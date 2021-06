5 meilleurs mods GTA 5 utilisés par Hindustan Gamer Loggy ⋆ .

in

Jassu, également connu sous le nom de Hindustan Gamer Loggy, est un Youtuber GTA 5 et Minecraft populaire avec une base d’abonnés de 5,23 millions.

Hindustan Gamer Loggy est le frère de Chappati Hindustani Gamer, un autre Youtuber GTA 5 populaire avec une base d’abonnés de 6 millions. Lui et Chappati Hindustani collaborent souvent et réalisent des vidéos GTA ensemble.

Hindustan Gamer Loggy’s a réalisé de nombreuses vidéos en essayant différents mods dans GTA 5.

Voici notre liste de certains des mods GTA 5 utilisés par Hindustan Gamer Loggy.

Mods GTA 5 utilisés par Hindustan Gamer Loggy

1) Thor

Le mod Thor permet aux joueurs de jouer en tant que dieu du tonnerre lui-même. Thor est un super-héros emblématique des bandes dessinées Marvel et est même vu dans le MCU.

Le mod Thor donne aux joueurs une peau de Thor et le marteau de Thor. Le marteau donne au joueur la capacité de voler et peut être utilisé comme une arme.

Téléchargez le module ici.

2) Mod Ghost Rider

Le mod Ghost Rider est livré avec un skin Ghost Rider et une tonne de capacités. La première capacité est une chaîne de tir qui peut être utilisée pour attaquer ou saisir et lancer des véhicules et des personnes. La deuxième capacité est une boule de feu qui permet aux joueurs de lancer des boules de feu qui explosent.

Le mod est également livré avec une moto qui laisse une traînée de feu derrière, tout comme les films et bandes dessinées Ghost Rider.

Téléchargez le module ici

3) Visitez le mod North Yankton

North Yankton est la zone de départ de GTA 5 qui ne peut pas être visitée après la mission prolouge du jeu.

Ce mod remplace la carte de Los Santos par North Yankton et permet aux joueurs de se déplacer librement dans la région.

Le mod a également ajouté des PNJ et des voitures dans la zone pour la rendre plus authentique.

Ce mod est très glitch car les joueurs peuvent souvent tomber à travers la carte et se retrouver coincés dans des bâtiments et des objets aléatoires.

Téléchargez le module ici.

4) Mod Shazam

Shazam est un personnage emblématique de la bande dessinée DC et a récemment fait ses débuts au cinéma dans « Shazam !

Le mod donne aux joueurs un skin Shazam et des super pouvoirs comme le super saut, le coup de tonnerre, la super vitesse, le smash au sol et la super force.

Le mod a également une fonctionnalité où le logo de Shazam brille la nuit comme les bandes dessinées.

Téléchargez le module ici.

5) Menyoo PC

Le mod Menyoo PC est livré avec un générateur d’objets qui peut générer des actifs dans le jeu et permet aux joueurs de les placer où ils le souhaitent. Il permet aux joueurs de créer leurs propres missions.

Le mod peut également générer des véhicules et des PNJ.

Hindustan Gamer Loggy a utilisé ce mod pour configurer la rampe et les PNJ dans cette vidéo.

Téléchargez le module ici.

