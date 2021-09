5 meilleurs cryptos NFT à acheter maintenant – Octobre 2021 Semaine 1

Le sous-secteur des jetons non fongibles (NFT) connaît une adoption remarquable alors que de plus en plus d’investisseurs cherchent à exploiter l’économie de la cryptographie en évolution rapide. Selon les données du site Web de l’industrie NonFungible.com, la scène NFT a augmenté de plus de 3 000% par rapport au deuxième trimestre 2020 avec une valeur totale verrouillée de plus de 754 millions de dollars (TVL). Alors que des projets autonomes comme CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club (BAYC) ont affiché des chiffres de ventes époustouflants. Dans cet article, nous découvrons certaines des meilleures cryptos NFT à acheter à l’approche du dixième mois de 2021.

1. Axie Infini (AXS)

Notre liste des meilleures cryptos NFT à acheter est une plate-forme de jeu inspirée de Pokemon. Développé dès 2018 par Sky Mavis, Axie Infinity est un jeu qui vient avec une torsion. En utilisant la technologie blockchain, Axie Infinity permet aux joueurs de devenir propriétaires partiels de la plateforme. Ils sont capables de collecter, d’élever, d’élever, de combattre et d’échanger des personnages symboliques appelés Axies.

Chaque Axie est un NFT et vous en avez besoin d’au moins 3 pour répondre aux exigences du protocole. Les Axies sont devenus un crypto-actif très convoité étant donné que chaque Axie est unique des autres car chacun d’entre eux possède des forces et des faiblesses différentes. Les joueurs peuvent choisir parmi 500 paires différentes et s’affronter dans une équipe de 3 hommes (Axie) avec l’équipe gagnante récompensée par des points d’expérience (XP).

9/ Cette année, les NFT et les jeux ont été la prochaine vague d’applications blockchain à sortir : NBA Top Shot, CryptoPunks, Axie Infinity, etc. Cela se reflète dans la croissance rapide des ventes brutes d’OpenSea, la plus grande place de marché NFT : pic .twitter.com/Phy7wKeRyl – Chris Dixon (@cdixon) 17 août 2021

Ces XP peuvent être utilisés pour améliorer l’Axie d’un joueur et plus tard vendus sur le marché Axie pour beaucoup plus de valeur. Le protocole blockchain héberge deux jetons numériques, à savoir AXS et SLP. AXS a connu une déchirure au cours des trois derniers mois, augmentant de plus de 500% malgré le krach du marché de la cryptographie ralentissant la croissance de l’industrie naissante.

Le leader @AxieInfinity vient d’atteindre 2 milliards de dollars de ventes NFT de tous les temps 🔥🔥 Quelle est la prochaine étape pour Axie ? Notre avis 👇https://t.co/BGIXs6sjye – DappRadar (@DappRadar) 16 septembre 2021

AXS a poursuivi sa remarquable progression et a jusqu’à présent réalisé plus de 10 milliards de dollars de ventes aux côtés d’autres poids cryptographiques NFT comme OpenSea et CryptoPunks. Au moment de mettre sous presse, AXS se négocie à 66,33 $, en hausse de 0,47 % au cours des dernières 24 heures. Les gains hebdomadaires s’élèvent à 19,75 % et montrent qu’AXS est l’un des meilleurs cryptos à acheter alors que le sous-secteur NFT prend de la vitesse.

2. Thêta (THETA)

Axée sur l’industrie du streaming vidéo, la blockchain Theta est une autre meilleure crypto à acheter pour le mois à venir. Theta a entrepris de résoudre les défis du streaming vidéo parallèlement à la distribution de contenu, car les canaux conventionnels dont nous disposons actuellement ne peuvent pas répondre au besoin mondial de streaming vidéo.

Pour ce faire, il incite les utilisateurs de son réseau à partager leur bande passante et leurs ressources informatiques sur un peer-to-peer (P2P). Fondée en 2018, la blockchain Theta a suscité beaucoup d’applaudissements de la part des experts en streaming avec le co-fondateur de la plateforme de streaming vidéo YouTube Steve Chen et Justin Kan de Twitch en tant que conseillers de la blockchain.

Parallèlement, des poids lourds de la technologie et des échanges cryptographiques comme Google, Samsung, Binance, Gumi et plusieurs autres servent de validateurs d’entreprise pour les nœuds Theta. Bien qu’elle se concentre sur le streaming vidéo, la blockchain Theta prend également en charge les NFT via sa mise à niveau Elite Nodes lancée au milieu de l’année.

Cela a vu One Championship, basé à Singapour, s’associer à Theta pour lancer son tout premier marché NFT pour célébrer ses combattants. Les fans avec ces NFT pourront profiter d’expériences exclusives comme des passes dans les coulisses, des places aux premières loges et plusieurs autres.

À l’heure actuelle, THETA traîne le marché de la cryptographie dans la zone rouge et se négocie à 4,83 $, en baisse de 5,54 % sur le graphique quotidien. Malgré cela, c’est l’un des meilleurs cryptos NFT du classement NFT.

