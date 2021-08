5 meilleures pièces pour des gains 100x Août 2021 Semaine 4 ⋆ Crypto new media

in

Le marché de la cryptographie est actuellement en plein essor, car l’industrie naissante a atteint les 2,16 billions de dollars de valorisation, augmentant de 0,37% au cours des dernières 24 heures. Plusieurs investisseurs recherchent les meilleures pièces pour des gains 100x. Cet article mettra en évidence les cinq meilleures pièces qui, selon nous, généreront des rendements énormes pour vos investissements.

1. Bitcoin (BTC)

Bitcoin est un actif numérique bien connu et son ascension parabolique cette année le place en tête de nos meilleures pièces pour une liste de gains 100x. Déflationniste par tendance, le premier actif numérique de premier plan est un moteur de marché et a dicté le rythme de croissance de l’ensemble de l’industrie de la cryptographie.

Son ascension vers la renommée de la crypto est survenue en 2017 lorsqu’elle a bondi juste au nord de 20 000 $ avant de capituler sous la pression du marché. La crypto-monnaie de référence a atteint un sommet phénoménal de 65 000 $ lors du boom de la crypto en avril quatre ans plus tard. Bien que la plupart de ses gains aient été réduits un mois plus tard, BTC a augmenté de plus de 100% depuis le début de l’année (YTD).

Et comme d’habitude, il mène le marché de la cryptographie en accueillant à nouveau la saison haussière. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin se négocie à 49 638,80 $, en baisse de 1,18% au cours des dernières 24 heures. Cependant, il a grimpé de 7,95% la semaine précédente.

Surpris que $ BTC se rapproche de 50 000 $? Les données sur la chaîne montrent que les institutions ont accumulé #Bitcoin avec le volume d’adresses avec plus de 1 000 BTC atteignant des sommets de 6 mois Ce volume a augmenté à mesure que le prix a augmenté au cours du mois dernier, montrant une forte conviction 📈 pic.twitter.com/QvwS0XO16g – Lucas Outumuro (@LucasOutumuro) 20 août 2021

L’adoption de Bitcoin continue de croître de jour en jour. Le populaire maximaliste de Bitcoin et PDG de Square, Jack Dorsey, envisagerait d’exploiter la meilleure monnaie virtuelle. Dans un tweet, le milliardaire propriétaire et PDG de la plateforme de micro-blogging Twitter a déclaré qu’il s’était associé à Compass Mining.

En outre, le gouvernement iranien s’apprête à lever son interdiction sur l’exploitation minière de Bitcoin le mois prochain. Dans un rapport du média local Financial Tribune, l’embargo de trois mois sur l’extraction de crypto sera levé d’ici le 22 septembre.

2. Pièce Binance (BNB)

Vous cherchez une alternative aux meilleures pièces pour des gains 100x ? Vous devriez considérer Binance Coin ou BNB. Utilisé comme outil de remise sur le plus grand échange crypto au monde en termes de volume de transactions, Binance, BNB est devenu une sorte de conte de fées crypto.

Binance Coin est passé d’un prix bas de 38 $ à 650 $ pendant le boom d’avril, augmentant de plus de 1000% en quatre mois. De tels retours sur investissements massifs sont difficiles à obtenir pour de nombreux véhicules d’investissement.

L’ascension fulgurante de BNB est étroitement liée à la croissance de la bourse Binance. BNB joue un rôle énorme dans la Binance Smart Chain (BSC), qui prend en charge les applications décentralisées (dApps).

Cependant, BNB a été négativement impacté par le mouvement baissier de trois mois du marché de la cryptographie qui a chuté de 50% au cours de ladite période. Mais la récente tendance haussière a vu le BNB augmenter à nouveau, touchant brièvement la barre des 505 $ 48 heures plus tôt.

Au moment de mettre sous presse, BNB se négocie à 497,73 $, en hausse de 2,38 % sur le graphique journalier. La bourse Binance a renforcé ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) suite à l’embauche de l’ancien enquêteur criminel du Trésor américain Greg Monahan.

De plus, Binance US, la filiale américaine de la bourse, aurait l’intention d’entrer en bourse via une offre publique initiale (IPO). Cela verrait la société suivre les traces de Coinbase en devenant une société cotée en bourse.

