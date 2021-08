5 meilleurs cryptos à acheter cette semaine [BTC, ETH, LINK, SOL, UNI,] Août 2021 Semaine 1 Crypto nouveaux médias

Le marché de la cryptographie a suscité beaucoup d’intérêt au cours de la dernière année, alors que de plus en plus d’investisseurs recherchent la meilleure crypto à acheter. L’attraction principale a été les rendements massifs que les actifs cryptographiques ont affichés par rapport aux véhicules d’investissement plus traditionnels. Cet article met en évidence cinq des meilleurs cryptos à acheter pour un potentiel de croissance compte tenu de leur adoption et de leur proposition de valeur.

1. Bitcoin (BTC)

La star du spectacle, Bitcoin est notre choix numéro un pour le meilleur crypto à acheter en août. En effet, le premier actif numérique a continué à établir et à battre des records chaque semaine. Bitcoin permet le transfert de valeur sans confiance de manière décentralisée sans nécessiter aucune autorité centrale pour sanctionner les transactions entre deux parties.

Les investisseurs institutionnels voyant la valeur que présente Bitcoin, beaucoup l’ont appelé l’équivalent numérique de l’or, compte tenu de ses tendances déflationnistes. L’actif cryptographique est devenu sous les feux de la rampe lorsqu’il a atteint 20 000 $ lors du boom de la cryptographie de 2017. Il a poursuivi sa tendance à l’accélération en 2020 après avoir franchi la barre des 20 000 $ après une interruption de deux ans.

Cette année, Bitcoin a battu son précédent record. Bitcoin a atteint 65 000 $ en avril. Cela lui a permis de porter à lui seul le marché de la cryptographie à sa première évaluation de mille milliards de dollars. Il a propulsé l’espace crypto sous les projecteurs lorsque le secteur naissant a plafonné à 2,5 billions de dollars à la mi-mai.

Cependant, cela n’a pas été une navigation facile pour la monnaie virtuelle. À la mi-mai, les ours se sont emparés du marché à la suite d’informations faisant état d’une répression chinoise contre l’exploitation minière de Bitcoin et de Tesla refusant les paiements BTC. Celles-ci ont entraîné une baisse du prix du Bitcoin de 50%. Le point le plus bas est entré en juillet lorsqu’il est tombé à un creux de 29 600 $ en trois mois avant de remonter à 42 000 $ vers la fin.

Au moment de mettre sous presse, BTC se négocie à 39 200 $ et a baissé de 7,58% au cours des dernières 24 heures. Cependant, il est en hausse de 1,59 % par rapport à la semaine précédente. Malgré ses difficultés, Bitcoin est toujours la crypto-monnaie la plus populaire dans l’espace en croissance rapide.

2. Ethereum (Ether)

Le réseau Ethereum est le prédécesseur direct de Bitcoin dans la technologie pionnière de la blockchain. Lancé en 2015, Ethereum permet des applications décentralisées (dApps) sur sa blockchain. Cela a conduit à la croissance de la finance décentralisée (DeFi) qui cherche à remplacer le système financier traditionnel.

L’importance croissante d’Ethereum dans le sous-secteur DeFi en fait l’un des meilleurs cryptos à acheter cette semaine. DeFi a commencé à prendre de l’importance il y a moins d’un an, mais il a depuis augmenté de 58%, passant de 20 milliards de dollars à 71,12 milliards de dollars, selon DeFi Pulse.

Le réseau Ethereum est la plate-forme de référence pour DeFi, et la plupart des principales plates-formes dapps sont situées sur sa blockchain. Jusqu’à présent, plus de 200 meilleurs dapps y ont élu domicile.

Avec DeFi qui devrait devenir une norme acceptée dans les années à venir, la position d’Ethereum devrait continuer de croître.

Du point de vue des prix, Ethereum’s Ether (ETH) a également connu une année remarquable. Il a bondi de plus de 500 % à ce jour et a atteint un record de 4 350 $ à la mi-avril. Même si sa valeur a été divisée par deux avec d’autres actifs cryptographiques, Ether est toujours l’une des cinq crypto-monnaies les plus précieuses avec un contrôle de 19% du marché.

Actuellement, Ether se négocie à 2 589,80 $, en hausse de 0,60% sur le graphique journalier. Il a parcouru un long chemin la semaine dernière et est en hausse de 10,71 %. L’actif numérique se négocie au-dessus de la moyenne mobile (MA) sur 20 jours à 2 162,53 $, indiquant une tendance haussière. Son indice de force relative (RSI) le confirme également et se situe actuellement à 70,90, ce qui signifie qu’il se situe dans la région de survente.

