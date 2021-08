5 meilleurs jeux Xbox One 2021 : Halo, Assassin’s Creed, plus

Le jeu vient naturellement pour certains et, pour d’autres, cela demande beaucoup de travail. Quoi qu’il en soit, cela n’empêchera personne de passer des heures à essayer de nouveaux jeux pour perfectionner vos compétences. Si vous êtes quelqu’un qui s’intéresse à ce que Xbox a à offrir, vous avez de la chance. La Xbox One de Microsoft est l’une des consoles de jeux vidéo les plus puissantes jamais conçues, mais à quoi bon toute cette puissance si vous n’avez pas les jeux les plus récents et les plus performants ? Si vous vous êtes relâché ces derniers temps et que vous avez négligé de suivre toutes les grandes versions qui ont frappé la Xbox One, ne vous inquiétez pas car nous sommes sur le point de vous rattraper avec les meilleurs nouveaux jeux chaque Xbox One propriétaire doit avoir. Voici nos choix pour les meilleurs jeux Xbox One en ce moment.

L’un des meilleurs jeux Xbox One pour les fans de Xbox classique

Si vous êtes un fan de Xbox depuis un certain temps, vous avez probablement déjà joué à Halo. Avec le dernier Halo: The Master Chief Collection, vous obtiendrez plus de ce que vous aimez et pourrez jouer à des versions remasterisées de l’original Halo 2. Vous pourrez instantanément basculer entre le jeu remasterisé et le jeu original de 2004. Vous pouvez découvrir de nouveaux éléments Halo 5: Guardians dans des vidéos de terminal cachées. Toutes les nouvelles compétences dont vous disposez vous permettront de vivre des campagnes de nouvelles manières. Jouez aux 23 cartes multijoueurs originales dont les fans se souviennent ainsi qu’à six nouvelles cartes. Il existe un menu principal pour naviguer en toute transparence dans les intrigues des Master Chiefs. Il existe des listes de lecture de campagnes à thèmes croisés créées par les concepteurs de jeux. Vos jeux multijoueurs préférés sont disponibles sur plus de 100 cartes multijoueurs et Spartan Ops. De plus, Halo: Nightfall est une série numérique d’action en direct que vous pouvez apprécier avec cela.

Principales caractéristiques:

Basculez entre le jeu remasterisé et le jeu original Jouez aux 23 cartes multijoueurs originales Menu principal

Lancez-vous dans la course avec ce meilleur jeu Xbox One

Pour ceux qui sont de grands fans de sports d’action, Forza Horizon 4 est un excellent choix pour vous. S’appuyant sur la franchise populaire, cette version vous permet de découvrir ce que c’est que de courir à différentes saisons. Cela a une expérience partagée en monde ouvert et vous pouvez collecter plus de 450 voitures. Cela vous permet de devenir une superstar d’Horizon dans la Grande-Bretagne historique. Vous découvrirez des lacs, des vallées, des châteaux, et aussi des vues plus époustouflantes. Tout sera en 4K natif et HDR sur Xbox One X et Windows 10. Les changements de paysage et les changements météorologiques vous font conduire dans des conditions boueuses, sèches, humides, enneigées et glacées. Il y a du nouveau contenu chaque semaine et il y a aussi un nouveau gameplay, des défis et des récompenses. Vous pouvez également jouer en solo ou en coopération.

Principales caractéristiques:

Vous permet de devenir une superstar d’Horizon dans la Grande-Bretagne historique Vous permet de courir à différentes saisons Du nouveau contenu chaque semaine

Ouvrez votre esprit avec un jeu fantastique

Dans Ori and the Will of the Wisps, vous aurez la chance de découvrir le véritable destin d’Ori. Les fans de la série savent à quel point il est excitant d’explorer le monde. C’est un monde vaste, magnifique, immersif et dangereux rempli de rencontres ennemies, d’énigmes difficiles et de séquences d’évasion. Vous découvrirez le véritable destin d’Ori dans cette aventure fantastique basée sur l’histoire. Il existe des dizaines de nouveaux sorts, compétences et armes spirituelles à utiliser. Les nouvelles mécaniques de combat ouvrent également le monde d’Ori. Vous pouvez également personnaliser votre gameplay avec des attaques nouvellement acquises. Ceci est également disponible exclusivement sur Xbox One et les aventures prolongées et les nouveaux mondes en valent la peine.

Principales caractéristiques:

De nouvelles mécaniques de combat Découvrez le véritable destin d’Ori Aventure fantastique basée sur l’histoire

Pour les gamers fous de sport

Montez sur le tee avec PGA TOUR 2K21. Ce qui impressionne vraiment dans cette version du jeu de golf populaire, c’est le nouveau mode carrière du PGA Tour. Dans ce meilleur jeu Xbox One, vous affronterez des pros de la tournée dans le cadre de votre propre carrière. Cela vous permettra également de voir ce que c’est que de concourir pour la FedEx Cup. Vous pouvez jouer contre 12 meilleurs pros, dont Justin Thomas, tout en concourant sur de vrais parcours comme TPC Sawgrass et East Lake Golf Club. Peu importe votre niveau de compétence, car il existe des paramètres pour toutes sortes de joueurs. Vous pouvez construire votre MyPLAYER et l’équiper avec l’équipement et les vêtements que vous aimez. Vous pouvez également concevoir votre parcours de golf ultime avec des milliers d’options personnalisées. Maîtrisez des compétences telles que le contrôle à distance, le putting et plus encore avec différentes innovations.

Principales caractéristiques:

Jouez contre 12 meilleurs pros Créez votre propre parcours de golf Nouveau mode carrière PGA Tour

Remontez le temps avec ce meilleur jeu Xbox One

Assassin’s Creed Valhalla ramène la franchise de renommée mondiale à l’époque des Vikings. Vous pouvez mener des raids vikings épiques contre les troupes et les forteresses saxonnes. Vous aurez l’impression d’être dans cette période, car le style de combat viscéral est recréé. Vous pouvez également utiliser des armes puissantes à double maniement, écrasant vos adversaires. Cela a la collection d’ennemis la plus variée de l’histoire de la franchise. Chaque choix que vous faites dans le jeu façonnera l’arc de l’histoire de votre personnage. Vous pouvez même explorer un monde ouvert de l’âge des ténèbres, vous menant des rives de la Norvège aux magnifiques royaumes d’Angleterre. De plus, cela aide Assassin’s Creed à revenir sur le devant de la scène.

Principales caractéristiques:

Menez des raids vikings épiques Collection d’ennemis la plus variée Explorez un monde ouvert de l’âge des ténèbres

