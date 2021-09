5 meilleures nouvelles crypto-monnaies à acheter maintenant octobre 2021, semaine 1

Le marché des crypto-monnaies s’est un peu stabilisé après la baisse d’hier. Il s’élève désormais à une valeur totale de 1,96 billion de dollars, après avoir chuté à 1,8 billion de dollars à un moment donné au cours des dernières 24 heures. Pour la plupart, ce sont les plus grosses pièces – bitcoin (BTC), pièce Binance (BNB) – qui mènent cette charge. Cependant, un certain nombre d’altcoins plus récents et relativement plus petits contribuent également à la poussée actuelle. Nous les couvrons dans cet article sur les 5 meilleures nouvelles crypto-monnaies à acheter maintenant. Il couvre principalement les plates-formes qui ont lancé leurs réseaux principaux et/ou leurs jetons au cours de la dernière année environ.

5 meilleures nouvelles crypto-monnaies à acheter maintenant

1. Axie Infini (AXS)

Après plusieurs semaines de relative sous-performance, AXS a de nouveau surperformé le marché. Son prix se situe actuellement à 71,79 $, ce qui représente un bond de 6 % au cours des dernières 24 heures. Ce prix est également supérieur de 42% au prix d’AXS il y a une semaine et de 7,4% à son niveau d’il y a 14 jours.

Moyenne mobile sur 30 jours (rouge), 200 jours (bleu), indice de force relative (violet).

AXS vient de produire une «croix d’or», ce qui signifie que sa moyenne sur 30 jours a dépassé sa moyenne sur 200 jours. Cela indique un changement positif dans l’élan, une impression renforcée par l’indice de force relative (RSI) de la pièce. Son RSI se situe désormais autour de 65, indiquant une tendance haussière considérable sans (encore) virer en territoire de surachat.

AXS a renoué avec la croissance principalement grâce à la croissance de sa plate-forme native, Axie Infinity. Le jeu décentralisé basé sur NFT a continué de connaître une croissance impressionnante, offrant au public un véritable produit viable alors que plus de la moitié du reste du marché est encore largement en phase de développement. Par exemple, il a récemment dépassé 2 milliards de dollars de volume total de transactions à ce jour, ainsi qu’un volume quotidien de 10 millions de dollars. Pas mal pour un jeu vidéo.

#SalamatAxie

✅ 2 milliards de dollars de volume de taxes

10M$ + Dollars 24H Vol.

Axie Esports

Ronin DEX

Jalonnement AXS

✅ Soulbound Axies (gratuit)

Jeu terrestre

✅ Kit de développement logiciel (SDK)

Équipe éprouvée

✅ La communauté la plus étonnante pic.twitter.com/76OG6g3EZT – Kookoo Crypt◎ TV (@kookoocryptotv) 29 septembre 2021

De manière tout aussi impressionnante, Axie Infinity revendique désormais un peu plus de 1,8 million d’utilisateurs actifs quotidiens. Étant donné qu’il n’en comptait que 61 125 à la fin du mois de mai, cela en fait une croissance qui fait froncer les sourcils.

Alors oui, alors que la pièce approche de son premier anniversaire début novembre, elle reste l’une des 5 meilleures nouvelles crypto-monnaies à acheter.

2. Elrond (EGLD)

EGLD est essentiellement stable au cours des dernières 24 heures, à 213,78 $. Néanmoins, il s’agit d’une augmentation de 7,8% au cours de la semaine dernière, ainsi que d’une augmentation de 50% au cours du mois dernier. En d’autres termes, il s’agit de l’une des 50 pièces les plus performantes des 30 derniers jours.

Bien qu’EGLD n’ait pas tout à fait dépassé sa moyenne de 200 jours comme AXS, le graphique ci-dessus montre qu’il est peut-être sur le point de le faire. Il en va de même avec son RSI, qui montre une légère augmentation de la dynamique positive.

Disponible depuis septembre dernier, EGLD est le token natif d’Elrond, une plateforme visant à offrir une blockchain à l’échelle d’Internet. D’une capacité maximale d’environ 15 000 TPS, il vise à permettre des applications et des services Internet, ainsi que des applications plus crypto-centriques liées à DeFi et aux NFT. Au sein de la plate-forme Elron, EGLD est utilisé pour les frais de réseau, le jalonnement et la récompense des validateurs. L’offre maximale d’EGLD ne pourra jamais dépasser 31 415 926, ce qui pourrait la rendre déflationniste, en fonction de la demande.

