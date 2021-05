5 meilleurs échanges d’actions pour jeudi: UPST, OPEN, YETI, BABA, AMC

Une forte lecture de l’IPC a effrayé les investisseurs qui continuent de s’inquiéter de l’inflation. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que les actions ont pris un coup mercredi.

Principales transactions boursières de demain n ° 1: Upstart Holdings (UPST)

Upstart Holdings (NASDAQ:UPST) a vu un rallye massif pour commencer la journée, mais a ensuite abandonné une grande partie de ces gains. Le stock a fait ses débuts publics en décembre et a été assez impressionnant depuis. Cependant, il a également été assez instable.

Après avoir rallié près de 30% à un moment de la journée, les actions sont à peine en hausse mercredi, en hausse de 2,7%.

Nous avons maintenant quelques niveaux à surveiller. Un retour au-dessus de 103 $ place l’action UPST au-dessus des moyennes mobiles de 50 jours, 21 jours et 10 semaines. Cela pourrait mettre en jeu le sommet post-bénéfice à près de 115,50 $.

Au-dessus de cela, et 120 $ pourraient être sur la table.

À la baisse, cependant, une cassure du plus bas de cette semaine à 81,25 $ est très décourageante. C’est encore plus vrai s’il se ferme en dessous de cette marque. Cela augmente les chances d’obtenir un comblement de l’écart à 62,16 $.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: Opendoor Technologies (OPEN)

Ce matin, j’ai parlé de la recherche d’un creux dans les valeurs de croissance. Ce faisant, nous devons voir la faible tenue de cette semaine. C’est quelque chose qui Technologies Opendoor (NASDAQ:OUVERT) a vraiment du mal à faire.

Flirter avec ce niveau laisse maintenant OPEN dans un endroit risqué. Les taureaux d’Opendoor voudront probablement attendre que celui-ci récupère le plus bas du mois dernier avant de passer du côté long. Dans ce cas, on peut cibler la moyenne mobile sur 21 jours comme premier objectif à la hausse.

À la baisse, une perte du niveau de 15 $ pourrait mettre en jeu la zone de 12,50 $ à 13,40 $.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Yeti (YETI)

Yéti (NYSE:YETI) publiera ses résultats jeudi et l’action a été solide. Tout en corrigeant maintenant, la moyenne mobile sur 10 semaines vient comme support.

Dans un scénario non rémunérateur, ce serait une configuration attrayante. Pour ceux qui ne suppose pas l’esprit des gains, je ne l’est toujours. J’aime voir la réaction post-bénéfice cependant.

Dans ce cas, une ouverture de 76 $ à 79 $ serait intéressante. Il existe diverses moyennes mobiles et niveaux de cassure antérieurs dans cette zone qui devraient soutenir le stock. Cela pourrait nous donner une opportunité d’achat à la baisse.

À la hausse, cependant, voyons si Yeti peut effacer une résistance de 90 $. Si c’est possible, 100 $ pourraient être en hausse ensuite.

Principaux métiers de demain n ° 4: Alibaba (BABA)

Alibaba (NYSE:BABA) Rendra également compte des gains jeudi et le stock n’a pas regardé bien pendant un certain temps maintenant. Maintenant en dessous de la moyenne mobile de 21 mois, les actions ont presque retesté le creux de décembre.

Sur une réaction baissière post-bénéfice, voyons comment l’action gère la zone de 211 $. Ci-dessous pourrait mettre 200 $ et la moyenne mobile de 200 jours en jeu.

À la hausse, cependant, j’aimerais voir une clôture sur les moyennes mobiles sur 21 semaines et 10 mois. Cela nécessiterait un grand mouvement – près de 10% – pour ramener le stock au-dessus de 240 $.

Cependant, si cela est possible, cela pourrait ouvrir la voie à un rallye plus important à la hausse. Malheureusement, Alibaba peut également avoir besoin d’autres actions technologiques pour mieux se négocier. Jusqu’à présent, cela a été une question difficile.

Top des métiers de demain n ° 5: AMC Entertainment (AMC)

Divertissement AMC (NYSE:AMC) reste au centre des préoccupations parmi les traders Reddit et la réouverture du commerce. Actuellement, le titre augmente chaque semaine par rapport au sommet de la semaine dernière à 10,12 $, mais se débat avec la moyenne mobile de 50 jours.

S’il peut effacer le plus haut de mercredi, il met en jeu une résistance à la baisse, puis les plus hauts du mois dernier à 12,22 $. Au-dessus de 12,50 $, et peut-être pouvons-nous voir un retour vers 14 $.

À la baisse, cependant, une perte de la moyenne mobile sur 21 jours est préoccupante, mais tant que l’AMC résiste au support de la tendance haussière, le titre est probablement correct. En dessous de cette marque, les creux de ce mois et du mois dernier sont en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.