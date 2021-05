5 meilleures transactions boursières pour jeudi: PTON, LYFT, PYPL, MTCH, NVDA

Après une clôture solide mais une séance de négociation difficile mardi, les actions ont cherché un rebond mercredi. Malheureusement, ce fut un maigre rallye. Voyons si le marché boursier peut gagner du terrain en fin de semaine. Jusque-là, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Peloton (PTON)

Peloton (NASDAQ:PTON) les actions sont enterrées mercredi, en raison d’un important rappel de produits. Le rapport sur les résultats de la société plus tard cette semaine complique les choses.

Le stock tombe à son plus bas niveau depuis septembre. Environ 80 $ représentaient un soutien assez solide ce mois-là. De toute évidence, les bénéfices vont jouer un grand rôle dans la décision de Peloton de clôturer la semaine au-dessus ou en dessous de cette marque.

À ce stade, un rebond à 100 $ ne semble pas probable. Cependant, s’il peut revenir à la zone de 95 $ à 100 $, voyez si le prix accepte de nouveau le stock dans cette zone ou le rejette.

Bien que nous ne sachions évidemment pas que ce type d’action allait se produire aujourd’hui, regardez la façon dont l’action PTON s’est cassée sous le support clé de la tendance haussière et la moyenne mobile de 200 jours. Cela aurait dû éloigner les traders haussiers du stock.

En dessous de 80 $, nous devrons voir si 75 $ peuvent servir de support.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Lyft (LYFT)

Lyft (NASDAQ:LYFT) nous donne une bougie engloutissante baissière, tout en passant sous le plus bas du mois dernier et la moyenne mobile à 100 jours.

À la hausse, je dois voir Lyft récupérer 54,50 $ pour retrouver une traction à la hausse. À partir de là, sa moyenne mobile sur 10 jours est en jeu, suivie d’un test potentiel de la zone de 58 $.

En revanche, je regarde la zone de 50 $. C’était un grand niveau d’évasion à partir de février. En dessous de cela, et la moyenne mobile sur 10 mois pourrait être en jeu.

Principales transactions boursières de demain n ° 3: PayPal (PYPL)

Pay Pal (NASDAQ:PYPL) devrait publier des bénéfices après la clôture et l’action, comme de nombreux noms de croissance, a connu des difficultés.

Les actions se décomposent en dessous du niveau de 255 $, ainsi qu’un certain nombre de moyennes mobiles clés.

Lors d’une pause à la baisse, il ne serait pas étrange de voir finalement ce nom tomber dans la zone de 225 $ à 230 $. Non seulement la moyenne mobile sur 200 jours est proche de cette zone, mais elle a également été un support antérieur.

Ci-dessous pourrait mettre la zone de 210 $ à 212 $ sur la table.

À la hausse, cependant, recherchez un mouvement de plus de 255 $ pour mettre en jeu la moyenne mobile sur 21 jours. Au-dessus de ce dernier, et 275 $ peuvent être sur la table.

Top des métiers de demain n ° 4: Match Group (MTCH)

Groupe de match (NASDAQ:MTCH) est à la hausse sur les bénéfices, mais a abandonné une grande partie de ses gains post-bénéfices.

Pour vraiment s’intéresser à ce titre, nous devons le voir dépasser les principales moyennes mobiles qui l’ont rejeté mercredi. Sur le sommet post-bénéfice de 152,84 $, la zone de 160 $ ​​est en jeu.

À la baisse, cependant, une cassure du plus bas de cette semaine met la moyenne mobile sur 200 jours et la zone de 130 $ en jeu comme une opportunité potentielle d’achat de creux.

Top des métiers de demain n ° 5: Nvidia (NVDA)

Nvidia (NASDAQ:NVDA) a attiré mon attention ici mercredi.

Les actions se sont bien échangées, dépassant à la fois son industrie et le marché dans son ensemble. Cependant, il a été rejeté par un niveau de gamme antérieur que nous avons surveillé: 589 $.

Cette zone agit comme une résistance. Si Nvidia récupère cette marque et la moyenne mobile sur 10 jours, alors un mouvement au-dessus de 600 $ et la moyenne mobile de 21 jours est possible.

Si ce n’est pas le cas et que 589 $ restent une résistance, voyez comment l’action NVDA se situe autour de la moyenne mobile sur 10 semaines. En dessous, cela pourrait mettre le plus bas de cette semaine et la moyenne mobile à 50 jours sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.