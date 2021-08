5 meilleurs outils organisationnels pour structurer votre entreprise

Diriger une entreprise n’est pas une promenade de santé. De nombreux détails doivent être pris en compte et vous voulez vous assurer que tout se passe bien. Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, vous pouvez vous retrouver face à des défis supplémentaires.

La plupart des experts en affaires recommandent de mettre l’accent sur l’organisation dès le départ pour vous épargner du stress plus tard. Il s’agit tellement d’évoluer avec de nouveaux outils ou de nouveaux employés lorsque vous avez déjà une base ou une organisation solide en place.

Heureusement, la technologie gratuite et peu coûteuse permet de rester organisé beaucoup plus facilement. Découvrez les meilleurs outils organisationnels qui peuvent vous aider à optimiser votre vie professionnelle et à vous sentir plus accompli à la fin de chaque journée.

Lorsqu’il s’agit de gérer vos activités professionnelles, Trello est l’un des meilleurs. C’est la crème de la crème lorsqu’il s’agit d’accomplir toutes les tâches nécessaires et d’avoir une visibilité complète sur ce que tout le monde fait.

Avec Trello, vous pouvez visualiser l’avancement de votre travail et voir les mises à jour de tous les collaborateurs en temps réel. Ainsi, au lieu d’appeler tout le monde tous les jours pour savoir ce qu’ils font, vous pouvez simplement faire une vérification rapide en ligne.

Avec une mise en page basée sur des cartes, Trello vous permet de mapper des tâches dans des cartes et de les attribuer à des personnes. Vous pouvez rédiger un mémoire sur chaque tâche et donner à chaque personne affectée tous les outils et détails nécessaires pour accomplir le travail. Vous pouvez attribuer des dates d’échéance afin que tout le monde sache quand les tâches doivent être terminées.

Si le travail est complexe, Trello vous permet d’ajouter plusieurs membres d’équipe à chaque tâche. Trello permet de joindre facilement des photos, des vidéos et d’autres documents. Vous pouvez également facilement mettre en évidence les priorités de travail pour vous assurer que votre travail le plus important est fait à temps.

Quand les gens travaillent, ils doivent être payés. Avec Invoice2go, vous pouvez vous assurer que les paiements sont aussi rapides et efficaces que possible.

Invoice2go est un outil tout-en-un qui vous aide à gérer la facturation et les paiements, garantissant que vous pouvez obtenir de l’argent pour ceux qui ont besoin d’être payés le plus rapidement et le plus facilement possible. Mais, il serait faux de limiter ce que ce service fait aux seuls paiements. Invoice2go vous aide également à gérer votre trésorerie, à développer votre présence sur les réseaux sociaux et à améliorer vos relations avec vos clients et fournisseurs.

La fonction principale d’Invoice2go est d’améliorer l’efficacité des paiements. Ainsi, le service est livré avec une application de facturation, un processeur de paiement et un compte bancaire numérique que les entreprises peuvent ouvrir et commencer à gagner de l’argent immédiatement.

Invoice2go propose également un outil de gestion de projet vous permettant de rester organisé et de gérer efficacement les tâches. Un tableau de bord de reporting vous permet d’obtenir des informations précises sur les finances de votre entreprise et tout ce que vous devez savoir. Avec des informations exploitables, la croissance de votre entreprise et l’optimisation des performances seront plus simples.

En matière de gestion de la relation client (CRM), HubSpot est l’un des leaders du secteur. Cet outil est l’une des principales ressources permettant aux petites entreprises d’établir des relations clients plus approfondies.

Avec une innovation et une automatisation de haut niveau, HubSpot CRM gère tout : conservation des détails des e-mails, enregistrement des appels et gestion des données. Par conséquent, vous disposez de plus de temps pour vous occuper des autres aspects essentiels de votre entreprise. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez faire beaucoup avec HubSpot CRM.

HubSpot CRM est gratuit et vous pouvez facilement l’intégrer dans les systèmes de votre entreprise. Il vous donne tout ce qui est essentiel pour que votre entreprise prospère : suivi des e-mails, marketing par courrier, formulaires, planificateur de réunions, chatbot, tableau de bord, gestion des pipelines et chat en direct.

Avec l’outil, vous pouvez gérer votre pipeline et vous assurer de ne pas manquer de prospects. Vous pouvez également utiliser HubSpot pour vous concentrer sur la clôture de prospects et la croissance de votre entreprise, et l’outil est toujours disponible si vous devez apporter des modifications à votre stratégie.

Asana est un autre outil de gestion d’entreprise qui vous aide à gérer et à organiser les tâches. Il garantit que vous avez tout planifié et que vous pouvez observer l’achèvement des tâches.

Entre autres choses, Asana vous permet d’attribuer des tâches et d’afficher la progression. Il rassemble la gestion de projet en un seul endroit avec une interface intuitive, belle et riche en fonctionnalités.

Avec Asana, vous pouvez ajouter des fichiers d’une valeur allant jusqu’à 100 Mo. Le service n’a pas non plus de limites de stockage et vous pouvez choisir parmi différentes options d’affichage pour afficher vos tâches.

Pour rester organisé, vous avez besoin d’un système fiable qui vous aide à obtenir les fichiers dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. À cet égard, Dropbox reste roi. Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises abandonnent le papier et conservent leurs fichiers dans le cloud en ligne. Cela les aide à rester polyvalents et à travailler plus efficacement.

Dropbox est le meilleur service de stockage cloud disponible, vous permettant de conserver vos fichiers professionnels et personnels dans un emplacement sécurisé. Vous pouvez accéder à ces fichiers chaque fois que vous en avez besoin, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez ou l’appareil que vous utilisez.

Dropbox a même une accessibilité hors ligne, ce qui vous permet de mettre la main sur vos fichiers même sans vous connecter à Internet. Si vous vous rendez dans un endroit éloigné, emportez Dropbox avec vous !