La semaine dernière, Elrond s’est vanté d’avoir traité 8,2 millions de transactions à ce jour (depuis le lancement de son réseau principal en juillet 2020) et d’avoir accumulé 778 000 comptes. Cette semaine, c’est jusqu’à 8,4 millions de transactions et 793 000 comptes.

3/

⚙️ Jalons atteints :

793k comptes • 8,4M transactions • 11,9M jalonnés Ⓜ️ Statistiques de la mise Maiar :

📥 1,72 Millions $EGLD mis en jeu

👥 60 000+ personnes – Elrond ⚡️ (@ElrondNetwork) 27 septembre 2021

3. Solana (SOL)

SOL a grimpé de 3% au cours des dernières 24 heures, à 138,54 $. Cela signifie qu’il a également augmenté de 13% au cours de la semaine dernière, ainsi que de 47% au cours du mois dernier.

SOL est une autre pièce avec un bon élan derrière elle. Sa moyenne mobile de 30 jours semble également être sur le point de dépasser sa moyenne de 200 jours, ce qui pourrait l’aider à sortir de son niveau de résistance actuel de 140 $.

Solana est une autre plate-forme qui vise à devenir la «première blockchain au monde à l’échelle du Web». Sa valeur totale bloquée s’élève à 9 milliards de dollars, après avoir augmenté de seulement 1,3 milliard de dollars début août. Les écosystèmes NFT et DeFi de Solana sont les principaux moteurs de cette croissance, ayant connu une expansion tout aussi impressionnante ces dernières semaines.

Par exemple, la plate-forme Solanart NFT lancée il y a seulement deux mois et a réussi à dépasser le million de SOL en volume à la fin du mois d’août.

Il y a presque deux mois, nous lancions https://t.co/tPritDMeeN, la première place de marché #NFT sur #Solana

Aujourd’hui, nous avons cassé 1 000 000 SOL en volume, et comme $ SOL casse 100 $, cela fait plus de 100 000 000 $ échangés sur notre plateforme 🤯

Merci de faire de nous le numéro un ❤️

De nouvelles fonctionnalités à venir pic.twitter.com/wjA0EFtTqf – Solanart – Place de marché NFT (@SolanartNFT) 30 août 2021

En tant que plate-forme de plus en plus populaire, Solanart a également connu des lancements très réussis. Cela inclut le lancement récent de la gamme de NFT Galactic Gecko Space Garage, qui a connu une explosion du volume des ventes quelques jours après son lancement.

✅ Volume 100K sur @SolanartNFT dans les 5 jours suivant le lancement

✅ Moins de 10% de geckos à vendre

✅ 3300 supports uniques et plus de 2600 portefeuilles contenant 1 à 5 geckos

✅ Sol jusqu’à 13x à partir de la menthe GGSG avance vaillamment pour explorer les profondeurs du Geckovere. Ce n’est que le commencement! pic.twitter.com/2aie5djWh9 – Galactic Gecko Space Garage 🦎 🛸 🪐 (@galacticgeckosg) 28 septembre 2021

De même, l’application de portefeuille axée sur DeFi et NFT Phantom a maintenant atteint 400 000 utilisateurs actifs hebdomadaires. Cela met en évidence le type de croissance que connaît actuellement l’écosystème Solana.

Cela ne fait que 6 mois que nous avons lancé Phantom et nous venons de franchir les 400 000 utilisateurs actifs hebdomadaires sans aucun signe de ralentissement ! Vous avez tous été incroyables et nous avons hâte de vous montrer la suite ! #Solana pic.twitter.com/FUqcvfAMBx – Fantôme (@phantom) 17 septembre 2021

C’est pourquoi SOL est l’une de nos 5 meilleures nouvelles crypto-monnaies à acheter maintenant.

4. Maillon de chaîne (LIEN)

LINK a augmenté de 1% au cours des dernières 24 heures, à 23,25 $. Cela représente une augmentation de 9,5% la semaine dernière, bien que LINK reste en baisse de 10% le mois dernier.

