre de la valeur.

Pour l’instant, ADA se négocie à 2,16 $ – en hausse de 4,33% au cours de la dernière journée, mais en baisse de 5,43% la semaine dernière. La pièce se négocie en dessous de tous ses indicateurs de moyenne mobile (MA) à court terme mais au-dessus de ses indicateurs à long terme. Donc, si vous recherchez des rendements à long terme, ADA est une bonne option d’achat. Son indice de force relative (RSI) de 44,72 montre clairement qu’il est sous-acheté.

2. Pièce Binance (BNB)

Binance Coin figure dans notre liste des meilleures options de crypto-monnaie à long terme. L’actif a connu une année exceptionnelle, atteignant le sommet des graphiques CoinMarketCap et présentant un schéma de ce que les jetons d’échange peuvent et devraient être.

Actuellement, BNB souffre beaucoup des problèmes de Binance avec les gouvernements et les régulateurs. Le principal échange a eu des luttes avec plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, l’Australie et Singapour. Binance fait également face à un recours collectif de la part de certains de ses clients qui lui reprochent les pertes subies dans le feu de la crise.

Pourtant, il y a de quoi être optimiste. La position de BNB sur le marché signifie qu’elle mènera tout rallye à venir.

La bourse a également procédé à plusieurs embauches car elle cherche à se positionner de la meilleure façon possible pour l’avenir. Pas plus tard qu’hier, Binance a embauché Tigran Gambaryan, un ancien agent spécial de l’Internal Revenue Service (IRS), pour diriger sa division du renseignement. Des nouvelles comme celle-ci devraient satisfaire les investisseurs de la BNB.

Le prix actuel de BNB est de 401,89 $, en hausse de 7,08 % et 12,29 % au cours des dernières 24 heures et de la semaine dernière respectivement.

Le prix de la pièce a franchi ses MA de 10 et 20 jours, ainsi que les MA pour les plages de 50, 100 et 200 jours. Ainsi, en plus d’être une bonne crypto-monnaie à long terme, BNB pourrait également fournir des résultats à court terme. Avec un RSI de 53,26, BNB semble très attractif.

3. Uniswap (UNI)

UNI est le jeton de gouvernance et d’échange pour Uniswap – la plus grande bourse décentralisée au monde. La pièce elle-même gagne en popularité, mais nous l’incluons comme crypto-monnaie à long terme grâce aux mises à jour en provenance de Chine.

La semaine dernière, la Banque populaire de Chine a annoncé qu’elle se coordonnerait avec plusieurs autres agences pour interdire toutes les transactions de crypto-monnaie. Cette décision a conduit plusieurs échanges centralisés de premier plan à fuir le pays, ouvrant ainsi la possibilité aux échanges décentralisés de prospérer.

Des données récentes de Chainalysis montrent qu’une quantité importante de flux régionaux de Bitcoin se produit en Asie orientale. Cela suggère que les détenteurs de cryptes déplacent leur argent en réponse à la répression. Le fait que l’argent ne sort pas de ces régions – même après le départ des principaux échanges – montre que les échanges décentralisés sont intervenus pour combler le vide. Ce seront quelques mois intéressants pour des services comme Uniswap.

Le prix d’UNI se négocie actuellement à 25,18 $, en hausse de 9,53 % et de 19,64 % respectivement au cours de la dernière journée et de la dernière semaine. Ses performances récentes l’ont placé au-dessus de tous les indicateurs de la MA, à l’exception de la MA à 50 jours.

Le RSI d’UNI de 55,18 est encore relativement sous-acheté, vous pouvez donc vous sentir à l’aise de l’acheter.

4. XRP (XRP)

XRP est la norme de l’industrie de la cryptographie en ce qui concerne les paiements transfrontaliers. Bien qu’il ait perdu sa place dans les plus hauts échelons du classement CoinMarketCap, il reste l’une des crypto-monnaies les plus populaires au monde.

Malgré une lutte juridique entre Ripple Labs – les développeurs de XRP – et la Securities and Exchange Commission (SEC), la pièce a continué à bien fonctionner cette année. Nous l’incluons comme une crypto-monnaie viable à long terme en raison des récents développements du camp Ripple.

Ripple a passé une bonne semaine. La société a mis son chapeau dans le ring pour les jetons non fongibles (NFT), lançant un fonds de 250 millions de dollars pour les créateurs de NFT afin de créer leur travail sur sa blockchain XRP Ledger. Il semblerait que Ripple veuille également être un “tueur d’Ethereum”.

XRP lui-même a obtenu l’approbation émouvante de Rosa Rios, une ancienne trésorière des États-Unis. Dans un tweet, Rios a salué la fonctionnalité de la pièce, tout en s’intéressant à Bitcoin. De bons moments pour les investisseurs XRP.

Le XRP se négocie actuellement à 0,96 $, en hausse de 3,51 % au cours de la dernière journée et de 2,81 % au cours de la semaine dernière. Le prix de la pièce a franchi sa MA de 10 jours, bien qu’il reste inférieur aux autres MA à court terme. il est également supérieur à son MM à 100 jours, mais inférieur à l’indicateur à 200 jours.

Avec un RSI de 46,58, le XRP est sous-acheté. Mais, vous voudrez peut-être faire attention avec cela.

5. Polygone (MATIC)

Polygon est une autre plate-forme blockchain très populaire. Avec les récents développements à venir pour la plate-forme, MATIC semble également plus attrayant pour les acheteurs à long terme.

Hier encore, le service postal national suisse a annoncé qu’il lancerait un timbre cryptographique – essentiellement, un objet de collection numérique lié à un timbre physique – sur Polygon. Le timbre fournira une représentation numérique pour les physiques et sera accessible via Polygon uniquement.

Fait intéressant, le nombre d’adresses uniques actives quotidiennement sur Polygon a également brièvement dépassé celui d’Ethereum mercredi, suggérant une plus grande adoption du protocole. D’autres développements sont attendus, les investisseurs de MATIC devraient donc être plutôt satisfaits.

Avec un prix de 1,21 $, MATIC a augmenté de 9,41 % et de 1,19 % au cours de la dernière journée et de la dernière semaine. Le prix de la pièce est supérieur à la MA à 10 jours, mais inférieur aux autres indicateurs MA à court terme. Comme prévu, il se négocie toujours au-dessus de ses indicateurs de MA à long terme, même si la MA à 100 jours se rapproche.

Le RSI de MATIC de 49,43 montre qu’il est sous-acheté. Donc, vous devriez vous sentir en confiance en l’achetant.

