5 meilleurs jeux exclusifs à la PS4 : Spider-Man, Uncharted, plus

Ahh, le débat séculaire : Xbox ou PlayStation ? Pour les fans occasionnels, c’est un jargon dénué de sens, mais pour les joueurs inconditionnels avec une fidélité indéfectible à la console, cela signifie tout dans le monde – le monde virtuel, c’est-à-dire. Obtenir une PS5 a été une tâche très difficile au cours de la dernière année. Tout comme réapprovisionne se produisent, vous devrez vous dépêcher si vous voulez en obtenir un avant la ruée des vacances. Pour ceux de la « Team Playstation », jouer à votre PlayStation 4 est toujours un plaisir absolu. Il existe de nombreux jeux exclusifs à la PS4 qui ont la capacité de rendre les fans de Xbox verts de jalousie. Que vous soyez un tout nouveau joueur ou un vétéran de Microsoft prévoyant de faire le changement monumental, vous voudrez d’abord faire les devoirs nécessaires. La bonne nouvelle, c’est que nous l’avons fait pour vous : voici quelques-uns des meilleurs jeux exclusifs à la PS4 pour les nouveaux propriétaires de systèmes Sony.

Meilleur jeu exclusif PS4 : God of War

Source de l’image God of War : PlayStation/Amazon

Peut-être le jeu Playstation 4 le plus acclamé par la critique, God of War ne manque pas de fans parmi la communauté des joueurs. Bien qu’il s’agisse techniquement du huitième volet de la série Playstation, God of War sert de suite à God of War III de 2010. Le jeu lui-même diffère de la plupart de ses homologues. Contrairement aux versements précédents, ce jeu est vaguement basé sur la mythologie nordique au lieu du mythe grec.

Le jeu met en scène deux protagonistes : Kratos, le seul personnage jouable, et son fils Atreus. Cela parvient à combiner un scénario détaillé et captivant avec un gameplay fluide. La technologie de combat à multiples facettes en fait un incontournable pour tout type de joueur.

Meilleur jeu exclusif PS4 pour les fans de super-héros : Marvel’s Spider-Man

Source de l’image de Marvel’s Spider-Man : PlayStation/Amazon

Compte tenu de l’engouement actuel pour les super-héros – en particulier en ce qui concerne les franchises de films de mastodonte de Marvel – les fans ne manquent pas à la recherche de moyens d’utiliser leurs propres super pouvoirs. Eh bien, Sony, qui au moment de la création du jeu détenait les droits de Spider-Man, a mis le doigt sur la tête avec peut-être l’un des plus grands jeux vidéo de super-héros pour orner une console, Marvel’s Spider-Man.

Le jeu vous permet de découvrir toutes les acrobaties, les capacités d’élingage sur le Web et les mérites de combat de l’un des super-héros les plus appréciés de Marvel. Les graphismes donnent au jeu une sensation de nouvelle génération. Couplé à un scénario attrayant et à un gameplay fluide, Spider-Man est un incontournable absolu pour tout propriétaire de PS4, point final.

Meilleur jeu PS4 : UNCHARTED : The Nathan Drake Collection

Uncharted : la collection Nathan Drake Source de l’image : PlayStation

L’une des séries de jeux originaux les plus vénérées de PlayStation de tous les temps, la série UNCHARTED, a plus que résisté à l’épreuve du temps. Le jeu de plate-forme d’action/aventure à la troisième personne est sorti à l’origine en 2007. Il a donné naissance à trois suites, une préquelle et une extension autonome. Sans surprise, la version remasterisée de la série UNCHARTED : The Nathan Drake Collection, reste l’un des achats les plus cruciaux pour tout fan de PS4.

Le jeu comprend des versions visuellement époustouflantes des trois premiers opus de la franchise : UNCHARTED : Drakes Fortune, UNCHARTED 2 : Parmi les voleurs et UNCHARTED 3 : Drakes Deception, vous offrant trois incroyables titres exclusifs à la PS4 à un prix incroyablement bas. Vous suivrez le voyage de Nathan Drake à travers le monde. De plus, vous pourrez le faire pendant que vous vous préparez pour le film qui devrait sortir en salles en 2022.

Meilleur scénario : The Last of Us Part II

Le dernier d’entre nous, partie II Source de l’image : PlayStation/Amazon

À quel point est-il difficile de suivre un chef-d’œuvre d’un jeu ? Les fans de The Last of Us se demandaient exactement cette chose. Heureusement pour eux, The Last of Us Part II n’a pas déçu. Poursuivant le voyage d’Ellie et Joel, cela les trouve à Jackson, Wyoming, et part de là. L’histoire est complexe et émouvante, vous montrant plus de ce que vous avez aimé dans le premier.

Vous ressentirez l’action et le gameplay de survie comme si cela vous arrivait vraiment. Le monde est méticuleusement détaillé autour de vous. Vous vous amuserez à traverser les États-Unis post-pandémiques. Cela devrait être amusant tout en étant réaliste.

Meilleur jeu VR : Iron Man VR de Marvel

Iron Man VR de Marvel

Si vous avez profité des manettes de détection de mouvements PlayStation Move, vous savez à quel point la réalité virtuelle peut être amusante. Avec Iron Man VR de Marvel, cela passe à un tout autre niveau. Vous deviendrez Tony Stark. Être Iron Man est quelque chose auquel tout le monde a pensé si vous êtes un fan.

À l’aide de deux contrôleurs de mouvement PlayStation Move, vous pouvez utiliser les jets répulseurs et exploser dans le ciel. Vous aurez à votre disposition tout l’équipement emblématique d’Iron Man, vous permettant d’en faire plus dans le ciel. Vous devrez vous battre contre des ennemis et faire face à des combats très divertissants et bourrés d’action. Dirigez-vous vers le complexe et bricolez dans l’atelier de Tony Stark pour améliorer votre costume. C’est un divertissement réaliste et réaliste pour votre plaisir.