Le RSI de LINK est passé à environ 60, indiquant une forte dynamique sans être suracheté. Sa moyenne sur 30 jours rattrape également sa moyenne sur 200 jours, suggérant à nouveau un changement de mouvement. Étant donné qu’il est en baisse par rapport à il y a un mois, il pourrait être préparé pour un bond considérable de prix.

Plus généralement, Chainlink continue de croître et de se développer en tant que réseau Oracle décentralisé (qui fournit des données à d’autres chaînes). Il a récemment annoncé un partenariat avec Cardano, qui utilisera désormais les données Chainlink au fur et à mesure du développement de son écosystème DeFi et humide.

NOUVEAU BLOG : Annoncé il y a quelques instants à #CardanoSummit2021, notre collaboration avec Chainlink Labs donne aux développeurs #DeFi #BuildingOnCardano un accès sécurisé à une multitude de données du monde réel via les réseaux Oracle décentralisés de Chainlink @Chainlink @Smart_Contract https://t.co/kOWFpjhtpL – Entrée Sortie (@InputOutputHK) 25 septembre 2021

Chainlink a également récemment annoncé des intégrations avec Fantom et la plateforme de prêt décentralisée AlchemixFi. À tout le moins, cela indique à quel point sa plate-forme et ses fonctionnalités sont demandées dans l’ensemble de l’écosystème de crypto-monnaie.

.@FantomFDN a intégré #Chainlink Price Feeds dans #Artion, sa place de marché #NFT native, pour fournir des taux de change équitables pour les transactions crypto à crypto, permettant aux utilisateurs d’acheter des objets de collection numériques en toute sécurité à l’aide de diverses crypto-monnaies. https://t.co/SV2lO5oXD8 – Chainlink – Chaîne officielle (@chainlink) 24 septembre 2021

5. Polygone (MATIC)

MATIC est à peu près stable au cours des dernières 24 heures, à 1,09 $. Ce prix résulte d’une augmentation de 4% au cours de la semaine dernière, bien que la crypto-monnaie reste en baisse de 23% au cours du mois dernier. D’un autre côté, il a augmenté de plus de 5 000 % l’an dernier.

Comme pour LINK, les performances décevantes de MATIC au cours du mois dernier la préparent sans doute bien à une forte reprise dans les semaines à venir. En regardant ses nombres d’utilisateurs (qui ont dépassé ceux d’Ethereum), vous penseriez certainement que sa fortune ne peut que s’améliorer.

Hier, $ MATIC a éclipsé $ ETH chez les utilisateurs actifs quotidiens pour la première fois.@0xPolygon : 351k DAU@ethereum : 326k DAU pic.twitter.com/iJQERDzAmR – Raphaël (@RaphaelSignal) 28 septembre 2021

Polygon a récemment bénéficié d’autres nouvelles encourageantes. Le 31 août, il a annoncé que Coinbase l’intégrerait en tant que première solution de mise à l’échelle de la bourse pour Ethereum.

« Nous prévoyons d’intégrer Polygon comme première solution de mise à l’échelle pour Coinbase » La prise en charge du réseau principal Polygon PoS arrive sur @coinbase https://t.co/1iXrWCpNKF pic.twitter.com/4TYxqemMbS – sanket (@sourcex44) 31 août 2021

Le 14 septembre, Polygon a également annoncé un partenariat avec EY, dans lequel il collaborera avec le cabinet de services comptables/professionnels Big Four pour « construire des solutions de mise à l’échelle et d’entreprise Ethereum ».

1/9 Encore une grosse journée pour @0xPolygon ! ?? Nous avons commencé à collaborer avec EY, une entreprise mondiale de services professionnels et de technologie, pour créer des solutions de mise à l’échelle et d’entreprise Ethereum ! Dans le cadre de cette collaboration, nous travaillerons sur Polygon Nightfall, un Rollup axé sur la confidentialité ! pic.twitter.com/HlJ6drA2kS — Polygone | $ MATIC (@0xPolygon) 14 septembre 2021

Il convient également de souligner que Polygon dispose d’une valeur totale de 4 milliards de dollars, contre 100 millions de dollars début avril. C’est pourquoi c’est l’une des 5 meilleures nouvelles crypto-monnaies à acheter en ce moment.

