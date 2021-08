5 meilleurs cryptos à acheter cette semaine [BTC, BNB, ADA, RUNE, TEL] Août 2021 Semaine 4 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Alors que le mois d’août touche à sa fin, nous examinons certains des meilleurs cryptos à acheter cette semaine pour des rendements énormes. Nous considérons certains poids lourds tels que Bitcoin en raison de son action récente sur les prix et de son influence sur le marché. Les autres gros bonnets sélectionnés dans notre rafle incluent Cardano, RUNE, Telcoin et Binance Coin.

5 meilleurs cryptos à acheter cette semaine [BTC, BNB, ADA, RUNE, TEL] Août 2021 Semaine 4

1. Bitcoin (BTC)

Bitcoin est la marque d’actifs numériques la plus reconnaissable au monde et contrôle plus de 45% de l’industrie de la cryptographie en plein essor. Outre son avantage de premier arrivé, Bitcoin a un avantage majeur sur plusieurs crypto-monnaies, son mécanisme déflationniste.

Avec seulement 21 millions de pièces à extraire et le niveau de difficulté augmentant chaque trimestre, Bitcoin a été qualifié d’« or numérique » par ses admirateurs. Il est considéré comme une meilleure réserve de valeur que l’or à long terme.

Malgré toute la fanfare qui l’a accompagnée cette année, la crypto-monnaie de référence a vu la plupart de ses gains réduits en raison de la volatilité. Atteignant un sommet historique (ATH) de 65 000 $ à la mi-avril, l’actif numérique a perdu 50 % de sa valeur, tombant à 32 000 $ après une correction majeure du marché.

Il a continué à se négocier sous la barre des 35 000 $, mais a depuis établi une nouvelle trajectoire haussière. Au cours des dernières 48 heures, BTC a bondi de plus de 4 % et se négocie actuellement à 50 252 $, en hausse de 2,25 %. Parallèlement, il a bondi de 5,98 % alors que le marché de la cryptographie semble sur la voie de la reprise. L’adoption croissante de Bitcoin en fait l’un des meilleurs cryptos à acheter.

2. Pièce Binance (BNB)

Binance Coin est resté dans le top cinq des crypto charts pendant une grande partie de cette année, et ce pour une bonne raison. Initialement destiné à être un jeton de remise pour le règlement des frais sur l’échange de crypto Binance, BNB est devenu bien plus que prévu à l’origine.

BNB joue un rôle crucial dans l’écosystème Binance et est le jeton utilitaire sur la populaire plate-forme d’échange décentralisé (DEX) PancakeSwap. Il est également utilisé dans la Binance Smart Chain (BSC), qui est conçue pour être un rival du réseau Ethereum.

Pour une utilisation quotidienne, BNB est également utilisé comme outil de paiement pour les frais de voyage, les assurances, les paiements par carte de crédit, les divertissements et les garanties de prêts.

En ce qui concerne les prix, BNB a connu une année exceptionnelle avec une augmentation de plus de 800% depuis le début de l’année (YTD). Il est devenu la troisième plus grande crypto-monnaie après avoir atteint une valeur record de 650 $ à la mi-avril. Même s’il a rapidement perdu 45% dans le bain de sang crypto qui a balayé la majeure partie du marché, BNB a conservé une grande partie de sa valeur.

Au cours des dernières 24 heures, le BNB a bondi de plus de 8,97 % et se négocie actuellement à 497,04 $ après avoir atteint 505 $ aux premières heures d’aujourd’hui.

La bourse Binance détenant une participation majoritaire sur le marché hautement concurrentiel de la cryptographie, BNB continuera de croître, ce qui en fera une crypto de premier plan à acheter à long terme.

3. Cardano (ADA)

Cardano est une plate-forme blockchain évaluée par des pairs qui prétend être la troisième génération de technologie blockchain.

Fondé par une société technologique basée à Hong Kong et dirigée par l’ancien cofondateur d’Ethereum, Charles Hoskinson, Cardano est l’un des protocoles de cryptographie les plus passionnants dans lesquels les investisseurs souhaitent investir.

