5 meilleures offres Amazon Prime Day que vous pouvez déjà obtenir aujourd’hui – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Comme Amazon l’a annoncé la semaine dernière, le Prime Day 2021 aura lieu les 21 et 22 juin de cette année. Cela signifie que le début officiel du plus grand et du meilleur événement de vente d’Amazon en 2021 est maintenant à un peu plus d’une semaine du coup d’envoi.

Bien sûr, s’il y a une chose que nous avons tous apprise sur Amazon ces dernières années, c’est que le premier détaillant en ligne du pays ne peut jamais sembler contenir ses bonnes affaires Prime Day à Prime Day.

Il semble qu’Amazon commence toujours tôt son grand événement de vente annuel. La semaine dernière, le détaillant nous a donné un petit avant-goût de ce qui nous attend le Prime Day 2021. Nous avons vu des remises importantes sur quatre modèles de téléviseurs intelligents Fire TV Edition avec prix à partir de seulement 99,99 $, et ces quatre offres sont toujours disponibles dès maintenant si vous les avez manquées. Comme nous l’avons appris cette semaine, cependant, ce n’était qu’un petit teaser.

Amazon a maintenant une multitude d’offres Prime Day 2021 qui ont été mises en ligne sur son site, et vous n’allez pas croire le genre de remises importantes qui sont disponibles exclusivement pour les membres Prime. Vous pouvez sauter le suspense et voir toutes les premières offres Prime Day 2021 d’Amazon ici, ou faites défiler vers le bas et nous mettrons en évidence les cinq meilleurs pour vous. N’oubliez pas non plus que vous devrez être membre d’Amazon Prime pour bénéficier de toutes les remises supplémentaires de la vente anticipée Prime Day d’Amazon, alors inscrivez-vous pour votre essai gratuit d’Amazon Prime de 30 jours dès maintenant si vous n’êtes pas déjà abonné.

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le plus récent Sonnette vidéo Ring est déjà une valeur incroyable à 60 $. Vous vous souvenez du prix des sonnettes de Ring avant qu’Amazon ne rachète l’entreprise ? 60 $ est en effet une valeur formidable, mais les membres Prime peuvent en acheter un dès maintenant pour seulement 44,99 $. Oh, et avons-nous mentionné que le prix comprend un Point d’écho gratuit?

C’est une valeur de 100 $ et c’est fou!

Ring Video Doorbell Wired bundle avec Echo Dot (Gen 3) – Charcoal Prix : 100 $, maintenant 44,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

En parlant de fou, vous devez absolument consulter les premières offres Prime Day 2021 d’Amazon sur le Blink Mini caméras de sécurité pour la maison et Caméras extérieures clignotantes qui sont totalement sans fil et résistants aux intempéries. Le Blink Mini est actuellement à seulement 19,99 $ au lieu de 35 $, ce qui est de loin le meilleur prix que nous ayons jamais vu pour cette superbe caméra de sécurité pour la maison. Pendant ce temps, Caméras extérieures clignotantes commencer à seulement 59,99 $ au lieu de 100 $ pour un système à une caméra, et Caméras supplémentaires Blink Outdoor ne coûtent que 49,99 $ chacun au lieu de 90 $.

Blink Mini – Caméra de sécurité intelligente enfichable d’intérieur compacte, vidéo HD 1080, vision nocturne, motio… Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Blink Outdoor – caméra de sécurité HD sans fil et résistante aux intempéries avec une autonomie de deux ans et… Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (44 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ces offres fantastiques ne sont que la pointe de l’iceberg. Vous pouvez également obtenir les 279 $ Système Wi-Fi maillé eero 6 pour un prix record de seulement 181 $, vous pouvez acheter 200 $ pour 129,99 $, et plus encore.

