5 meilleurs échanges d’actions pour vendredi: BOX, STZ, BABA, BBBY, AAPL

Le marché a organisé un rebond décent ce jour-là, bien que ce soit une session quelque peu endormie avec une ampleur relativement modérée. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour vendredi.

Top des échanges d’actions pour demain n ° 1: Boîte (BOÎTE)

Boîte (NYSE:BOÎTE) a été frappé jeudi, chutant de près de 13% à un moment donné. Cependant, remarquez à quel point cette action se négocie sur une base technique.

Après avoir dépassé son ancien sommet à 22,09 $, les actions ont grimpé jusqu’à l’extension de 161,8% à 26,43 $ avant de reculer. Alors qu’il augmentait la moyenne mobile de 10 jours, l’action de réduction de l’écart d’aujourd’hui l’a renvoyé vers 21 $ et la moyenne mobile de 10 semaines.

Après un rebond rapide, les actions tentent de reculer au-dessus de 22 $.

Si Box sort le plus haut de jeudi à 22,61 $, regardez s’il peut récupérer la moyenne mobile sur 10 jours et combler l’écart. En dessous de 21 $, la moyenne mobile sur 50 jours est en jeu.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: Constellation Brands (STZ)

Marques de constellation (NYSE:STZ) a légèrement fléchi sur les bénéfices, en baisse d’environ 4,5% au moment de la rédaction de cet article. Maintenant, nous sommes en quelque sorte coincés dans le no man’s land ici.

Les actions sont rejetées par les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours. Cependant, le soutien provient des moyennes mobiles de 100 jours et de 21 semaines.

À la hausse, je recherche un mouvement au-dessus du sommet de jeudi – à 226,77 $ – pour nous permettre de combler un écart potentiel vers 233,70 $. Si les taureaux reprennent le contrôle, la résistance récente à 236,70 $ pourrait être sur la table.

À la baisse, une clôture en dessous de 220 $ pourrait transformer les moyennes mobiles sur 100 jours et 21 semaines en résistance, ouvrant la porte à 210 $ ou moins.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Alibaba (BABA)

Alors que les actions technologiques à méga capitalisation trouvent une offre intéressante, Alibaba (NYSE:BABA) continue de se débattre. Les actions continuent de trouver un support à la moyenne mobile de 21 semaines, mais les taureaux ne font pas la promotion avec enthousiasme.

Alibaba a essayé d’augmenter chaque semaine plus de 232,38 $, mais n’a pas pu maintenir son élan. S’il peut le faire vendredi ou donner aux taureaux une rotation hebdomadaire vers le haut de deux fois (la semaine prochaine) en effaçant le sommet de cette semaine et de la semaine dernière, alors cherchez un mouvement rapide vers la moyenne mobile sur 10 semaines.

C’est un commerce agile, mais si les taureaux le poussent à travers cette marque, recherchez un rallye vers la zone de 250 $ et la moyenne mobile de 50 jours. Ci-dessus pourrait mettre l’écart de février en jeu à près de 262,50 $.

À la baisse, un mouvement en dessous de la moyenne mobile de 100 jours remet 212 $ en jeu, suivi de 200 $ et de la moyenne mobile de 200 jours.

Principaux métiers de demain n ° 4: Bed Bath & Beyond (BBBY)

Bain de lit et au-delà (NASDAQ:BBBY) menace une rotation hebdomadaire à la hausse, car il flirte avec un mouvement par rapport au sommet de la semaine dernière à 30,14 $.

Une clôture au-dessus qui pourrait relancer un rallye pré-bénéfice, avec des bénéfices prévus pour le 14 avril. Sur un mouvement à la hausse, la zone de 33 $ à 35 $ pourrait être en jeu. Au-dessus de cela et qui sait, peut-être que le stock de BBBY pourrait vraiment décoller une fois de plus.

À la baisse, une rotation hebdomadaire à la baisse et une clôture en dessous de la moyenne mobile sur 10 semaines pourraient donner un ton négatif à BBBY.

Top des métiers de demain n ° 5: Apple (AAPL)

Gardez un œil sur Apple (NASDAQ:AAPL). Le titre a été un gros sous-performant, mais il trouve son rythme ces derniers temps.

Les actions ont donné aux taureaux une rotation mensuelle à la hausse jeudi, dégageant 128,72 $. Apple efface également toutes ses moyennes mobiles sur plusieurs périodes.

Sur un creux, je veux le voir tenir le plus haut du mois dernier, ainsi que le niveau de 126,75 $. Tant qu’il maintient cette fourchette – 126,75 $ à 128,75 $ – je le considère comme haussier et je chercherai un rallye avant les bénéfices.

À la hausse, je me concentre sur 138 $, un niveau clé depuis que l’action a atteint son plus haut de septembre. En dessous de 124,66 $ et Apple perd presque toutes ses qualités attrayantes d’un point de vue commercial.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.