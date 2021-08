5 meilleures pièces de monnaie pour des bénéfices rapides Août 2021 Semaine 3 ⋆ Crypto new media

Les pièces Meme offrent aux investisseurs en crypto une opportunité incroyable de réaliser un profit rapide. Contrairement aux crypto-monnaies telles que Bitcoin et XRP qui ont des cas d’utilisation spécifiques, les pièces de monnaie ne sont pas exactement fonctionnelles. Suite à la montée en puissance de Dogecoin en 2021, les pièces meme ont été un succès sur le marché de la cryptographie. De plus en plus d’investisseurs ont été ouverts à la possibilité d’acheter et d’investir dans celles-ci, nous examinerons donc ci-dessous la plus populaire de ces pièces.

5 meilleures pièces meme pour des profits rapides Août 2021 Semaine 3

1. Dogecoin (DOGE)

Il va sans dire que Dogecoin reste la pièce meme la plus populaire et la plus rentable. Créé comme une blague en 2013, Dogecoin a rapidement gravi les échelons grâce au battage médiatique de millions de personnes à travers le monde, y compris des célébrités comme Elon Musk, Miley Cyrus et Snoop Dogg.

Si Bitcoin est un indicateur pour l’ensemble de l’industrie, Dogecoin remplit ce rôle pour les pièces meme. Il est impossible que ces pièces bougent sans un changement substantiel du prix de Dogecoin.

Au cours de la semaine dernière, Dogecoin a été en quelque sorte une déchirure. Le prix de l’actif a augmenté de 25%, s’établissant à 0,32 $ au moment de la publication. L’ancrage des prix actuel est en baisse de 2,8% au cours des dernières 24 heures, mais la baisse semble être une simple tendance à la baisse alors qu’elle se prépare à la consolidation.

Philip Gradwell, économiste chez Chainalysis, a expliqué plus tôt cette semaine que les mesures en chaîne pour Dogecoin sont meilleures que jamais, l’adoption de la pièce atteignant son plus haut niveau depuis le marché haussier de 2017. Avec la communauté DOGE toujours prête à affluer à chaque occasion, cela pourrait être une chance d’acheter.

DOGE se porte plutôt bien sur le plan technique, se maintenant au-dessus de sa moyenne mobile (MA) sur 20 jours de 0,24 $ et avec un indice de force relative (RSI) de 73,91.

2. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu a été encore plus impressionnant que Doge, devenant l’une des crypto-monnaies les plus populaires malgré son âge de moins d’un an.

En fait, SHIB n’est devenu proéminent sous aucune forme avant avril 2021. Après avoir été répertorié sur quelques bourses de premier plan et s’être présenté comme le « tueur de Dogecoin », SHIB a décollé. La pièce a été cotée sur les principales bourses comme Coinbase et Binance, et elle est montée en flèche au sommet des graphiques CoinMarketCap.

Comme DOGE, SHIB s’en est plutôt bien sorti la semaine dernière. La pièce a connu un grand battage médiatique, augmentant de 16% au cours de la semaine dernière et de 5% au cours des dernières 24 heures pour atteindre un prix actuel de 0,000009035 $.

La reprise de SHIB remonte au 20 juillet, lorsqu’elle a atteint 0,0000057 $. Le prix de la pièce a depuis connu une augmentation de 300 % de son volume de transactions sur 24 heures, ainsi qu’une hausse de 56 %. Les développeurs de la pièce ont également mis en œuvre une combustion symbolique, réduisant son offre en circulation.

SHIB reste une pièce forte, battant sa MA de 20 jours de 0,0000069 $ et avec un RSI de 73,65. Il est encore loin de son sommet historique de 0,000004 $, mais SHIB semble plutôt bien pour le moment.

3. Cumrocket (CUMMIES)

Cumrocket est un nom assez rare parmi les pièces meme. Beaucoup de ces pièces ont tendance à être conçues pour les «vibes», mais Cumrocket a en fait un cas d’utilisation. Créé en avril 2021, Cumrocket propose une place de marché pour le contenu pour adultes sur Internet.

Le cricket n’a pas tout à fait atteint son rythme, principalement parce que le contenu pour adultes est pratiquement gratuit sur Internet. Il n’y a pas eu non plus de battage médiatique sur les célébrités – juste une mention en passant sur l’émission HBO du comédien Bill Maher.

Mais, Comrocket est quelque chose que vous voulez quand même garder un œil sur. Le prix de l’actif a augmenté de 103,2 % la semaine dernière, avec un prix actuel de 0,0044 $. Son ancrage actuel a baissé de 12% au cours des dernières 24 heures, mais cela ne devrait pas être très préoccupant compte tenu des performances des pièces meme.

4. Monacoin (MONA)

Monacoin a en fait commencé avec un cas d’utilisation. Créé en 2014, il a été surnommé la première monnaie numérique du Japon et conçu pour remplacer des pièces plus établies comme Bitcoin et Ether pour les investisseurs japonais, Monacoin s’est également concentré sur les transactions numériques peer-to-peer, offrant une chance aux investisseurs d’envoyer et de recevoir facilement de l’argent. .

Mais, avec la pénétration accrue des pièces établies, Monacoin est devenu une réflexion après coup. Bientôt, la pièce a été laissée sans but – à l’exception des mèmes !

Monacoin n’a pas grand-chose en termes d’actualités et de mises à jour. Mais, la pièce suscite un peu de buzz de la part des investisseurs de temps en temps. Un nombre croissant de personnes pensent qu’il peut s’agir du prochain Dogecoin et attendent que son prix augmente.

Avec un prix actuel de 1,57 $, MONA a augmenté de 4,4% la semaine dernière mais a baissé de 3% au cours des dernières 24 heures. L’actif est dans une position un peu délicate, en particulier avec son MA de 20 jours de 1,44 $ étant assez proche de son prix. Mais, MONA détient également un RSI de 58,18, ce qui est plutôt encourageant.

Comme indiqué, MONA est un peu un pari. Mais, c’est ce que sont essentiellement les pièces meme.

5. Hoge Finance (HOGE)

Hoge Finance est un jeton ERC-20 auto-décrit et auto-décrit par la communauté. Lancé en février 2021, HOGE disposait d’un approvisionnement initial de 1 000 milliards de dollars. Mais, 500 milliards de cela a été immédiatement brûlé.

Parmi les pièces meme, HOGE est particulier car il s’agit d’un actif déflationniste. Pour chaque transaction effectuée, une taxe de 2% est prélevée – 1% va au portefeuille de gravure et est immédiatement retiré de l’offre, tandis que l’autre 1% est redistribué à tous les portefeuilles qui détiennent HOGE en dehors des échanges cryptographiques.

HOGE a également commencé à frapper des jetons non fongibles (NFT) et à parrainer des équipes eSports. La pièce en est encore à ses balbutiements, mais le potentiel de croissance de HOGE est important. Cela aide certainement que le prix de la pièce se soit plutôt bien comporté récemment. Avec une cheville de 0,000104 $, HOG a augmenté de 7 % au cours de la semaine dernière. Au cours des dernières 24 heures, HOGE a également augmenté de 12,6%.

Au-delà du simple fait d’être une pièce de monnaie, HOGE a également un potentiel à long terme. La pièce est encore loin de son sommet historique de 0,000090 $, mais elle semble assez attrayante.