Votre capital est à risque

3. Ethereum (ETH)

Le réseau Ethereum est populaire pour la facilitation d’un tout nouvel écosystème blockchain.

S’appuyant sur les succès du transfert décentralisé, le réseau Ethereum permet la création de contrats intelligents (accords numériques entre les parties à la transaction), que les développeurs utilisent pour créer des services financiers décentralisés.

Ethereum héberge le plus grand nombre de dapps les plus performantes de l’écosystème crypto. Cela a vu son jeton ETH afficher des gains importants cette année. Comme BTC, l’ETH s’est considérablement redressé et a atteint une valeur record de 4 350 $.

Cet énorme potentiel de croissance en fait l’une des meilleures pièces pour des gains 100x à l’avenir.

De plus, l’introduction récente par le réseau d’un mécanisme déflationniste pour l’ETH a vu sa valeur passer de 2 000 $ à 3 338 $ au moment de la publication. L’actif a augmenté de 4,78%, la pression du marché étant un obstacle à la hausse continue du jeton.

En outre, le jeton connaît une adoption plus institutionnelle. Dans un dépôt récent, deux fonds négociés en bourse (ETF) adossés à des ETH ont été présentés par VanEck et ProShares à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

4. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin a commencé comme une version comique de la prolifération soudaine des crypto-monnaies suite au succès remarquable de Bitcoin. Même si plusieurs critiques ont souligné ses faibles fondamentaux, le jeton meme a bondi de 15 000 % depuis le début de l’année, ce qui en fait l’une des meilleures pièces pour des gains 100x.

L’accent léger de la devise de la blague a depuis attiré plusieurs admirateurs, avec le patron de Tesla et de Space X, Elon Musk, déclarant ouvertement son soutien à la pièce parodique.

Cela a vu Dogecoin atteindre un niveau record (ATH) de 0,74 $ dans le feu de l’essor de la crypto. Cependant, l’actif numérique inspiré de Shiba Inu s’est effondré avec le marché plus large de la cryptographie, atteignant un creux de 0,2076 $ en milieu d’année le 8 juillet.

Cela n’a pas eu d’impact négatif sur le jeton, et il se rallie au marché plus large de la cryptographie. Au moment de mettre sous presse, DOGE est en baisse de 3,34 % et se négocie à 0,3157 $.

La défunte Dogecoin Foundation a récemment été rétablie. Les membres de l’équipe comprennent des personnalités telles que le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, Billy Markus et plusieurs autres. L’équipe espère soutenir la communauté dynamique DOGE et aider à promouvoir la technologie blockchain.

De plus, Elon Musk a récemment déclaré que Dogecoin équivaut à de l’argent. Selon lui, Dogecoin peut être utilisé comme moyen d’échange.

5. Maillon de chaîne (LIEN)

La proposition de valeur unique de Chainlink voit la plate-forme blockchain différer de nombreux protocoles cryptographiques dans l’espace cryptographique.

Le protocole de chiffrement permet à plusieurs chaînes de blocs d’interagir en toute sécurité avec des flux de données externes, des événements et des méthodes de paiement tout en fournissant des informations critiques hors chaîne utilisées par les contrats intelligents.

LINK a été au centre d’une hausse des prix aux côtés de plusieurs protocoles cryptographiques. L’actif numérique est passé de 12,22 $ à 49,83 $ le 10 mai. Cela lui a permis d’enregistrer des gains importants et plusieurs détenteurs de LINK ont vu leurs investissements augmenter.

Malgré le retracement, LINK est toujours l’une des meilleures pièces pour des gains 100x car elle signale actuellement une dynamique haussière à une valeur actuelle de 28,53 $.

La blockchain Chainlink a récemment annoncé le lancement réussi d’Arbitrum One, une solution de mise à l’échelle de la couche deux d’Ethereum. Cela permettra aux développeurs d’accéder aux données des marchés financiers directement sur la chaîne et d’offrir plus de fonctionnalités aux plates-formes DEX.

De plus, le géant suisse des télécommunications Swisscom est récemment devenu un opérateur de nœud pour le réseau Oracle. Dans l’annonce, Swisscom a déclaré qu’elle entrerait dans l’espace DeFi avec son partenariat avec Chainlink.

