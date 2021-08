5 meilleures tondeuses corporelles pour hommes : Braun, Philips Norelco, plus

Les poils du corps font partie de la vie. Certaines personnes passent par des régiments minutieux pour se débarrasser de leurs poils. Pour les hommes, le mot « épilation » n’est pas quelque chose qui attire immédiatement beaucoup d’attention. La plupart des hommes essaient simplement de trouver un équilibre en ce qui concerne leurs poils. Vous ne voulez pas que vos poils de poitrine deviennent indisciplinés, à la Austin Powers. La prochaine fois que vous irez à la plage ou à la piscine, vous ne voulez pas être gêné par la quantité de poils que vous avez sur la poitrine et le dos. C’est pourquoi vous avez besoin d’une tondeuse à poils. Vous pourrez prendre soin et apprivoiser certaines zones de votre corps en un rien de temps. Cela signifie également que vous n’avez pas besoin de vous rendre au salon pour une épilation ou, encore plus effrayant, d’essayer de vous épiler les cheveux vous-même. Si vous cherchez à trouver cet équilibre de poils corporels acceptable, nous avons ce qu’il vous faut. Nous avons sélectionné à la main nos choix pour les meilleures tondeuses corporelles pour hommes pour vous aider dans la lutte contre les poils. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Ceci est un meilleur coupe-corps pour hommes qui peut faire plus

Tondeuses à cheveux Braun pour hommes

En vous fournissant de nombreux accessoires pour vous attaquer à toutes les zones de votre corps dont vous avez besoin, les tondeuses à cheveux pour hommes Braun sont là pour vous. Il s’agit d’une tondeuse neuf en un, vous permettant de traiter le chaume, une barbe courte, moyenne ou longue, le toilettage du corps sur tout le corps, la coupe des poils des oreilles ou des poils du nez. Ce kit est livré avec quatre peignes pour 13 réglages de précision, vous permettant de vous attaquer aux cheveux d’une longueur comprise entre 0,5 mm et 21 mm. Les lames tranchantes sont garanties à vie, vous n’aurez donc jamais à vous émousser. Il s’adapte automatiquement à toute tension comprise entre 100V et 240V. Il se charge rapidement et vous bénéficierez de 60 minutes de coupe continue à partir d’une charge complète. Cette tondeuse est également 100% étanche.

Principales caractéristiques:

Quatre sont livrés pour 13 réglages de précision Les lames ont une garantie à vie Se charge rapidement pour 60 minutes de coupe continue

Tondeuse à cheveux Braun pour hommes MGK3980, tondeuse à barbe 9 en 1, tondeuse pour les oreilles et le nez, tondeuse… Prix: $54.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

L’une des meilleures tondeuses corporelles pour hommes vous aide à obtenir plus de cheveux

Tondeuse et tondeuse électrique Panasonic pour hommes

Avec une conception spécifique pour cibler les zones les plus difficiles à atteindre, la tondeuse et la tondeuse électriques Panasonic pour hommes sont un choix solide. Cela comporte une tête en forme de V qui est profilée pour cibler des zones telles que l’aine ou les fessiers. La poignée est mince et facile à tenir, vous ne la laisserez donc pas glisser de votre main. Cet ensemble a des lames plus douces et plus larges qui sont hypoallergéniques pour plus de confort. Ils sont plus ronds et causeront une irritation minimale lorsque vous prenez soin de votre poitrine, de vos aisselles, de votre dos, de vos jambes, etc. Il est livré avec deux autres pièces jointes qui servent à traiter les longueurs ciblées. Tout cela est lavable à 100 %, vous pourrez donc le nettoyer en quelques secondes. Vous pouvez l’utiliser en toute sécurité à l’intérieur ou à l’extérieur de la douche, car il est étanche et sans fil. De plus, le support de chargeur A/C est inclus lorsqu’il est faible.

