5 meilleurs looks beauté aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

ICYMI, les JO de Tokyo 2020 battent leur plein. Et par swing, je veux dire ces flips défiant la gravité que les gymnastes parviennent à réussir (salut, Sunisa Lee), pendant que je suis assis sur mon canapé à grignoter sur un gros sac de Cheetos. Et tandis que le talent et l’habileté incroyables de ces athlètes sont évidemment ce qui est le plus important et inspirant ici, il y a encore une autre chose que je suis personnellement toujours à l’affût : les moments de beauté les plus cool des jeux (qui, NGL, sont assez loin de la queue de cheval basique et baume à lèvres teinté que je porte personnellement à la salle de sport – je dis juste ‘).

Je parle des tresses rouge feu avec lesquelles Naomi Osaka s’est présentée au court de tennis le troisième jour, ou de la queue de cheval tressée que Simone Biles portait sur le tapis le quatrième jour. Toutes les captures d’écran sur mon téléphone en ce moment, tyvm. Et parce que c’est maintenant mon ~ truc ~, j’ai rassemblé jusqu’à présent cinq de mes looks de maquillage et coiffures préférés des Jeux olympiques, tous portés par des super-héros herculéens tout en battant des records du monde avec désinvolture. Ne vous inquiétez pas – beaucoup, beaucoup plus à manger.

1 Les tresses rouges et blanches de Naomi Osaka

Ces tresses de boîte rouge et blanc vraiment feu sur Naomi Osaka de Team Japan sont peut-être la façon la plus cool de représenter les couleurs de votre pays aux Jeux olympiques (et aussi un excellent style de protection à porter en compétition). De plus, jetez un œil aux chouchous rouges et blancs qu’elle utilisait pour tout attacher. Iconique, non ?

2 queue de cheval cornrowed de Simone Biles

Je veux dire, il n’y a littéralement aucun scénario dans lequel Simone Biles (qui, ICYMI, vient de faire un geste admirable pour donner la priorité à sa santé mentale) n’a pas l’air dur à cuire sur le sol de gymnastique, mais je dois appeler ces petites cornrows nourrissant son poney. C’est un ajout tellement amusant à un style simple et un excellent moyen d’épingler une frange ou des couches courtes lorsque vous volez dans les airs (ou, vous savez, au gymnase).

3 fards à paupières et lèvres rouges de Lu Yufei

Ce fard à paupières diffus et ce rouge à lèvres rouge vif sont si jolis sur le très talentueux Lu Yufei de Team China. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de le visage brille sur ses pommettes supérieures, qui est l’énergie exacte dont les Jeux olympiques ont besoin cette année, IMO.

4 Chignon tressé de Sunisa Lee

Si vous me demandez, la meilleure partie de la beauté aux Jeux olympiques est de voir toutes les façons créatives dont les athlètes s’attachent les cheveux (loin de moi et mes 25 épingles à cheveux). Pièce A : Cette tresse couronne enroulant la coiffure en chignon de Sunisa Lee le quatrième jour des Jeux olympiques.

5 tresses multicolores de Stephanie Mawuli

Un de mes favoris jusqu’à présent? Cette queue de cheval tressée aux extrémités bouclées portée par Stephanie Mawuli de l’équipe japonaise de basket-ball féminin. Mawuli s’est présenté avec ce style tressé AF coloré, qui passe progressivement des couleurs des anneaux olympiques à une couleur de cheveux argentée vraiment cool.

