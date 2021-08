5 meilleures montres pour hommes 2021: Citizen, Timex, plus

Bien que vivant à l’ère numérique – où l’heure est facilement disponible sur tous les ordinateurs portables, smartphones et tablettes du monde – le besoin d’une montre solide, peut-être sans surprise, n’a pas diminué. Bien sûr, une montre est probablement la dernière chose que vous utiliserez pour vérifier l’heure, mais elle reste un incontournable de la mode pour les hommes et les femmes du monde entier. Mais pour certains hommes, trouver la bonne montre n’est pas toujours aussi simple. Eh bien, c’est pour cela que nous sommes ici. Nous passerons en revue certaines des meilleures montres pour hommes que vous pouvez obtenir avec une simple recherche, et vous réaliserez rapidement que vous n’avez pas besoin d’une Rolex chère pour être à la mode. Bien que cela puisse aider…

Notre choix pour l’une des meilleures montres pour hommes pour le style

Si vous recherchez une montre de marque qui vérifie toutes les cases en termes de style et de fonction, la montre Citizen Eco-Drive PCAT Quartz pour hommes est certainement une option séduisante. Il s’agit d’un appareil de chronométrage atomique doté de la technologie de réglage synchronisé de l’heure. Il le fera dans 43 villes du monde. Cela permet de conserver un calendrier perpétuel, vous n’avez donc pas à le faire. Fabriqué à partir de super titane avec des tons argentés, il dispose d’un chronographe d’une seconde qui mesure jusqu’à 60 minutes. Ceci est alimenté par la lumière, utilisant la technologie Eco-Drive, vous n’aurez donc jamais à remplacer la batterie. Il est accompagné d’une garantie fabricant limitée de cinq ans. Cela a une alarme, un indicateur de réserve de marche et vous montre la date.

Fabriqué à partir de super titane avec des tons argentés Alarme, indicateur de réserve de marche Alimenté par la lumière avec la technologie Eco-Drive

Partez en randonnée avec cette meilleure montre pour hommes

Timex Ironman Classic 30 Montre pleine taille Source de l’image : Timex/Amazon

Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus sportif, vous ne pouvez pas vous tromper avec une montre pleine taille Timex Ironman Classic 30. Timex reste un incontournable des montres à ce jour et cette pièce intemporelle ne fait pas exception. La montre importée contient un réglage sportif intégré avec une mémoire de 30 tours, un compte à rebours et une alarme, un cadran de montre lumineux Indiglo pour l’obscurité et un bracelet en résine avec fermeture à boucle pour la protection. De plus, il est résistant à l’eau jusqu’à 330 pieds, ce qui le rend idéal pour les sports sous-marins comme la plongée en apnée et la natation. Ne tentez pas votre chance avec la plongée, cependant. Vous pouvez également choisir parmi plusieurs couleurs, vous pouvez donc trouver celle qui vous convient le mieux. Il dispose également d’un chronographe de 100 heures.

Mémoire de 30 tours Compte à rebours Cadran de montre lumineux Indiglo pour l’obscurité

Un profil mince et élégant

Michael Kors Slim Runway Montre à Quartz en Acier Inoxydable pour Homme Source de l’image : Michael Kors/Amazon

La montre à quartz en acier inoxydable Slim Runway de Michael Kors pour hommes est nette à regarder. Ceci est importé et offre un style luxueux avec une touche de tendances modernes. Il s’agit d’un boîtier de 44 mm avec une largeur de bande de 22 mm. Il est fabriqué en verre minéral résistant aux rayures et possède un mouvement à quartz avec un affichage analogique à trois aiguilles. Le boîtier rond en acier inoxydable a un cadran noir avec un bracelet noir en acier inoxydable avec une fermeture déployante. Vous n’avez pas à vous soucier qu’il soit mouillé jusqu’à 50 m et, en général, de courtes périodes de baignade récréative sont acceptables. Cela vient dans d’autres styles et couleurs si vous n’aimez pas celui-ci en particulier.

Fabriqué avec un verre en cristal minéral résistant aux rayures Mouvement à quartz avec un affichage analogique à trois aiguilles Fermeture déployante

Les montres intelligentes pour hommes sont un must dans la vie de tous les jours

Apple Watch Series 6 Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’Apple Watch Series 6 est la dernière Apple Watch. La bande bleu marine profond et le boîtier en aluminium bleu sont nets à regarder et s’adapteront à presque tout ce que vous portez. Mais vous pouvez également obtenir de nombreux groupes différents pour l’adapter. Vous pourrez prendre des appels et répondre à des SMS depuis votre montre avec une montre GPS et un forfait data. Cela permettra de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang. Vous pouvez vérifier votre rythme cardiaque avec la nouvelle application ECG. Il dispose également d’un écran rétine Always-On qui est 2,5 fois plus lumineux à l’extérieur lorsque votre poignet est abaissé. La technologie de haut niveau est livrée avec 5 GHz avec Wi-Fi et une puce U1 Ultra Wideband. Vous pouvez suivre votre activité quotidienne via Apple Fitness.

Puce U1 Ultra Wideband Vérifiez votre rythme cardiaque Peut répondre aux appels et aux SMS

Économisez de l’argent avec cette montre

Montre Timex Weekender 40 mm pour homme Source de l’image : Timex/Amazon

Pour une montre bon marché que vous pouvez toujours porter le week-end, vous ne pouvez pas vous tromper avec la montre Timex Men’s Weekender 40 mm. Cette montre élégante a l’apparence d’une montre chère, mais pour une fraction du prix. Entre le boîtier argenté de 40 mm, le bracelet en cuir véritable et le cadran rond crème, vous ne serez pas mécontent une fois que vous l’aurez glissé à votre poignet. Comme les autres montres Timex, la Weekender est étanche, mais seulement jusqu’à 100 pieds, donc pas de natation ou de plongée, mais les éclaboussures, un lavage rapide de la vaisselle ou une immersion relativement courte ne seront pas un problème.

Boîtier de 40 mm Bracelet en cuir véritable Cadran rond crème

