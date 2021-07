5 meilleures pièces de monnaie pour des bénéfices rapides Juillet 2021 Semaine 4 ⋆ Crypto new media

Les pièces meme ont suscité beaucoup d’attention depuis le début de l’année. Bien qu’au début ils aient été radiés comme une blague, ces actifs sont maintenant pris au sérieux avec un marché en croissance. Avec un volume d’échanges quotidien croissant de 3,61 milliards de dollars, le secteur attire des capitaux massifs. Dans ce meilleur guide des pièces meme, nous analysons certains des meilleurs jetons meme avec un potentiel de profits rapides en juillet 2021.

1. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin est le précurseur des pièces meme et a gagné une place dans le top 10 des pièces, selon CoinMarketCap.

Il a été créé en 2013 par les ingénieurs logiciels Billy Markus et Jackson Palmer pour se moquer des autres crypto-monnaies remettant en cause la domination du Bitcoin.

DOGE, le jeton natif de Dogecoin, a une capitalisation boursière de 26,14 milliards de dollars. La blockchain utilise un algorithme de mécanisme de preuve de travail aux côtés de la technologie scrypt.

Au moment de mettre sous presse, le jeton DOGE se négociait à 0,203 $. Le jeton a commencé l’année avec un prix bas de 0,005685 $, mais a atteint un record de 0,7376 $ en mai.

Cependant, le prix a chuté à 0,3329 $ fin mai et a même atteint des creux plus bas en juin. La semaine dernière, DOGE se négociait à un prix de seulement 0,1708 $, mais la pièce a augmenté et est actuellement sur la voie de la reprise. DOGE a plus de potentiel de croissance, c’est pourquoi c’est l’une des meilleures pièces meme à acheter en ce moment.

Le jeton a été constamment soutenu par le PDG de Tesla, Elon Musk, en particulier à travers des mèmes et des tweets sur ses réseaux sociaux. Musk a également soutenu Dogecoin en acceptant DOGE comme mode de paiement dans sa société de fusées Space X.

2. Shiba Inu (SHIB)

Depuis que Shiba Inu a vu le jour, il a été surnommé un tueur de Dogecoin. Le jeton SHIB de l’écosystème Shiba Inu est l’une des meilleures pièces meme en ce moment.

Tout comme Dogecoin, Shiba Inu est une crypto-monnaie sur le thème des chiens et a été initialement nommé d’après une race de chien japonais.

La pièce, qui a une capitalisation boursière de 2,46 milliards de dollars, a connu une augmentation massive après le succès de Dogecoin. SHIB a commencé l’année avec seulement 0,0000004877 $ avant d’atteindre son sommet historique de 0,0000388 $ cette année. Au moment de la rédaction, le jeton se négocie à 0,000006 $.

Shiba Inu a commencé avec une offre limitée de 1 quadrillion de jetons. 50% des jetons ont été bloqués en tant que liquidité à Uniswap, tandis que les 50% restants ont été donnés au cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin.

Outre SHIB, l’écosystème Shiba Inu possède également d’autres pièces appelées LEASH et BONE. Alors que le LEASH est le jeton qui vise à offrir des récompenses lucratives aux détenteurs de jetons, le jeton BONE est le jeton de gouvernance qui permettra aux détenteurs de voter sur les propositions à venir.

3. Monacoin (MONA)

Le prochain sur notre liste des meilleures pièces meme pour des profits rapides est le réseau de paiement peer-to-peer open source, MonaCoin (MONA).

MONA est le jeton de la blockchain MonaCoin. Il a été créé en 2013 par un développeur anonyme, M. Watanabe, basé sur un personnage ressemblant à un chat sur Internet.

MonaCoin est appelé fork de Litecoin. Il utilise l’algorithme du mécanisme de consensus de preuve de travail, tout comme Bitcoin. MONA prétend être le premier actif numérique japonais qui est également utilisé dans plusieurs magasins physiques et en ligne au Japon.

Le jeton MONA a sous-performé d’un sommet historique de 20,23 ans à son prix actuel de 1,30 $. Cependant, il a toujours un potentiel de croissance, c’est pourquoi c’est l’une de nos meilleures pièces de monnaie.

L’actif, qui a une capitalisation boursière de 85,29 millions de dollars, est allé jusqu’à atteindre 4,02 dollars en avril de cette année, mais il a chuté peu de temps après. En regardant où en était MONA, la pièce est sans aucun doute sur le point de croître.

4. Hoge Finance (HOGE)

HOGE est le jeton de Hoge Finance. La pièce meme est un jeton ERC-20 à jalonnement automatique avec une offre plafonnée et déflationniste.

La crypto, qui a été lancée équitablement le 7 février 2021, dispose d’une infrastructure intégrée pour augmenter la rareté au fil du temps.

Avec chaque transaction HOGE, une taxe de 2% est prélevée. Alors que 1% de la taxe est envoyé au portefeuille brûlé et définitivement retiré de l’offre, l’autre 1% est redistribué à tous les portefeuilles détenant HOGE en dehors des échanges.

Cet acte consistant à retirer définitivement le jeton de la circulation en le brûlant incite non seulement à l’utilisation du jeton, mais augmente également son prix.

En commençant l’année à 0,000001582 $, HOGE a immédiatement atteint un sommet annuel de 0,0009634 $ le 15 mars avant de chuter en raison du ralentissement. HOGE a fait un assez bon travail de consolidation depuis que sa valeur a chuté, ce qui en fait l’une de nos meilleures pièces de monnaie.

Avec une capitalisation boursière de 40,61 millions de dollars, HOGE se négocie actuellement à 0,000100 $ et a augmenté de 1,35% au cours des dernières 24 heures.

5. Akita Inu (AKITA)

Akita Inu complète notre liste des meilleures pièces meme. La pièce de monnaie s’appelle une expérience communautaire 100% décentralisée et affirme que 50% de ses 100 quadrillions de jetons ont été envoyés au co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin et le reste verrouillé sur l’échange UniSwap et les clés brûlées.

Le protocole Akita est similaire au célèbre tueur de Dogecoin Shiba Inu et prétend qu’il a été inspiré par le patron de Tesla, Elon Musk.

AKITA a connu une année volatile et a vu la plupart de ses gains diminuer lors du krach du marché de la crypto en mai. Avant les ventes massives, AKITA s’échangeait à 0,0000001637 $ avant de remonter à 0,000007868 $ le 20 avril. Cependant, il a terminé le mois sur un creux et a repris de la vigueur en mai pour atteindre un ATH de 0,0000287 $, augmentant de plus de 4 000% en quelques semaines.

Cette hausse parabolique était insoutenable et AKITA a plongé et s’est échangé à 0,000002146 $ à la fin du mois de mai. Il s’est négocié au niveau de résistance de 0,00000145 $.

Au moment de mettre sous presse, AKITA est en baisse de 0,87% et se négocie à 0,00000067 $.

