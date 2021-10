5 meilleurs rasoirs pour femmes en 2021 : Gillette, Schick et plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Obtenez l’apparence et la sensation d’une peau lisse sans aller au salon avec l’aide de ces rasoirs, spécialement conçus pour les femmes. Débarrassez-vous des poils indésirables et sentez-vous à l’aise à tout moment de l’année tout en évitant les entailles et les coupures. Alors que de nombreuses femmes préfèrent utiliser des rasoirs pour hommes pour la toilette du corps, les rasoirs pour femmes sont spécialement conçus pour cibler des zones comme les jambes ou les aisselles pour un rasage de plus près. Que vous ayez la peau sensible ou que vous optiez pour un rasoir électrique, découvrez les options des meilleurs rasoirs pour femmes que nous avons mis en évidence afin que vous puissiez montrer en toute confiance votre peau naturelle.

Meilleur rasoir femme pour peaux sensibles : Gillette Venus Sensitive

Gillette Venus Sensitive Source de l’image : Gillette/Amazon

Avantages: Bande lubrifiante SkinElixir intégrée, testée par des dermatologues

Les inconvénients: Pas de ruban d’humidité

Garantis pour ne laisser aucune irritation, les rasoirs jetables pour femmes Gillette Venus Sensitive protègent quiconque des rougeurs indésirables. Testé par des dermatologues, il est doté d’une bande lubrifiante SkinElixir intégrée qui offre une couche supplémentaire pour que vous ne vous coupiez pas et ne souffriez pas du feu du rasoir. Les lames sont conçues pour épouser les courbes, offrant un rasage de près. Il a une tête ronde et pivotante qui se déplace à chaque coup. L’emballage comprend six rasoirs, ce qui met fin au besoin de changer de lames. Parfait pour toutes sortes de rasage, il est également léger et peut être rangé dans n’importe quelle armoire ou douche.

Rasoirs jetables Gillette Venus Sensitive pour femmes – Paquet de 6 Prix catalogue : 14,49 $ Prix : 10,12 $ (1,69 $ / compte) Vous économisez : 4,37 $ (30 %)

Meilleurs rasoirs électriques pour femmes : Rasoir électrique Panasonic ES2207P pour femmes

Rasoir électrique Panasonic ES2207P pour femme Source de l’image : Panasonic/Amazon

Avantages: Glisse sans effort sur les jambes ou les bras, dure jusqu’à 12 heures avec une charge

Les inconvénients: Non destiné aux zones intimes

Le rasoir électrique Panasonic ES2207P pour femmes a trois lames et est conçu pour être utilisé avec des rasages humides ou secs. Les lames sont en acier inoxydable et hypoallergéniques, de plus, elles sont dotées d’une tondeuse escamotable pour une utilisation supplémentaire. Il glisse sans effort sur les jambes ou les bras, vous permettant de tracer n’importe quelle zone avec un minimum d’effort. Le rasoir sans fil est doux pour la peau pour aider à éviter les irritations. L’ensemble du rasoir est facilement lavable en le passant simplement sous l’eau. Il peut être rechargé en 12 heures pour 20 minutes d’utilisation continue. Très léger et compact, il est également parfait pour les voyages.

Rasoir électrique Panasonic pour femme, rasoir sans fil à 3 lames, tondeuse escamotable, courbes rapprochées,… Prix : 35,99 $

Meilleur rasoir interchangeable pour femmes : Schick Hydro Silk Sensitive Skin Razor for Women

Rasoir Schick Hydro Silk Sensitive Skin pour femme Source de l’image : Schick/Amazon

Avantages: Cinq lames à détection de courbe, élimine les rougeurs avec une touche de beurre de karité

Les inconvénients: La tête peut sauter

Le rasoir Schick Hydro Silk Sensitive Skin pour femmes contient un sérum hydratant hypoallergénique infusé de beurre de karité qui aide à éliminer les rougeurs et les irritations. Chaque rasoir est doté de cinq lames à détection de courbe avec des protecteurs cutanés qui guident le long de votre corps pour offrir une couverture supérieure. La poignée en caoutchouc souple est facile à tenir et est très légère. La taille de la lame est parfaite pour les zones difficiles d’accès. Ce pack de rasoirs pour femmes est livré avec deux recharges de lames de rasoir, donc si votre lame commence à s’émousser, vous pouvez facilement l’échanger. Il est également conçu pour garder la lame hors de l’eau lorsqu’elle est rangée à plat dans la douche.

Rasoir Schick Hydro Silk Sensitive Skin pour femmes avec 2 recharges de lames de rasoir hydratantes Prix catalogue : 11,99 $ Prix : 8,91 $ Vous économisez : 3,08 $ (26%)

Idéal pour les voyages : le rasoir pour femme joy

Rasoir pour femme joy Source de l’image : joy/Amazon

Avantages: Poignée antidérapante, Lubrastrip pour éviter les irritations pendant le rasage

Les inconvénients: La lame peut parfois sembler inégale

Pour ceux qui se précipitent et essaient de faire un entraînement rapide avant le travail, avoir la joie du rasoir pour femmes est un investissement intelligent. C’est parce que cela vient avec une poignée et quatre recharges de lame. C’est génial à garder dans un étui de voyage ou un sac de sport, donc vous n’êtes pas sans un. La meilleure partie de la poignée est qu’elle est fabriquée dans un design antidérapant. Vous ne le laisserez pas tomber sur les planchers de douche douteux des vestiaires. Les lames ont cinq lames, ce qui contribuera au confort du rasage. Il y a un Lubrastrip pour aider à éviter les irritations pendant le rasage. La poignée est disponible en bleu sarcelle ou rose.

Principales caractéristiques:

Conception de poignée antidérapante Quatre recharges de lame Lubrastrip pour aider à éviter les irritations pendant le rasage

Joy Manche de rasoir pour femmes + 4 recharges de lame de rasoir, sarcelle Prix catalogue : 13,49 $ Prix : 12,86 $ (3,22 $ / compte) Vous économisez : 0,63 $ (5%)

Meilleur rasoir jetable : le rasoir jetable à double lame BIC Silky Touch pour femme

Rasoir jetable à double lame BIC Silky Touch pour femme Source de l’image : BIC/Amazon

Avantages: 40 dans un paquet, couverture facilement utilisable

Les inconvénients: Pas de tête pivotante

Se raser en déplacement peut être difficile. Si vous avez besoin de quelque chose de rapide qui ne nécessite pas beaucoup d’entretien, choisissez le rasoir jetable à double lame BIC Silky Touch pour femmes. Chacun a deux lames dessus pour un rasage en douceur. Il a une tête fine et une longue poignée effilée pour un contrôle accru. Cela a 40 dans un paquet mais vient également dans d’autres quantités. Vous pouvez enclencher une couverture sur une et la jeter dans un sac pour une utilisation d’urgence. Il existe quatre couleurs translucides. Chacune est jetable, vous pouvez donc l’utiliser puis la jeter.

Rasoir jetable à double lame BIC Silky Touch pour femmes, 10 unités – Paquet de 4 (40 rasoirs) Prix catalogue :13,99 $ Prix :8,49 $ (14,15 $ / livre)

