5 meilleures crypto-monnaies à acheter pour des retours à long terme Juillet 2021 ⋆ Crypto new media

in

La meilleure crypto-monnaie à acheter pour des rendements à long terme est un must pour les investisseurs avertis. Ces actifs ont des fondamentaux solides et sont appelés à continuer de croître à l’avenir. Explorons quelques cryptos qui entrent dans cette catégorie.

1. Ethereum (ETH)

L’importance croissante d’Etherum dans le sous-secteur en plein essor de la finance décentralisée (DeFi) en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter pour des rendements à long terme. Fondé en juillet 2015 par le développeur russo-canadien Vitalik BUterin et sept autres, Ethereum est actuellement un algorithme de consensus de preuve de travail (PoW) qui a fait passer la technologie blockchain, en ce qui concerne la fonctionnalité, au niveau supérieur.

Jeton natif Ethereum Ether (forme courte ETH) sert de carburant qui alimente le colossal réseau Ethereum. De plus, Ether est également utilisé pour acheter et vendre des biens et services comme Bitcoin. Il est également utilisé pour régler les frais de réseau.

Au moment de mettre sous presse, Ether se négocie à 2 340,71 $, en hausse de 1,16 % au cours des dernières 24 heures. Le jeton ERC-20 connaît également une tendance haussière car il se négocie bien au-dessus du prix de la moyenne mobile (MA) sur 20 jours de 2 064,26 $, avec son indice de force relative (RSI) à 61,59.

Le réseau Ethereum devrait également devenir encore plus précieux lorsqu’il migrera vers son protocole de consensus de preuve de participation (PoS) plus tard cette année. Le nouvel algorithme rendra Ethereum écologique et plus évolutif.

2. Cardano (ADA)

Une chose que vous devez savoir à propos de Cardano, c’est qu’il vise à surpasser le réseau Ethereum.

Cette mission singulière l’a vu surnommer un “tueur d’Ethereum”.

Se faisant appeler la troisième génération de technologie blockchain, le réseau Cardano a été fondé par le co-fondateur d’Ethereum, Charles Hoskinson. Il vise à être plus évolutif, sécurisé et interopérable, et il atteint progressivement ses objectifs.

En utilisant le protocole PoS populaire, Cardano appelle son approche le protocole d’exploitation minière Ouroboros, qui réduit les coûts et la consommation d’énergie.

Jusqu’à présent, le réseau Cardano a été cohérent avec sa feuille de route, et il a généré beaucoup de buzz autour de son projet.

Même si le réseau est encore en cours de développement, plusieurs investisseurs le reconnaissent comme l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter pour des rendements à long terme. Leur foi soutient probablement que le réseau Cardano est la seule blockchain évaluée par des pairs dans l’industrie émergente. Il s’appuie sur des processus et une logique scientifiques pour développer sa blockchain.

Comme le réseau Ethereum, Cardano vise à attirer des dapps et, à terme, des services DeFi vers sa blockchain.

En termes de prix, le jeton natif ADA de Cardano en est à ses balbutiements, mais son potentiel de croissance montre qu’il est destiné à de grandes choses. Il a atteint un niveau record (ATH) de 2,3318 $ le 16 mai.

Même s’il a depuis plongé avec le marché, l’ADA se négocie actuellement à 1,2648 $ et est en baisse de 0,96%. Cependant, il est 10 % plus élevé que son plus bas de deux semaines de 1,03 $.

HARD FORK RÉUSSI : ravis d’annoncer aujourd’hui vers 19h44 UTC, nous avons réussi à bifurquer le testnet #Alonzo vers le nouveau nœud #AlonzoWhite. Le nouveau réseau fait déjà heureusement des blocs. 1/5 – Entrée Sortie (@InputOutputHK) 14 juillet 2021

Le réseau Cardano travaille actuellement sur son hard fork Alonzo appelé Alonzo White Node. Cette étape permettra le lancement de la technologie des smart contracts sur le réseau Cardano.

3. Solana (SOL)

Un autre « tueur d’Ethereum » populaire est la blockchain Solana. En utilisant un protocole de consensus hybride de preuve d’historique (PoH) et de preuve de participation (PoS), Solana aurait commandé une vitesse de transaction élevée bien supérieure à 50 000 TPS.

Il permet également le développement de dapps et constitue une plaque tournante croissante pour les produits orientés DeFi.

