5 meilleures crypto-monnaies à acheter pour la récupération Août 2021 Semaine 1 Crypto new media

Vous cherchez la meilleure crypto-monnaie à acheter ? Maintenant que le marché de la cryptographie est estimé être sur la voie de la reprise, il devrait être plus facile d’acheter des actifs numériques. Dans ce tour d’horizon, nous listons la meilleure crypto-monnaie à acheter pour des gains massifs cette semaine.

1. Thêta (THETA)

Le point de départ de notre liste est la pièce THETA. Il s’agit d’une crypto-monnaie majeure à acheter pour la récupération. Le token est l’un des tokens natifs de la plateforme blockchain de streaming vidéo, le réseau Theta.

Comme plusieurs actifs, le jeton THETA a énormément augmenté cette année. La crypto se négociait à 1,97 $ en janvier avant d’atteindre la barre des 2,45 $ en février.

THETA a atteint son prix record de 15,90 $ en avril, mais il a ensuite chuté le même mois.

THETA a traversé plusieurs cycles haussiers et baissiers depuis lors. Le 20 juillet, Theta a atteint son point le plus bas depuis mars, lorsqu’il a chuté à 3,49 $. Cependant, il a fait une reprise remarquable et a augmenté de 5,60 $ quatre jours plus tard, soit une augmentation de 114 %.

Le prix THETA oscille autour de la barre des 6 $ depuis lors. Actuellement, THETA se négocie à 6,36 $ et a augmenté de 5,50 % au cours des dernières 24 heures. La pièce se classe parmi les 20 meilleurs actifs du graphique cryptographique, ce qui en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter. THETA construit une dynamique haussière comme le montre son prix de support de la moyenne mobile (MA) sur 20 jours de 6,492 $.

Le réseau Theta a récemment annoncé une mise à niveau qui apportera une série d’améliorations au réseau. L’un d’eux est le temps d’attente actuel de six secondes pour les propositions de bloc. Une autre amélioration est la réduction du temps de validation et d’importation des instantanés de 45 minutes à 15 minutes.

Ces améliorations permettront à Theta Network de prendre en charge au moins 1 million d’utilisateurs en même temps.

2. Ondulation (XRP)

Pour plusieurs raisons, XRP est l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter cette semaine. En effet, la pièce est sur le point de connaître une croissance à mesure que le marché augmente.

En repensant à l’évolution des prix du XRP cette année, le jeton a connu plusieurs fluctuations folles. Bien que cela soit courant parmi les actifs cryptographiques, le procès en cours entre le protocole natif Ripple de XRP et la Securities and Exchange Commission pourrait l’avoir alimenté.

XRP a commencé l’année à 0,237 $. En plein essor avec d’autres actifs cryptographiques, le jeton a atteint un prix record de 1,794 $ en avril. Le XRP a baissé mais a maintenu sa barre de 1 $ jusqu’au 27 mai, date à laquelle il a chuté à 0,970 $.

Le jeton a continué de baisser et s’échangeait à 0,610 $ le 21 juin et à 0,557 $ le 19 juillet. XRP essaie actuellement de maintenir et de dépasser la barre des 0,709 $ sur le graphique.

Bien qu’il soit en baisse de 1,48% au cours des dernières 24 heures, cela ne devrait pas décourager les investisseurs car il y a beaucoup d’atouts pour l’actif. Sa MA à 200 jours montre également une dynamique haussière à la hausse. Le XRP est l’un des 10 meilleurs actifs de valeur sur le marché et est destiné à faire un grand bond lorsque le marché rebondira.

3. Pièce Binance (BNB)

Binance Coin ou BNB est une des meilleures crypto-monnaies à acheter, compte tenu de sa proposition de valeur et des mouvements de prix passés. Le jeton est l’actif natif du plus grand échange de crypto-monnaie au monde Binance.

