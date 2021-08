5 meilleurs écouteurs sans fil 2021 : écouteurs, contour d’oreille, plus

Vous aurez toujours besoin d’une bonne paire d’écouteurs. Vous voudrez toujours pouvoir brancher ou mettre une paire d’écouteurs pour écouter de la musique, étouffer le bruit ou diffuser quelque chose sur l’appareil. Les écouteurs vous procurent un morceau de sérénité qui vous permet de vous évader. Débarrassez-vous des cordons qui peuvent vous faire tâtonner et vous coincer sur quelque chose. Connectez-vous à vos appareils sans fil avec une paire d’écouteurs sans fil. Qu’ils soient intra-auriculaires ou supra-auriculaires, vous êtes sûr de trouver une paire qui convient à vos besoins et à votre budget. Nous avons mis en évidence certains des meilleurs écouteurs sans fil ci-dessous pour que vous puissiez les consulter.

Nos choix pour les meilleurs écouteurs intra-auriculaires sans fil

Écouteurs sans fil TOZO T6 True Source de l’image : TOZO/Amazon

Si vous regardez notre site au fil des ans, nous avons largement couvert TOZO. Les écouteurs sans fil TOZO T6 True sont l’une de nos options préférées. Ceux-ci offrent un contrôle tactile intelligent et vous permettent de choisir plus facilement comment vous voulez écouter. Ils ont une connectivité Bluetooth 5.0 et aident à améliorer considérablement la vitesse de transmission. Ils sont étanches IPX8 avec un nano-revêtement qui les rend idéaux à porter pendant que vous transpirez au gymnase. Le boîtier lui-même est également étanche. Sur une seule charge, ceux-ci fonctionneront pendant six heures et dureront jusqu’à 30 heures dans le boîtier de charge.

Principales caractéristiques:

IPX8 étanche Smart touch control connectivité Bluetooth 5.0

TOZO T6 True Écouteurs sans fil Bluetooth Contrôle tactile avec étui de chargement sans fil IP…

Pour un ensemble premium des meilleurs écouteurs sans fil

Écouteurs sans fil BeatsX Source de l’image : Beats by Dre/Amazon

Les écouteurs Beats by Dr. Dre ont toujours offert un son exceptionnel et un design accrocheur, et ils sont généralement proposés à un prix plus élevé. Dans le cas des écouteurs sans fil BeatsX, cependant, vous obtenez la meilleure qualité sonore de sa catégorie et une autonomie impressionnante à un prix étonnamment raisonnable. Enroulez-les autour de votre cou et préparez-vous à écouter de la musique à partir de votre appareil Android ou iOS. Ceux-ci offrent jusqu’à huit heures d’autonomie et Fast Fuel, qui offre deux heures de lecture sur cinq minutes de charge. Vous pouvez prendre des appels et contrôler votre musique avec RemoteTalk. Le câble Flex-Form offre un confort tout au long de la journée et est facile à transporter.

Principales caractéristiques:

Câble Fast Fuel RemoteTalk Flex-Form

Écouteurs sans fil BeatsX – Puce pour casque Apple W1, Bluetooth de classe 1, 8 heures d'écoute…

Trouvez une paire de véritables écouteurs sans fil

Source de l’image maître et dynamique MW07 : maître et dynamique/Amazon

Master & Dynamic a pris son temps pour développer le Master & Dynamic MW07, et nous sommes heureux qu’ils l’aient fait car ils valent bien l’attente. Ceux-ci sont dotés de haut-parleurs en béryllium de 10 mm hautes performances pour le son que vous souhaitez. Cela ne prend presque pas de temps pour les coupler, car ils disposent d’une connectivité Bluetooth 5.0. Vous pouvez prendre des appels téléphoniques clairs grâce aux deux microphones à formation de faisceau. La conception de l’aile en silicone vous offre une tenue encore plus sûre à chaque fois. Ceux-ci isolent le bruit et les sons ambiants extérieurs. L’étui de charge contient trois charges supplémentaires pour 14 heures d’écoute. Vous pouvez choisir entre sept couleurs.

Principales caractéristiques:

Bénéficiez de haut-parleurs en béryllium de 10 mm hautes performances Deux micros à formation de faisceau 14 heures d’écoute

Écouteurs sans fil Master & Dynamic MW07 True – Écouteurs à isolation phonique Bluetooth activés – Lig…

Une option plus premium pour les écouteurs supra-auriculaires

Bowers & Wilkins PX Source de l’image : Bower & Wilkins/Amazon

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit active Bowers & Wilkins PX sont actuellement les meilleurs écouteurs haut de gamme du marché. Il s’agit en fait d’une suppression adaptative du bruit, vous offrant un son parfait. Vous pouvez réellement choisir le niveau d’autonomie de la batterie que vous souhaitez, en fonction des modes que vous choisissez. Sans suppression active du bruit, vous pouvez obtenir jusqu’à 50 heures avec une seule charge. Il mettra la musique en pause si vous soulevez une oreillette, car elle est interactive et réactive. Les haut-parleurs sont subtilement inclinés pour offrir une perspective stéréo plus naturelle.

Principales caractéristiques:

Pilotes subtilement inclinés 50 heures de temps de jeu Suppression adaptative du bruit

Bowers & Wilkins PX Casque d'écoute sans fil à réduction de bruit active Le meilleur de sa catégorie, gris sidéral…

Gardez-les sur vos oreilles sans vous soucier de l’inconfort

Casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II Source de l’image : Bose/Amazon

Les écouteurs Bluetooth sans fil Bose QuietComfort 35 II sont à peu près aussi confortables qu’une paire d’écouteurs que vous trouverez. Ils offrent trois niveaux de suppression du bruit de classe mondiale pour une meilleure expérience d’écoute. Vous pouvez les contrôler avec Alexa, vous donnant un accès vocal à la musique et plus encore. Quel que soit le volume, la musique et les performances sonores sont équilibrées. Avec les doubles micros antibruit, vous bénéficierez d’un son clair et d’une prise de voix. Cela peut fournir une version audio uniquement de la réalité augmentée, ouvrant encore plus de possibilités de savoir quoi en faire. L’appairage Bluetooth est sans tracas. Le câble USB fourni a une longueur de 12 pouces. Cela vous permettra de traiter les mises à jour de Bose. Les oreillettes sont moelleuses et douces, gardant vos oreilles confortables.

Principales caractéristiques:

Double micro antibruit Commandes vocales Alexa Trois niveaux de suppression du bruit

Casque Bluetooth sans fil Bose QuietComfort 35 II, antibruit, avec commande vocale Alexa…