3. Chainlink (LINK)

Chainlink est connu pour un but singulier; pour permettre aux plateformes blockchain d’obtenir des données. Fondée en 2017, Chainlink est une couche d’abstraction qui aide les contrats intelligents à collecter des données via son réseau Oracle décentralisé. De cette façon, les blockchains peuvent interagir avec des flux de données externes, des événements et des méthodes de paiement et fournir des informations hors chaîne que les contrats intelligents utilisent pour faire respecter les accords numériques.

Géré par une communauté open source, Chainlink vise à résoudre le défi singulier auquel les blockchains sont confrontés – ils ne peuvent pas prendre de décisions en raison du manque de données complètes.

Chainlink est l’une des cryptos les plus prometteuses pour acheter des outils de données blockchain et a suscité un large intérêt de la part de plusieurs experts et entités de l’écosystème en plein essor de la blockchain.

Écosystème décentralisé, Chainlink incite les utilisateurs à devenir des opérateurs de nœuds en exécutant l’infrastructure de données critique nécessaire à la collecte de données. Les protocoles orientés DeFi comme Aave, Synthetix et Yearn Finance sont des utilisateurs connus du réseau Oracle.

Le jeton natif de Chainlink LINK a également profité d’une bouffée d’air frais et a attrapé quelques vents arrière. Il est sur une tendance haussière au moment de la publication, s’échangeant au-dessus de la MA à 20 jours de 17,489 $. 1 LINK coûte 22,513 $.

4. Solana (SOL)

Connu dans les cercles crypto comme le « tueur d’Ethereum », Solana est l’un des meilleurs crypto à acheter ce mois-ci. Son argument de vente réside dans son algorithme de consensus.

Au lieu d’utiliser la manière conventionnelle d’utiliser un protocole de preuve de participation (PoS), Solana combine un mécanisme de synchronisation de preuve d’historique (PoH) innovant qui le rend unique par rapport à toutes les autres plates-formes de blockchain. La plateforme blockchain permet également le développement de solutions DeFi sur son réseau comme Ethereum.

Cette approche unique fait que la blockchain Solana traite 50 à 65 000 transactions par seconde (TPS). Cela réduit également les coûts pour les utilisateurs, et Solana a progressivement commencé à attirer davantage de plates-formes cryptographiques en raison de sa sortie de transaction plus rapide.

Le réseau Solana devient également un paradis pour les jetons non fongibles (NFT), des objets de collection numériques stockés sur la blockchain. Le token SOL de Solana est devenu l’un des tokens crypto les plus performants cette année. Il a atteint un record de 58,90 $ le 18 mai avant de plonger.

Maintenant, il reprend de la vitesse et se négocie à 33,698 $, poursuivant une séquence haussière d’une semaine.

La blockchain Solana est désormais l’une des plates-formes dapps les plus en vogue dans l’espace crypto. Les protocoles basés sur Ethereum tels que Power Ledger et Neon Labs ont depuis migré vers le réseau.

5. UniSwap (UNI)

UniSwap est l’un des principaux teneurs de marché automatisés (AMM) et l’un des meilleurs cryptos à acheter, compte tenu de sa pertinence croissante dans le sous-secteur DeFi. Basé sur le réseau Ethereum, UniSwap permet aux utilisateurs d’échanger des actifs tokenisés facilement et aux meilleurs prix du marché.

Étant donné qu’il s’agit d’un échange crypto décentralisé, UniSwap fait appel à plusieurs utilisateurs car aucun protocole d’enregistrement ou de connaissance du client (KYC) n’est observé. C’est une destination de choix pour les utilisateurs et ne traite pas moins d’un milliard de dollars de volume de transactions quotidien.

Il permet l’échange transparent de plusieurs jetons ERC-20 et permet aux utilisateurs de fournir de la liquidité avec son jeton UNI.

UNI a connu une année exceptionnelle, atteignant un niveau record (ATH) de 44,92 $ le 3 mai. Au moment de mettre sous presse, UNI se négocie à 22,225 $ et est en baisse de 0,75%. Cependant, il est en hausse de 14,13% au cours des sept derniers jours.

La plate-forme UniSwap a récemment lancé sa plate-forme v.3, qui introduit une liquidité concentrée et des structures de frais multiples.