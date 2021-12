5 meilleurs Pokémon dans le patch actuel

Gagnez plus de jeux avec ces choix.

Le patch récent comportait de nombreux changements d’équilibrage pour différents Pokémon. La mise à jour a également introduit Dragonite dans le jeu. Avec autant de changements et l’ajout de nouveaux personnages dans le jeu, la méta a changé. Que vous jouiez à un jeu en solo ou à cinq, nous avons choisi cinq Pokémon, ce qui sera génial dans la méta actuelle. Ceux-ci peuvent vous aider à gagner des matchs beaucoup plus facilement que d’autres.

Wigglytuff



Personnage de soutien très axé sur l’équipe, Wigglytuff appartient au niveau S. Bien que le Pokémon exige une certaine coordination d’équipe, il dispose d’un grand ensemble de capacités qui l’aide à désactiver l’équipe ennemie pendant une longue période de temps. Il a deux versions différentes, dont l’une se concentre sur le soutien de votre équipe et l’autre est celle qui inflige des dégâts.

Lucario



Pour une raison quelconque, les développeurs ont gardé Lucario un personnage brisé qui prospère dans le S-Tier. Vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant Lucario dans n’importe quelle gamme. C’est comme ça que c’est bon en ce moment. Le Pokémon a deux versions, l’une qui utilise Extreme Speed ​​et l’autre qui a Power-Up Punch. Les deux sont excellents, mais c’est la vitesse extrême qui dérange le plus l’ennemi. Lucario inflige des dégâts, a de la mobilité et peut également dominer en début de partie. Celui-ci est le personnage ultime que vous pouvez choisir dans la méta.

Eldegoss



Eldegoss est considéré comme le meilleur support du jeu et cela est certainement vrai lorsque vous jouez dans une équipe coordonnée. Principalement joué dans une tri-voie, Eldegoss excelle dans la guérison et le polissage de son équipe avec la vitesse. Pour couronner le tout, c’est le seul support à distance du jeu.

Cendrillon



C’était Pikachu ou Cinderace, mais ce dernier a gagné. Non seulement ils ont amélioré Cinderace, faisant de Blaze Kick un sort scandaleux, mais ils ont également réduit le temps de recharge de Fient. Le Pokémon était incroyable avec la construction Pyro Ball, mais les nouveaux buffs l’ont rendu surpuissant. Blaze Kick est tout simplement trop beau pour être ignoré maintenant. Il inflige une quantité décente de dégâts et permet également aux joueurs de choisir où ils atterriront après la capacité. Cela fait de Cinderace un attaquant à grande mobilité, qui peut également infliger des tonnes de dégâts à une distance sûre.

Dragonite



Le joyau nouvellement ajouté. Dragonite est S-Tier et les gens qui ne sont pas d’accord avec cela le jouent mal. Le Pokémon offre un début de partie fort et détruit plus tard avec Hyper Beam. Hyper Beam est un sort de noisette. Unite Move de Dragonite l’aide à être mobile sur toute la carte. Les joueurs peuvent cultiver, se battre et se défendre en l’utilisant. Cela aide également dans les combats d’équipe, car Draco Impact déclenche également des éléments comme Buddy Barrier, qui peuvent changer le déroulement de n’importe quel combat. Penser que Dragonite peut l’utiliser deux fois dans un combat est ahurissant.

Mentions honorables

Mis à part les Pokémon mentionnés ci-dessus, nous en avons peu qui peuvent également avoir un impact énorme sur les jeux et sont excellents dans la méta. L’un des ajouts récents, Tsareena, Pikachu, Sylveon, Slowbro et Greninja récemment polis sont tous des choix décents.

Images vedettes : Pokémon Unite