Il utilise une blockchain de preuve de participation (PoS) appelée Ouroboros, qui divise les fenêtres de validation en époques, réduisant ainsi la consommation d’énergie et les coûts. Néanmoins, Cardano n’a pas encore été complètement lancé, mais il s’agit actuellement du troisième plus grand crypto-actif juste après la plate-forme rivale Ethereum.

Le réseau Cardano a progressivement publié des mises à niveau de réseau et devrait déployer des contrats intelligents sur son réseau le 12 septembre. Cette fonctionnalité attendue a donné une grande impulsion à son jeton de service ADA, et il s’est rallié pendant une grande partie du mois d’août depuis l’annonce.

Il a grimpé à 2,14 $ le 14 août avant de retester son record de 2,30 $ quelques jours plus tard. ADA a poursuivi sa marche haussière et est actuellement fixé à 2,83 $, en hausse de 9,09 % sur la fenêtre de 24 heures.

L’élan haussier ne semble pas s’arrêter de sitôt alors que l’ADA atteint un sommet de 24 heures à 2,8820 $ avant de revenir. L’ascension parabolique de l’actif numérique a vu plusieurs investisseurs se précipiter pour acheter ADA et la proposition de valeur du protocole en fait un des meilleurs protocoles cryptographiques à acheter.

4. Chaîne Thor (RUNE)

ThorChain ne veut pas améliorer la blockchain. Au lieu de cela, il vise à permettre l’échange transparent d’un actif numérique contre un autre sans que le propriétaire ne cède la garde de ses avoirs cryptographiques.

En substance, ThorChain est un protocole de liquidité décentralisé qui permet des échanges atomiques d’actifs numériques dans un cadre sans autorisation sans utiliser de carnet d’ordres. C’est également un teneur de marché automatisé (AMM) qui permet aux utilisateurs d’accéder aux meilleurs prix pour les échanges de jetons dans l’écosystème blockchain.

Contrairement à plusieurs projets cryptographiques, ThorChain n’a pas de responsable officiel et est plutôt sécurisé par un groupe de développeurs anonymes. RUNE sert de jeton utilitaire du protocole de liquidité et est utilisé pour le jalonnement, la liaison et les frais de réseau.

La plate-forme AMM a été au centre de la chaleur au cours des deux dernières semaines, mais son jeton natif a continué d’afficher de bons rendements pour les investisseurs.

Suivant la tendance générale du marché, RUNE a bondi de plus de 17,01 % au cours des dernières 24 heures, atteignant un sommet de 12,42 $. Il se négocie actuellement à 12,29 $, avec plus de potentiel de hausse dans les prochains jours.

Vous cherchez un top crypto à acheter cette semaine ? Ne cherchez pas plus loin que RUNE.

5. Telcoin (TEL)

Telcoin est dérisoire en termes de valorisation boursière par rapport à certains des meilleurs cryptos à acheter cette semaine, avons-nous pris en compte dans cette liste. Mais ce qui lui manque en volume se rattrape en croissance. La plate-forme Telcoin est un protocole de finance décentralisée (DeFi) qui vise à permettre un accès facile au monde de la cryptographie.

Tirant parti de l’utilisation généralisée des téléphones mobiles, la blockchain Telcoin souhaite exploiter un marché mobile déjà existant et permettre des envois de fonds transfrontaliers, des paiements et un commerce électronique transparents.

De cette façon, la population mondiale en grande partie non bancarisée pourra accéder aux services financiers en un clic.

Telcoin travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de téléphonie mobile pour mettre cette solution sur le marché, et sa popularité croissante s’est reflétée positivement sur ses performances de prix symboliques. TEL, qui alimente l’écosystème Telcoin, a bondi de plus de 45 000 % par rapport à son plus bas historique (ATL) de 0,00006 $ en mars 2020.

Le jeton numérique a connu une ascension parabolique, atteignant 0,06448 $ le 11 mai avant de chuter de 54,63 % à la suite du krach du marché de la cryptographie.

Cependant, il est de retour sur la voie de la victoire et a augmenté de 18,62 % au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 0,02867 $.

Telcoin est l’un des meilleurs cryptos à acheter pour des retours massifs.