3. Décentraland (Mana)

Decentraland est l’un des meilleurs crypto NFT à acheter dans l’espace. L’une des nombreuses plates-formes de réalité virtuelle permettant un MetaVerse, Decentraland permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser du contenu et des applications.

Ici, les utilisateurs peuvent acheter des parcelles virtuelles de terres virtuelles sur lesquelles ils peuvent construire et revendre plus tard pour de grosses sommes.

Depuis son lancement en 2017, Decentraland est devenu un succès en devenant la destination de choix pour l’immobilier virtuel ainsi que le lieu de jeux interactifs et de scènes 3D. Cela lui a permis de conclure un accord NFT avec le géant des boissons non alcoolisées Coca Cola.

Decentraland est également devenu une destination majeure pour les expériences créatives avec l’artiste numérique de 23 ans Hiroto Kai vendant des vêtements virtuels pour de l’argent réel sur la plateforme.

Hiroto Kai conçoit des vêtements virtuels qui se vendent pour de l’argent réel. L’artiste numérique de 23 ans conçoit des kimonos virtuels d’inspiration japonaise, qu’il vend ensuite sur un monde virtuel appelé Decentraland https://t.co/QdOJ8lJqb0 pic.twitter.com/gcdjhf7T1X – . (@.) 12 août 2021

De plus, un récent partenariat avec la solution de mise à l’échelle de couche deux Polygon a vu Decentraland Games recevoir un financement important alors que la plate-forme se prépare à sortir ICE Poker dans les semaines à venir.

Cependant, Mana a été durement touché par les ours qui détiennent le marché de la cryptographie et se négocie actuellement à 0,6426 $, en baisse de 6,09 % sur le graphique quotidien.

4. Tezos (XTZ)

La blockchain Tezos a été une révélation ces dernières semaines compte tenu d’un certain nombre d’événements remarquables.

Construit par le couple Breitmann, Tezos est l’un des meilleurs cryptos à acheter pour des rendements à long terme compte tenu de son adoption croissante. À partir de zéro, Tezos est conçu pour être durable, évolutif et évolutif. Il arbore un algorithme de consensus de preuve de participation déléguée (dPoS) qui le rend plus rapide que les réseaux Bitcoin et Ethereum. Semblable à Ethereum, Tezos offre un support d’applications décentralisées (dApps) sur sa blockchain et engendre la croissance massive de la finance décentralisée (DeFi) et des NFT.

Tezos a frappé une mine d’or médiatique majeure après que la chanteuse et compositrice Doja Cat a lancé ses collections NFT sur Oneof – une plate-forme basée sur le protocole Tezos. Ses raisons découlaient de l’effet vert de la frappe NFT sur la plate-forme Tezos.

?? “L’auteur-compositeur-interprète Doja Cat prend d’assaut le monde de la NFT et dépasse l’investisseur majeur Jay Z alors que son édition unique NFT se vend 188 000 $ – devenant ainsi l’article mis aux enchères le plus surdimensionné de l’histoire de Tezos.”https://t.co/6UVIEqqd3X – POCIT (@pocintech) 23 septembre 2021

Dans une tournure remarquable des événements, la collection NFT de Doja Cat a dépassé l’investissement de Jay-Z dans les NFT alors qu’elle engrangeait plus de 188 000 $ de ses ventes NFT.

Le XTZ de Tezos se classe actuellement au 30e rang sur le graphique cryptographique le plus précieux et se négocie à 5,89 $, en baisse de 6,10 % sur le graphique quotidien.

5. Chiliz (CHZ)

La blockchain Chiliz est une autre meilleure crypto à acheter pour obtenir son cas d’utilisation réel.

Axé sur les industries du sport et du divertissement, Chiliz permet aux fans de se connecter à leur club et à leurs sports préférés via les Fan Tokens. Ces jetons sont émis via sa plateforme Fan Reward and Engagement Socios.com. Les détenteurs de Fan Tokens peuvent participer à des sondages exclusifs du club, voter et influencer les décisions dans la gestion du club.

De plus, ils profitent d’expériences exclusives et certains fans ont utilisé leurs jetons pour choisir les slogans du club pour la saison. La blockchain Chiliz est l’un des plus grands protocoles NFT et a récemment signé un accord de partenariat avec les Charlotte Hornets de la NBA.

Bourdonnement ! ?? Bienvenue @frelons https://t.co/ksxYXB3VSx – Chiliz ($CHZ) – Powering Socios.com ⚡ (@Chiliz) 27 septembre 2021

Pendant ce temps, le premier club de football à émettre des Fan Tokens en partenariat avec la blockchain Chiliz, Galatasaray, est désormais répertorié sur les principaux échanges cryptographiques, notamment FTX, Crypto.com et Huobi Global.

Le CHZ n’a pas encore réagi à la mise à jour et se négocie actuellement à 0,24966 $, en baisse de 4,77% sur le graphique quotidien. Ces meilleures crypto NFT à acheter sont actuellement en cours d’achat et vaudront beaucoup plus dans les semaines à venir.

Lire la suite: