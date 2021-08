5 meilleurs rasoirs droits 2021: approuvés par le coiffeur, kits, plus

Tout homme sait qu’il n’y a pas de rasage de plus près que celui que vous obtenez avec un rasoir droit. Aller chez le barbier et s’asseoir, discuter et profiter de l’atmosphère est une tradition séculaire. Si vous préférez ne pas quitter votre domicile, vous pouvez désormais vous raser de très près avec un kit de rasoir droit. Couper les poils de votre visage et votre barbe avec ce genre de rasoir garde votre peau lisse et vous débarrasse de toute cette barbe. Que vous nettoyiez votre cou, vos favoris ou votre moustache, un rasoir droit peut éliminer les poils en un éclair. Nous avons mis en évidence les options des meilleurs rasoirs droits pour vous aider à prendre soin de ces poils errants à votre rythme.

Les meilleurs rasoirs droits pour débutants

Facón Professional Vintage Straight Edge Barber Rasor Image source: Facón/Amazon

Habituellement, les gens apprennent à se raser avec des rasoirs électriques ou à main au début. Mais pour quelqu’un qui veut apprendre à utiliser un rasoir droit, le rasoir de barbier professionnel Vintage Straight Edge de Facón est un investissement intelligent. Il s’agit d’un rasoir en acier inoxydable avec revêtement en poudre noire et il est parfaitement lesté pour un design ergonomique. Vous obtiendrez une expérience de rasage plus douce, grâce à l’insert de lame à verrouillage pivotant. Cela maintiendra le rasoir exposé 25% plus haut. C’est un rasoir léger et est garanti à vie. Vous obtiendrez 100 lames, vous n’en manquerez donc pas de sitôt. Il ne rouillera pas et ne ternira pas non plus.

Principales caractéristiques:

Une expérience de rasage plus douce 100 lames Légère et ne rouille pas et ne ternit pas

Vous pouvez le tenir au meilleur angle

Rasoir professionnel à lame droite Equinox International Source de l’image : Equinox/Amazon

Construit avec une sensation ergonomique, le rasoir professionnel Equinox International Straight Edge est simple à tenir et confortable dans votre main. Vous pouvez toujours avoir le bon angle de prise pour que votre main ne se fatigue pas pendant que vous vous rasez. Après avoir inséré la lame, assurez-vous de presser le capuchon de protection pour vous assurer qu’il se verrouille en place. Le protège-lame est facile à ouvrir, donc changer les lames n’est pas un problème. Ce kit comprend 100 lames à simple tranchant de Derby, idéales pour 200 à 300 rasages. Ils sont également tous emballés individuellement à des fins d’hygiène.

Principales caractéristiques:

Le protège-lame est facile à ouvrir Livré avec 100 lames à un seul tranchant Vous donne toujours le bon angle de maintien

Déplacez-le facilement

Utopia Care Professional Barber Edge Razor Image source: Utopia Care/Amazon

Avec une finition noire mate élégante, le rasoir Utopia Care Professional Barber Straight Edge est un outil tranchant, au propre comme au figuré. Le rasoir a un couvre-lame qui peut être retourné et la poignée en métal confortable vous permet de le déplacer facilement autour de votre cou et de votre menton, ce qui rend un rasage de près simple à réaliser. Vous pouvez commencer par des mouvements doux et lisses et vous frayer un chemin autour de votre visage avec un mouvement et une pression constants pour une expérience de rasage de près ultime. Il est livré avec 100 lames Derby emballées individuellement dans du papier ciré. La conception en acier inoxydable ne rouille pas et ce kit est également idéal pour les peaux sensibles.

Principales caractéristiques:

Ne rouille pas Idéal pour les peaux sensibles La lame peut être retournée

Obtenez plus dans le meilleur kit de rasoirs droits

Hunter Jack Beard Trousse de toilettage pour hommes Source de l’image: Hunter Jack/Amazon

Le kit de toilettage Hunter Jack Beard pour hommes vous couvre lorsque vous essayez de garder les apparences. Cela vient avec trois pièces : un peigne en métal, des ciseaux à barbe et un rasoir droit. Chacun est parfaitement conçu et poli à la main pour une utilisation optimale. Le tout est livré dans un coffret cadeau de luxe qui en fait le cadeau idéal pour tout ami barbu ou membre de la famille. L’utilisation du peigne à barbe en métal réduit les irritations et démêle la barbe sans arracher les poils. Il peut également tenir dans votre poche. Le rasoir droit et les ciseaux sont en acier inoxydable. Le rasoir est doté d’une technologie de lame interchangeable. Vous pouvez également les garder ensemble facilement.

Principales caractéristiques:

Peigne à barbe en métal Ciseaux à barbe Rasoir droit avec technologie de lame interchangeable

Gardez vos lames plus affûtées

Peinat Rasoir Droit Source de l’image: peinat/Amazon

Si vous vous demandez comment obtenir toujours le rasage de plus près, jetez un coup d’œil au rasoir droit peinat. Vous pouvez vous procurer un rasoir et une ceinture en toile de cuir pour garder votre rasoir plus affûté. Il a une double couche de peau de vache pour une densité plus facile. La lame a également une dureté élevée, elle ne rouillera donc pas. La conception de la lame de rasoir en plumes est tranchante et durable. De plus, avec le manche en bois, il se rabat à 340°. Il n’occupera pas beaucoup d’espace et il est également facile à transporter. Ceci est réutilisable, ce qui en vaut la peine.

Principales caractéristiques:

Conception de lame de rasoir en plume Ceinture en toile de cuir haute dureté