Système Wi-Fi 6 maillé double bande Amazon eero 6 avec hub pour maison intelligente Zigbee intégré (lot de 3, un ee… Prix catalogue : 279,00 $ Prix : 181,00 $ Vous économisez : 98,00 $ (35%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Toshiba 32LF221U21 32 pouces Smart HD 720p TV – Fire TV Edition, sortie 2020 Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 129,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (35%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Vérifier toutes les premières offres Prime Day 2021 d’Amazon ici, et faites défiler vers le bas pour voir toutes les offres mentionnées par Amazon dans le grand communiqué de presse que la société a envoyé plus tôt cette semaine :

Appareils Amazon :

Les sonnettes vidéo Ring commencent à 44,99 $. Donnez la priorité à la sécurité de la maison intelligente avec jusqu’à 150 $ de réduction sur les caméras Ring Spotlight, y compris le support Ring Spotlight Cam (199,99 $), le pack de deux batteries Ring Spotlight Cam (299,98 $) et le pack de trois batteries Ring Spotlight Cam (449,97 $). Passez à une couverture wifi fiable pour toute votre maison et économisez plus de 90 $ sur les systèmes wifi eero, y compris les packs Wi-Fi 6 maillé double bande eero 6 deux (129 $) et trois (181 $).

Mode: Économisez jusqu’à 20 % sur les vêtements Calvin Klein et Tommy Hilfiger, et bénéficiez d’économies supplémentaires sur les vêtements de sport pour hommes et femmes des marques Amazon.

Santé: Économisez 20 % sur les produits de santé d’Amazon Basic Care ainsi que sur les produits de bien-être et de soins personnels d’autres marques Amazon, notamment Solimo, Revly et Amazon Elements. Économisez sur les kits de test ADN du service génétique personnel 23andMe.

Animaux domestiques: Économisez sur les lits orthopédiques pour chiens Friends Forever et 20 % sur les fournitures pour animaux de Solimo.

Jouets: Économisez sur certains produits Green Toys, Calico Critters et Thames & Kosmos.

Électronique: Économisez 72 % sur le Norton 360 Deluxe et obtenez une carte-cadeau Amazon de 10 $ ; jusqu’à 50 % sur certains titres Xbox et Ubisoft, jusqu’à 30 % sur les batteries, l’électronique et les accessoires d’Amazon Basics ; et 100 $ sur les imprimantes 3D FlashForge Adventurer. Les titulaires d’une carte Visa Amazon Prime Rewards et d’une carte Amazon Prime Store avec un abonnement Prime éligible recevront une remise de 10 % sur certains téléviseurs LG et Sony.

Cuisine: Économisez sur les mélangeurs et les cafetières Ninja ainsi que sur le cuiseur de précision Anova Culinary Sous Vide Precision Cooker Pro.

Domicile: Économisez sur certains aspirateurs, purificateurs d’air, fers à repasser, cuiseurs à vapeur et ventilateurs, ainsi que sur les déshumidificateurs iRobot, Bissell, Toshiba, Levoit, Black & Decker, et plus encore.

Essentiels ménagers : Sauvegarder 20% sur les produits ménagers essentiels des marques Amazon, dont Solimo et Presto !

Amélioration de l’habitat : Économisez sur certains luminaires de cuisine et de salle de bain Moen, les outils Makita et les interrupteurs intelligents Kasa, ainsi que sur les batteries lithium-ion et Duracell CRAFTSMAN 20V.

Épicerie: Économisez jusqu’à 30 % sur les bonbons et les chewing-gums, et 20 % sur les collations et les produits d’épicerie des marques Amazon, dont Happy Belly et Amazon Fresh.

Sports et plein air: Achetez-en un, obtenez un 20 % de rabais sur l’équipement de camping de World Famous Sports.

Barre de lancement Amazon : Économisez jusqu’à 50 % sur le pack combo Kids Against Maturity et 80 $ sur le lot de robots de désherbage Tertill.

Panera pain: Panera alimente les acheteurs de Prime Day avec une offre sucrée (et salée). Les membres Prime qui s’inscrivent aux récompenses MyPanera obtiendront un crédit d’achat de 3 $ et 40 % de réduction sur leur commande en ligne Panera le Prime Day. Meilleure offre du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les prises intelligentes Kasa de TP-Link – obtenez-les pour seulement 6,07 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.