Comme tous les cryptos à grande capitalisation, le BNB a atteint son plus haut niveau historique lors de la hausse du marché en mai de cette année. Le jeton a atteint un sommet de 691,89 $, mais est ensuite tombé à 211 $ en raison du ralentissement du marché.

BNB a un prix fixe actuel de 325,71 $ et a baissé de 0,70 % au cours des dernières 24 heures. La pièce maintient sa place dans le top 5 des actifs les plus précieux avec un

capitalisation boursière de 54 milliards de dollars.

La MA à 20 jours de BNB de 326,73 $ montre une tendance haussière car elle est supérieure à son prix de négociation actuel.

La position de BNB en tant que carburant de l’écosystème Binance en constante croissance est un bon signal, ce qui en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter en ce moment.

Le jeton BNB a connu une adoption croissante ces derniers temps. Crypto exchange FTX vient de lancer la prise en charge des jetons BNB et Binance USD (BUSD).

Binance s’est également associé à Alchemy Pay pour permettre à ses utilisateurs d’effectuer des paiements cryptés sur la plateforme de commerce électronique Shopify.

4. Cardano (ADA)

Cardano, communément appelé un « tueur d’Ethereum », est le prochain sur notre liste de crypto-monnaie à acheter. Le réseau Cardano est une blockchain évaluée par des pairs qui vise à créer une plate-forme blockchain sécurisée, durable et interopérable.

Le prix de l’ADA a connu une croissance cette année. ADA a atteint son prix record de 2,3091 $ en mai de cette année après avoir commencé l’année avec seulement 0,1753 $. Cependant, comme de nombreux actifs, le token s’est effondré par la suite.

Actuellement, ADA se négocie à 1,35 $, mais est sur une lancée haussière, car son MA de 20 jours montre une augmentation de prix à 1,373 $.

La pièce fait partie du top 5 des actifs avec une capitalisation boursière de 43 milliards de dollars.

Cardano (ADA) a récemment reçu l’approbation réglementaire qui lui permettra d’être cotée sur les bourses japonaises pour la première fois.

Dans la même veine, le plus grand fonds d’investissement cryptographique, Grayscale, vient de créer une fiducie basée sur ADA, faisant de la pièce son troisième plus grand avoir.

Pendant ce temps, le réseau Cardano travaille toujours sur les mises à niveau de son réseau conformément à sa feuille de route.

Les développeurs de Cardano travaillent actuellement sur sa plate-forme Alonzo. Jusqu’à présent, les fourches dures Alonzo Blue et Alonzo white ont été introduites. Alors que la mise à niveau d’Alonzo Blue a apporté des contrats intelligents au réseau, l’Alonzo White permet la frappe de NFT sur la plate-forme Cardano.

5. Dogecoin (DOGE)

La dernière crypto-monnaie sur notre liste est Dogecoin ou DOGE. Cet actif est l’une des principales devises à acheter cette semaine pour la reprise.

Dogecoin a atteint son prix record de 0,7376 $ le 8 mai 2021 avant de baisser à 0,385 $ les jours suivants. La pièce a continué de chuter jusqu’à atteindre 0,178 $ le 21 juin. Cependant, DOGE a commencé à se redresser et a bondi à 0,264 $ le 27 juin. Pourtant, DOGE a poursuivi sa tendance à la baisse et a atteint 0,182 $ le 18 juillet.

Actuellement, DOGE se négocie à 0,1978 $ et a baissé de 0,67% au cours des dernières 24 heures. Le jeton DOGE se négocie actuellement avec son MA de 20 jours à 0,1978 $.

Bien que les investisseurs puissent ne pas être sûrs de DOGE, l’actif reste la pièce de monnaie numéro un sur le marché. Il se classe également à la 8e place du top 10 des crypto-monnaies avec une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars.

Dogecoin a une communauté valide de partisans qui poussent la pièce aux côtés d’influenceurs célèbres comme le PDG de Tesla Elon Musk et le milliardaire Mark Cuban.

