5 meilleurs haut-parleurs Bluetooth 2021 : portables, étanches, plus

Les haut-parleurs Bluetooth sont extrêmement populaires en ce moment, mais tous les haut-parleurs ne sont pas créés de la même manière. La clé est de trouver l’équilibre parfait entre la qualité sonore, la portabilité et le prix en fonction de votre budget. Avoir un haut-parleur Bluetooth est un moyen fantastique d’avoir toujours votre musique avec vous. Vous pourrez écouter partout où vous en avez besoin et le synchroniser avec votre smartphone et d’autres appareils. De plus, vous pouvez amplifier le son autour de vous pour une expérience d’écoute plus agréable. Il existe d’innombrables options de nos jours, et cela peut facilement être écrasant. Nous avons testé des dizaines et des dizaines de modèles différents au fil des ans, et vous trouverez ici les meilleurs haut-parleurs Bluetooth que nous ayons trouvés.

L’une des meilleures enceintes Bluetooth pour votre budget

Cambridge Soundworks OontZ Angle 3 Enceinte portable Bluetooth Source de l’image : Cambridge/Amazon

Le haut-parleur portable Bluetooth Cambridge Soundworks OontZ Angle 3 est le meilleur haut-parleur sans fil abordable sur le marché. Il frappe bien au-dessus de son poids, avec une qualité sonore généralement trouvée dans des options beaucoup plus chères. Il dispose également d’une portée Bluetooth améliorée de 100 pieds pour que vous n’ayez pas à vous soucier d’errer avec votre smartphone, et sa résistance à l’eau IPX5 protège contre les éclaboussures. Ceci est conçu pour avoir une plus grande clarté sonore, de sorte que vous obtiendrez la qualité musicale que vous souhaitez. Grâce à l’ampli de puissance de 10+ watts Volume Booster, cela pompe plus de volume sans distorsion. La conception triangulaire unique permet de diffuser le son sous tous les angles.

Principales caractéristiques:

La conception triangulaire offre un son sous tous les angles Résistance à l’eau IPX5 Amplificateur de volume 10+ watts de puissance AMP

Haut-parleur portable OontZ Angle 3 Bluetooth, volume plus élevé, son stéréo cristallin, basses riches,… Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 25,99 $ Vous économisez : 9,00 $ (26%)

Les meilleurs haut-parleurs Bluetooth qui s’adaptent à votre milieu de gamme

Enceinte sans fil Soundcore Flare par Anker Source de l’image : Anker/Amazon

Anker est une marque connue pour offrir des produits d’excellente qualité à des prix abordables, mais nous n’étions toujours pas préparés à l’impressionnante enceinte sans fil Soundcore Flare d’Anker la première fois que nous l’avons testée. Ce haut-parleur compact offre un son plein et bien réglé qui est toujours limpide même lorsque le volume est augmenté. Le haut-parleur Soundcore Flare a également des basses étonnamment profondes pour un haut-parleur aussi compact, et il a même des lumières LED intégrées pour que vous puissiez monter un spectacle pendant que vous écoutez. Vous pouvez l’apporter à l’extérieur pour jouer près de la piscine, car il possède une protection étanche IP67. Il existe des modes personnalisables qui adaptent l’atmosphère à votre humeur. Il est doté de pilotes en néodyme pour un son intensifié. Il peut être connecté à un deuxième Soundcore Flare pour doubler votre son.

Principales caractéristiques:

Modes personnalisables qui adaptent l’atmosphère Lumières LED intégrées Pilotes en néodyme

Enceinte sans fil Soundcore Flare d'Anker, enceinte de fête étanche avec son à 360°,… Prix : 64,00 $

Obtenez le haut de gamme

Enceinte Bluetooth portable Bose SoundLink Revolve+ série II Source de l’image : Bose/Amazon

Si vous voulez le meilleur dans le domaine, recherchez une entreprise qui fabrique des produits audio incroyables depuis des décennies. Le haut-parleur Bluetooth portable Bose SoundLink Revolve+ série II est un haut-parleur Bluetooth portable haut de gamme à tous égards. De la qualité sonore et de la projection audio à 360 degrés à une autonomie époustouflante de 17 heures, le Revolve+ est aussi bon que possible. Cela joue plus longtemps et plus fort que le Revolve+ d’origine. C’est un haut-parleur portable durable qui a une résistance à l’eau IP55. Vous pourrez même prendre des appels téléphoniques à partir de celui-ci, car il dispose d’un micro intégré. Les invites vocales vous guident en associant votre appareil au haut-parleur. Il s’agit d’un haut-parleur compatible Amazon Alexa.

Principales caractéristiques:

Projection audio à 360 degrés 17 heures d’autonomie Micro intégré

Bose SoundLink Revolve+ (Série II) Haut-parleur Bluetooth portable – Sans fil résistant à l'eau… Prix : 299,00 $

Apportez-le avec vous partout où vous allez

Haut-parleur Bluetooth sans fil portable Bang & Olufsen Beosound A1 2e génération Source de l’image : Bang & Olufsen/Amazon

L’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth que vous trouverez à transporter est le haut-parleur Bluetooth sans fil portable Bang & Olufsen Beosound A1 2e génération. Il s’agit d’un haut-parleur étanche et robuste qui améliore les performances sonores. Il a un design mince et intuitif avec une interface à boutons facile à utiliser. Il y a un poids réduit pour un transport plus simple. Il a un long cordon auquel vous pouvez vous accrocher ou l’accrocher. Cela a un assistant vocal Alexa intégré avec la technologie Far Field. Il détient la certification IP67 contre la poussière et l’étanchéité. Il y a un réseau de trois microphones pour une grande clarté d’appel. Il a une source alimentée par batterie. En outre, vous pouvez écouter jusqu’à 18 heures avant de charger. Il pèse un peu plus d’une livre.

Principales caractéristiques:

Poids réduit pour un transport plus simple Assistant vocal Alexa avec technologie Far Field Trois microphones

Bang & Olufsen Beosound A1 Haut-parleur Bluetooth sans fil portable de 2e génération avec assistance vocale et Alex… Prix : 250,00 $

Écoutez longtemps

Enceinte Bluetooth portable Marshall Stockwell II Source de l’image : Marshall/Amazon

Le haut-parleur Bluetooth portable Marshall Stockwell II vous aidera à tirer le meilleur parti de votre son. Il offre 20 heures de lecture portable sur une seule charge. Cela utilise True Stereophonic, qui est une forme unique de son multidirectionnel de Marshall. Il offre un son absolu à 360°, donc peu importe où vous vous asseyez, c’est l’endroit idéal. Il présente un indice de résistance à l’eau IPX4 et est équipé de la technologie Bluetooth 5.0. Cela fonctionnera avec votre appareil à plus de 30 pieds de distance. Il s’agit de l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth dotés d’une fonctionnalité multi-hôte, ce qui vous permet de basculer et de vous connecter entre deux appareils Bluetooth. La sangle de transport inspirée de la guitare est incroyable.

Principales caractéristiques:

Son multidirectionnel de la technologie True Stereophonic Bluetooth 5.0 Sangle de transport inspirée de la guitare

Haut-parleur Bluetooth portable Marshall Stockwell II – Gris, NOUVEAU Prix:$305.00