La blockchain Solana est l’une des étoiles montantes du sous-secteur DeFi très disputé et a pu se faire un nom grâce à sa vitesse de transaction plus rapide et sa rentabilité.

Cette reconnaissance croissante de ses superpuissances cachées a vu son jeton natif SOL augmenter de plus de 800% pour atteindre une valeur record de 55,91 $. Même s’il est rapidement tombé à 23,49 $ après le ralentissement du marché, SOL est toujours l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter pour des rendements à long terme.

Pendant ce temps, l’actif numérique se redresse et est en hausse de 9,75 % et se négocie à 30,967 $. Ce rallye est principalement dû à l’atmosphère changeante entourant le marché de la cryptographie et aux étapes stratégiques de la blockchain pour étendre son attrait sur le marché.

Namaste Inde ! 🇮🇳 Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer #BuildingOutLoud, un hackathon exclusivement réservé aux développeurs et entrepreneurs indiens. pic.twitter.com/P66685xaSn – Solana Inde (@solana_india) 27 juillet 2021

Dans un communiqué, le réseau Solana a déclaré qu’il organisait un hackathon de trois semaines exclusivement pour les développeurs et entrepreneurs indiens. Ceci dans le but de faire de la blockchain Solana une destination de choix pour tout ce qui concerne DeFi.

4. Pièce Binance (BNB)

Connue sous le nom de BNB, Binance Coin est l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter pour des rendements à long terme. Cette recommandation est due à la performance historique des prix du jeton et à son importance croissante pour la bourse Binance.

Servant d’outil de remise pour les détenteurs de jetons qui souhaitent négocier sur la plus grande bourse du monde, BNB a augmenté de plus de 5 000 % cette année seulement, plafonnant à 650 $ avant de chuter de 50 %.

Cependant, BNB est un actif cryptographique de premier plan en raison de son cas d’utilisation en expansion dans la Binance Smart Chain (BSC). BSC est un concurrent direct du réseau Ethereum.

En utilisant un PoS délégué (dPoS), BSC permet aux développeurs de créer des dapps et de créer des produits DeFi facilement et pour une fraction du coût. Il héberge actuellement plus de 1 000 protocoles dapp.

Avec l’expansion si rapide de BSC, la valeur de BNB devrait continuer à augmenter à long terme.

En effet, BNB est le seul jeton autorisé à être utilisé sur la plate-forme BSC. Un autre avantage majeur est que le BNB est déflationniste car il n’existera jamais que 200 millions de jetons BNB. De plus, le développement brûle (retire de la circulation) un certain pourcentage de BNB du marché, ce qui devrait augmenter la valeur du jeton.

Il se négocie actuellement à 309.81 $ et est en baisse de 1,48% sur le graphique journalier. Cela peut être le moment idéal pour acheter du BNB pour la moitié de son prix de pointe.

5. UniSwap (UNI)

UniSwap a connu une croissance remarquable cette année, atteignant un sommet de 43,48 $ le 3 mai contre 5,19 $ le 1er janvier. Cette croissance massive fait d’UNI l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter pour des rendements à long terme.

Teneur de marché automatisé (AMM), UniSwap permet aux traders DeFi d’obtenir les meilleurs prix pour leurs transactions. À l’aide de contrats intelligents, UniSwap organise les meilleurs prix sur différentes plateformes et montre aux investisseurs les meilleurs moyens d’obtenir le meilleur taux du marché pour les transactions cryptographiques.

Il est construit sur le réseau Ethereum et est une plate-forme d’échange décentralisé (DEX). Contrairement aux échanges centralisés (CEX), UniSwap n’utilise pas de carnets d’ordres mais s’appuie sur de petits contrats pour résoudre les problèmes de liquidité.

UniSwap est devenu un nom familier compte tenu de l’essor du marché DeFi. Cela l’a vu devenir la première plate-forme DEX sur le réseau Ethereum et compte actuellement plus d’un milliard de dollars de transactions par jour.

Ses jetons UNI sont utilisés pour les frais de réseau et la gouvernance. Les investisseurs peuvent également miser sur leur UNI pour fournir des liquidités et gagner des intérêts sur leur investissement.

Au moment de mettre sous presse, UNI se négocie à 19,662 $, en hausse de 3,48 % dans le graphique quotidien. La blockchain UniSwap est actuellement en pourparlers avec les géants des paiements PayPal, E*Trade et Stripe. Ceci dans le but de rendre DeFi plus accessible aux investisseurs traditionnels.

Capital à risque