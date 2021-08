Les unités GPS autonomes appartiennent au passé. Si votre voiture n’a pas de système de navigation intégré, vous savez probablement toujours où vous allez (peu probable) ou vous utilisez votre téléphone portable pour la navigation (plus probable). Mais il est très dangereux de regarder votre téléphone pour obtenir des instructions pendant que vous conduisez (comme c’est le cas pour envoyer des SMS et conduire). Adoptez une approche sûre pour trouver des directions en vous procurant un support de téléphone portable pour votre voiture. Avoir votre téléphone sur un support vous permet de le voir tout en étant capable de garder les yeux sur la route. De plus, vous pouvez le brancher à votre voiture plus facilement pour le recharger et écouter de la musique. Plutôt que de lutter pour changer de musique en conduisant, choisissez l’un de nos choix pour les meilleurs supports de téléphone de voiture ci-dessous et conduisez plus sûr et plus facilement.

Les meilleurs supports de téléphone de voiture magnétisés

5 meilleurs supports de téléphone de voiture 2021 : magnétique, ventouse, plus Source de l’image : Wixgear/Amazon

Avec un design simple, le support de voiture magnétique pour téléphone WixGear est 10 fois plus facile à utiliser que les autres supports magnétiques. La base en caoutchouc robuste et la tête magnétique puissante peuvent contenir à peu près n’importe quel smartphone. Pour l’installer, il vous suffit de poser le support sur votre grille d’aération, de coller la plaque métallique aimantée dans votre coque entre votre coque et le téléphone ou de coller l’aimant métallique rond sur votre téléphone. C’est très simple à utiliser et vous obtiendrez un pack de deux supports, quatre plaques métalliques et également quatre films de protection.

Principales caractéristiques:

Collez la plaque métallique aimantée dans votre étui entre votre coque et le téléphone Très simple d’utilisation Quatre plaques métalliques et deux supports

Collez ce meilleur support de téléphone de voiture sur le pare-brise

RAM Mount Twist Lock Support à ventouse Source de l’image: RAM/Amazon

Plutôt que d’utiliser l’évent pour maintenir votre téléphone en place, vous pouvez obtenir le support à ventouse RAM Mount Twist Lock et l’installer sur votre pare-brise. Il est spécialement conçu pour tenir votre téléphone à n’importe quel angle que vous désirez, grâce à la technologie de prise. Les embouts recouverts de caoutchouc maintiennent le téléphone en sécurité et le support à ressort se dilate et se rétracte autour du téléphone. Il est fabriqué en acier inoxydable et en composite à haute résistance. Vous recevrez également une garantie à vie avec cet achat.

Principales caractéristiques:

Spécialement conçu pour tenir votre téléphone à n’importe quel angle que vous désirez Les embouts enduits de caoutchouc maintiennent le téléphone en sécurité Le support à ressort se dilate et se rétracte autour du téléphone

Le support qui fonctionne sur un évent

Beam Electronics Universal Smartphone Car Air Vent Mount Holder Cradle Source de l’image: Beam Electronics/Amazon

Si vous ne faites pas confiance aux aimants ou aux ventouses, vous devriez peut-être opter pour le berceau universel de support pour évent de voiture pour smartphone Beam Electronics. Il peut pivoter à 360 degrés pour vous aider à trouver le meilleur angle de vue. Les bras se rétracteront autour de votre téléphone pour le maintenir serré, puis vous pourrez appuyer sur le bouton à l’arrière pour libérer votre téléphone. Il est compatible avec une tonne de téléphones différents et fonctionnera avec la plupart des styles de ventilation. De plus, son installation ne prend que quelques secondes et pèse un peu plus de deux onces. Vérifiez si vos bouches d’aération et votre téléphone sont compatibles avec l’un de ces supports avant d’acheter.

Principales caractéristiques:

Compatible avec une tonne de téléphones différents Pèse un peu plus de deux onces Vérifiez si vos bouches d’aération sont compatibles

Ne vous inquiétez pas de retirer votre étui

Support de téléphone de voiture VICSEED Source de l’image : VICSEED/Amazon

Le support de téléphone de voiture VISSEED est doté d’un long bras qui facilite la visualisation de votre téléphone. Il s’agit d’un support trois-en-un qui peut être fixé au pare-brise, à l’évent ou au tableau de bord. Idéal pour les conducteurs Uber et Lyft, il peut être monté de manière universelle. Il ajoute un matériau en silicone haute densité avec une excellente résilience à votre téléphone. Cela ne laissera aucune rayure sur votre téléphone. Vous obtiendrez une ventouse extra forte avec un coussin super collant. Ceci est fait pour les tailles de téléphone jusqu’à l’iPhone 11 et le bras télescopique s’étend de 4,84″ à 9,05″. Vous n’avez pas besoin de retirer votre étui car il est conçu pour les téléphones larges. Il y a une rotule flexible qui tourne à 360 ° pour des angles de vision infinis. De plus, vous pouvez tout faire d’une seule main.

Principales caractéristiques:

Ne laisse aucune rayure sur votre téléphone Ventouse extra forte Bras télescopique

Rangez-le plus bas dans la voiture

iOttie Easy One Touch 5 Porte-gobelet Support de téléphone pour voiture Source de l’image: iOttie/Amazon

Le support de téléphone pour voiture iOttie Easy One Touch 5 porte-gobelets fonctionne avec une variété de téléphones. Cela comporte un cadran rotatif qui tourne facilement, élargissant les entretoises pour un ajustement sûr dans votre porte-gobelet. Cela ne prend pas de temps pour l’installer. Le fonctionnement à bouton unique et le socle plus grands permettent une compatibilité plus large entre les appareils et les boîtiers. Il existe également un organisateur de cordon magnétique qui gardera vos cordons bien empilés. Ajuster la monture à plusieurs angles est un jeu d’enfant. Il sera assis en mode portrait ou il peut également s’asseoir en mode paysage.

Principales caractéristiques:

Commande à bouton unique plus grande Organisateur de cordon magnétique Cadran torsadé qui agrandit les entretoises

