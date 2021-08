5 meilleures imprimantes domestiques 2021: HP, Canon, plus

Oubliez l’impression lente ou les couleurs courantes et passez à ces imprimantes fiables de premier ordre, parfaites pour votre bureau à domicile. Vous ouvrez une petite entreprise et vous avez besoin d’une imprimante capable d’effectuer plusieurs tâches ? Vous souhaitez imprimer en recto-verso pour économiser sur les frais de papier ? Ou recherchez-vous une couleur de qualité labo photo lors de l’impression de photos ? Quels que soient vos besoins, nous avons recherché parmi les meilleures imprimantes du marché et aidé à les réduire afin que vous puissiez démarrer rapidement l’impression de ces notes de frais, notes de service ou images.

Notre meilleure imprimante domestique tout-en-un préférée : HP

L’imprimante couleur sans fil tout-en-un HP DeskJet 4155e peut gérer n’importe quel travail dont vous auriez besoin dans votre maison. De la copie à la numérisation ou à l’impression en noir et blanc ou en couleur, il est entièrement équipé et achèvera chaque tâche sur simple pression d’un bouton. De plus, vous pourrez envoyer des fax mobiles pendant 24 mois. Vous recevrez six mois d’Instant Ink gratuits lorsque vous activez HP+. Cela vous donnera également deux ans de couverture de garantie annuelle dès que vous l’activerez. Avec l’application HP Smart, vous pourrez contrôler tout cela et imprimer à distance, vous n’avez donc même pas besoin d’avoir vos fichiers sur votre ordinateur. La configuration de l’imprimante est incroyablement simple et elle dispose d’un lecteur de documents automatique tout en étant fabriquée à partir de plastique recyclé, ce qui signifie qu’elle est bonne pour la Terre. Cela peut tout faire et les imprimantes domestiques sont des machines que vous voulez faire plus.

Principales caractéristiques:

Copiez, numérisez, imprimez et télécopiez en noir et blanc ou en couleur Six mois d’utilisation gratuite du lecteur de documents Instant Ink Auto

Économisez de l’argent avec une grande valeur

Économiser sur le papier est un moyen pour de nombreuses entreprises de réduire leurs coûts. C’est en partie la raison pour laquelle l’imprimante laser monochrome compacte Brother, HL-L2350DW est un si bon achat. Il offre une impression recto verso automatique et avec les cartouches de remplacement à haut rendement Brother authentiques TN-760, vous obtenez le double du volume d’impression à moindre coût. La HL-L2350DW dispose d’options d’impression sans fil et peut imprimer jusqu’à 32 pages par minute. Il peut également être programmé pour un mode d’économie de toner afin de réduire les coûts d’achat de toner.

Principales caractéristiques:

Offre une impression recto verso automatique Options d’impression sans fil Imprime 32 pages par minute

Obtenez des impressions couleur avec ces imprimantes domestiques

Pour une qualité d’image éclatante et aux couleurs éclatantes, le Canon PIXMA Pro-100 6228B002 est en tête de liste. Il dispose de huit encres à base de colorants, dont trois sont en niveaux de gris pour offrir de forts contrastes noir et blanc. l’une des meilleures imprimantes domestiques, son système de génération d’images Optimum obtient les couleurs parfaites car il sélectionne les combinaisons d’encres et les emplacements parfaits pour recréer vos impressions. Le PIXMA Pro-100 produit avec une résolution de 4800 x 2400 dpi avec la technologie FINE pour des détails incroyables. Vous pouvez vous connecter via Wi-Fi ou USB pour un accès facile à l’impression. De plus, ce modèle peut imprimer des photos jusqu’à 13 x 19″.

Principales caractéristiques:

Résolution de 4 800 x 2 400 ppp avec technologie FINE Possède huit encres à base de colorants Sélectionne les combinaisons et les placements d’encre parfaits

Meilleures imprimantes domestiques pour WFH

Si vous avez besoin de produire une tonne de documents pour votre entreprise à domicile, consultez l’imprimante laser sans fil tout-en-un imageCLASS couleur de Canon. Vous pourrez faire tellement de choses avec cela et cela crée un point d’accès Wi-Fi direct à partir de l’imprimante pour établir une connexion directe aux appareils mobiles. Cela vous donne la possibilité d’imprimer où que vous soyez. La cartouche tout-en-un haute capacité permet de réduire les coûts d’approvisionnement globaux. Cela prend en charge les solutions mobiles pour l’impression et la numérisation. En outre, il existe des fonctions de sécurité très efficaces qui protègent vos documents importants. Cela vient avec une garantie de trois ans.

Principales caractéristiques:

Cartouche tout-en-un haute capacité Crée un point d’accès Wi-Fi direct à partir de l’imprimante Fonctions de sécurité très efficaces

Imprimantes domestiques qui ne se soucient pas des cartouches

L’imprimante Supertank couleur tout-en-un sans fil Epson EcoTank ET-2760 est efficace. C’est rapide, abordable, facile à utiliser et possède d’excellentes fonctionnalités. Il s’agit d’une imprimante sans cartouche, ce qui vous évite d’avoir à acheter des cartouches. Celui-ci comprend des réservoirs d’encre de grande capacité et facilement rechargeables. Vous vous soucierez moins de manquer d’encre. Il imprime, copie et numérise alors qu’il y en a assez pour imprimer jusqu’à 7 500 pages en noir et 6 000 en couleur. Il offre une qualité d’impression impressionnante, grâce à la technologie unique PrecisionCore Heat-Free. Vous pouvez également imprimer recto-verso pour économiser du papier.

Principales caractéristiques:

Réservoirs d’encre facilement rechargeables Qualité d’impression impressionnante Imprime recto-verso