Principales caractéristiques:

Lames plus douces et plus larges Provoque une irritation minimale 100 % lavable

Tondeuse Panasonic pour hommes, conception étanche sans fil, tête de tondeuse en forme de V avec 3 C… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ne chargez pas votre tondeuse corps si souvent

Kit de toilettage au lithium Remington PG525 de la tête aux pieds

Pour une durée de fonctionnement plus longue sans avoir à le charger, vous aurez plus de liberté lors de l’utilisation du kit de toilettage au lithium de la tête aux pieds Remington PG525. Cela vous donne neuf accessoires à utiliser pour obtenir votre coupe corporelle exactement comme vous en avez besoin. Vous obtenez une tondeuse pleine grandeur, un rasoir à grille, une tondeuse à cheveux verticale, un peigne de tondeuse à cheveux avec huit réglages de longueur, ainsi que trois peignes à barbe et à barbe. Vous pouvez l’utiliser jusqu’à 70 minutes avec une seule charge, vous offrant ainsi une grande flexibilité. Les lames chirurgicales en acier inoxydable sont auto-affûtées, elles dureront donc longtemps. Il est également couvert par une garantie limitée de deux ans et vous pouvez rincer les accessoires sous le robinet pour les nettoyer.

Principales caractéristiques:

Couvert par une garantie limitée de deux ans Peut être utilisé jusqu’à 70 minutes avec une seule charge Neuf accessoires inclus

Remington PG525 Kit de tondeuse pour le corps alimenté au lithium de la tête aux pieds, tondeuse à barbe (10 pièces) Prix catalogue : 31,99 $ Prix : 23,80 $ Vous économisez : 8,19 $ (26%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Soignez votre taille sous la douche

Philips Norelco BG1026/60 Bodygroom Series 1100 Tondeuse à cheveux étanche

Vous permettant de gagner du temps pendant votre routine, vous pourrez faire une partie de votre tonte sous la douche, grâce à la tondeuse Philips Norelco BG1026/60 Bodygroom Series 1100 étanche à la douche. Cette version des meilleures tondeuses à poils pour hommes est livrée avec une pile AA qui fonctionnera pendant deux mois. Il dispose d’un coupe-herbe bidirectionnel qui vous permet de couper dans les deux sens. Il y a des protections de protection de la peau intégrées qui garderont votre peau en sécurité pendant que vous coupez. Il est complètement étanche, vous pouvez donc le couper puis le garder sous la douche avec le cordon de douche. Il est livré avec un peigne de 3 mm qui coupe confortablement les cheveux longs. Cela protège la peau sensible et les zones sensibles.

Principales caractéristiques:

Protège la peau et les zones sensibles Protecteurs cutanés intégrés Entièrement étanches

Philips Norelco Bodygroom Series 1100, BG1026/60, Tondeuse et Tondeuse à l’épreuve de la douche pour… Prix:$19.95 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ne dépensez pas trop

Tondeuse à cheveux pour les oreilles et le nez Zorami, source de l’image : Zorami/Amazon

Les poils des oreilles et du nez peuvent être parmi les poils les plus visibles dont vous voudrez peut-être vous occuper. Avec les tondeuses à poils pour oreilles et nez Zorami, vous pourrez en prendre soin tout en gardant de l’argent bien gagné dans votre portefeuille. Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, cette tondeuse sans fil pour les oreilles et le nez prend soin de la plupart des poils de votre visage. Il est doté d’un système de lames rotatives à double tranchant avec une housse de protection. La conception rotative intérieure à 360 degrés garantit que vos cheveux ne seront pas tirés lors de la coupe. Il a également une construction étanche et est silencieux, de sorte que vous ne dérangerez pas les autres personnes de votre maison lorsque vous l’utiliserez. Vous pouvez compter sur une seule pile AA jusqu’à six mois, même si vous l’utilisez pendant cinq minutes par jour. C’est une option rentable lorsqu’il s’agit de couper les cheveux.

Principales caractéristiques:

Conception rotative intérieure à 360 degrés Construction étanche Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité

Tondeuse pour les oreilles et le nez – 2021 Tondeuse professionnelle indolore pour les sourcils et les poils du visage pour… Prix : 8,99 $ (8,99 $ / pièce) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Habillez-vous avec l’une des meilleures montres pour hommes que nous avons examinées !