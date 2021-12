5 meilleurs articles pour regarder les films, les émissions et les spéciaux de Paramount + avec ce Noël

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Paramount + est devenu l’un des nouveaux services de streaming dont on parle le plus, et il existe un certain nombre d’articles que les abonnés peuvent utiliser pour consulter le catalogue de la plate-forme ce Noël. Paramount + a été lancé le 4 mars, rassemblant des tonnes d’excellentes émissions de télévision et de films de ViacomCBS dans un seul emplacement de diffusion en continu. Non seulement les abonnés peuvent voir des émissions et des films qu’ils aiment déjà, mais un tout nouveau contenu est également disponible – et plus est à venir.

À l’heure actuelle sur Paramount +, les abonnés peuvent regarder des séries originales telles que Mayor of Kingstown du créateur de Yellowstone Taylor Sheridan, et la reprise pour jeunes adultes de la sitcom à succès de Nickelodeon iCarly. Il y a aussi d’excellents spectacles pour les enfants, y compris une nouvelle série Razmoket et le spin-off de Bob l’éponge Kamp Koral. Paramount+ propose également un certain nombre de films exclusifs, comme Clifford the Big Red Dog et Paranormal Activity: Next of Kin. De plus, dès maintenant, les nouveaux abonnés peuvent obtenir un abonnement d’essai gratuit à Paramount+ en cliquant ici, ce qui leur donne l’occasion de voir par eux-mêmes tout ce que le streamer a à offrir ! Avec tout ce contenu incroyable, les abonnés voudront certainement investir dans un appareil de streaming solide, et nous avons quelques suggestions…

Roku Streaming Stick+ | Appareil de streaming HD/4K/HDR avec télécommande sans fil longue portée et télécommande vocale Roku avec commandes TV

(Photo : Amazon/Roku)

Le premier est le Roku Streaming Stick+, un appareil de streaming sans fil longue portée « puissant et portable ». Le Roku Streaming Stick+ apporte le streaming 4K et HDR sur votre téléviseur en le branchant directement sur un port HDMI. L’appareil est également livré avec une télécommande, mais n’ayez crainte si vous l’égarez, car l’application Roku disponible sur les appareils mobiles (téléphones, tablettes) vous permet d’accéder à une fonction de télécommande Bluetooth gratuite.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

29,99 $ sur Amazon

Tablette Fire 7, écran 7″, 16 Go, dernier modèle (version 2019)

Peut-être qu’une option mobile est préférable pour vous, et si tel est le cas, Amazon propose actuellement une bonne affaire sur la tablette Fire 7. Cette tablette portable permet de télécharger l’application Paramount+, parmi bien d’autres. Cela met des tonnes de contenu disponible à portée de main sur un écran plus grand qu’un téléphone portable.

Pour voir plus d’informations, cliquez ici.

34,99 $ sur Amazon

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec la dernière télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur), Dolby Vision

Alors que nous parlons d’appareils Fire, le Fire TV Stick 4K est un autre excellent moyen d’obtenir Paramount + directement sur votre propre téléviseur. Semblable à la clé Roku, cet appareil se branche directement sur votre téléviseur et vous donne accès à des tonnes de contenu. Il s’agit d’une excellente option pour tous ceux qui possèdent déjà d’autres appareils Amazon et souhaitent synchroniser leur technologie domestique.

Cliquez ici pour voir plus d’informations.

29,99 $ sur Amazon

Téléviseur intelligent HD 32 pouces Insignia NS-32DF310NA19 – Fire TV

(Photo : Amazon/Insignia)

Puisque nous sommes déjà sur le sujet des appareils Amazon Fire, pourquoi ne pas simplement fermer le tiercé. Si vous êtes peut-être déjà à la recherche d’un nouveau téléviseur, que diriez-vous d’un téléviseur compatible Amazon Fire. Cette Smart Insignia de 32 pouces est en vente à un prix incroyable en ce moment, et a la capacité d’héberger l’application Paramount+ directement sur l’écran d’accueil principal, donc il n’y a pas besoin de configurer un appareil supplémentaire pour vérifier le grand contenu disponible.

Voir plus d’infos en cliquant ici.

119,99 $ sur Amazon

Google Chromecast – Appareil de streaming avec câble HDMI

Dernier point, mais non le moindre, si votre objectif est de rester basique, l’appareil Google Chromecast est parfait. Fonctionnant un peu comme le Fire Stick et le Roku Streaming Stick, il se branche directement sur votre téléviseur et vous permet de diffuser des films et des émissions de télévision. La seule grande différence est qu’avec le Chromecast, vous pouvez diffuser et diffuser du contenu à partir de l’application Paramount+ directement depuis votre téléphone, plutôt que d’utiliser une télécommande.

Cliquez ici pour plus d’informations.

29,93 $ sur Amazon