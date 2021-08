5 meilleurs téléviseurs 4K 2021 : Toshiba, Samsung, plus

Regarder la télévision peut vous couper le souffle. Il y a des moments dans un film d’horreur qui vous laissent pantois. Il y a des pièces de théâtre dans un événement sportif qui vous épatent. Mais une expérience partagée par tous peut être lorsque votre téléviseur est ce qui impressionne tout le monde. C’est ce que l’on ressent lorsque vous avez un téléviseur 4K. L’incroyable résolution vous montre à quel point une image peut être claire. Trouver celui qui vous convient peut être difficile, car il existe de nombreuses options. Selon ce que vous recherchez, il y a un téléviseur 4K pour vous. Nous avons fait nos devoirs et mis en évidence cinq des meilleurs téléviseurs 4K pour 2021 et écrit à leur sujet ci-dessous. jetez un œil à nos choix et améliorez votre expérience visuelle.

Un meilleur téléviseur 4K avec une résolution exceptionnelle

LG OLED65C1PUB Alexa Série C1 intégrée 65″ 4K Smart OLED TV Source de l’image : LG/Amazon

Vous serez étonné de la clarté du téléviseur OLED intelligent 4K LG OLED65C1PUB Alexa Built-in C1 Series 65″ 4K. Cela donnera vie à votre contenu sur 8 millions de pixels. Vous le verrez dans un noir parfait avec des couleurs riches et un contraste infini. Vous n’avez même pas à vous soucier de régler l’image vous-même, car l’image et le son s’ajustent automatiquement. Cela est dû au processeur AI 4K a9 Gen4 qui détecte les scènes et les genres. L’optimiseur de jeu vous offre un accès plus rapide à vos paramètres de jeu. Le dernier HDMI vous offre des vitesses de jeu plus rapides. Google Assistant et Alexa sont intégrés, ce qui simplifie l’activation vocale. Vous aurez un accès intégré à Netflix, Prime Video, Apple TV+ et Disney+, entre autres. Vous adorerez le Cinema HDR, le Dolby Vision IQ et le Dolby Atmos. Ceci est également offert dans des tailles allant de 48″ à 83″.

Principales caractéristiques:

Tailles allant de 48″ à 83″ Le dernier HDMI vous offre des vitesses de jeu plus rapides Google Assistant et Alexa intégrés

LG OLED65C1PUB Alexa série C1 intégrée 65″ 4K Smart OLED TV (2021) Prix catalogue : 2 499,99 $ Prix : 2 096,99 $ Vous économisez : 403,00 $ (16%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur téléviseur 4K si vous êtes habitué à un Fire TV Stick

Toshiba 43LF621U21 43 pouces Smart 4K UHD avec Dolby Vision – Fire TV Source de l’image : Toshiba/Amazon

Lorsqu’il s’agit de diffuser du contenu, nous semblons tous avoir une façon préférée de le faire. Peut-être que vous êtes une personne Roku. Peut-être que vous aimez Apple TV. Pour ceux qui préfèrent le Fire TV Stick, il y a le Toshiba 43LF621U21 43 pouces Smart 4K UHD avec Dolby Vision – Fire TV. Cela a une télécommande vocale avec Alexa, vous pourrez donc parler et rechercher des chaînes, changer le volume, contrôler les appareils domestiques intelligents et plus encore. Cela a plus de 500 000 films et épisodes de télévision. Ils sont fournis via des dizaines de milliers d’applications et de canaux. La technologie Fire TV Stick est intégrée à votre téléviseur, intégrant les chaînes en direct et celles en streaming. Il s’agit d’un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez donc profiter du contenu HDR. Cela vient également dans une option de 50 .

Principales caractéristiques:

Compatible Fire TV Stick HDR intégré Livré avec une télécommande vocale Alexa

Toshiba 43LF621U21 43 pouces Smart 4K UHD avec Dolby Vision – Fire TV, sortie 2020 Prix catalogue : 349,99 $ Prix : 329,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Pour ceux qui préfèrent un téléviseur intelligent Roku

Un ensemble TV et barre de son TCL Roku présenté. Source de l’image : TCL/Amazon

Si vous savez comment utiliser un Roku au mieux pour vos options de streaming, découvrez le téléviseur LED intelligent 4K UHD TCL de 43 pouces, modèle 2021. Cela associe la clarté de l’image 4K Ultra HD au contraste, à la couleur et aux détails d’une plage dynamique élevée. Vous profiterez d’une image plus réaliste. La fonctionnalité Roku intégrée offre plus de 500 000 films et épisodes télévisés chez vous. La LED à éclairage direct produit une excellente qualité d’image. La résolution du panneau est de 3840 x 2160. Il y a trois entrées HDMI 2.0 avec HDCP 2.2, l’une d’entre elles a HDMI ARC, une prise USB, RF, composite, une prise casque et une sortie audio optique.

Principales caractéristiques:

Associe la clarté d’image 4K Ultra HD à la fonctionnalité HDR Roku pour 500 000 films et épisodes télévisés Trois entrées HDMI 2.0

Téléviseur intelligent LED TCL 4K UHD de 43 pouces – 43S435, modèle 2021 Prix: 348,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Trouvez la meilleure taille de téléviseur 4K pour votre maison

Samsung Class Crystal UHD AU8000 Series 4K UHD HDR Smart TV Source de l’image : Samsung/Amazon

Vous recherchez peut-être plus d’un téléviseur à la fois. Si vous voulez une brillance 4K dans différentes tailles, optez pour le téléviseur intelligent Samsung Class Crystal UHD AU8000 Series 4K UHD HDR. Cela a une couleur cristalline dynamique avec une fine couche de cristal qui révèle des millions de couleurs réalistes. Le processeur Crystal 4K vous aide à optimiser le contenu 4K. Celui-ci dispose de plusieurs assistants vocaux, vous permettant d’accéder aux applications et aux canaux en lui parlant. Vous pouvez accéder à Bixby, Alexa et Google Assistant. Vous pouvez obtenir ce téléviseur en version 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ ou 85″. Il y a trois ports HDMI et les capacités HDR dévoilent des nuances de couleurs qui vont au-delà de la HD.

Principales caractéristiques:

Sept tailles différentes Plusieurs assistants vocaux Couche de cristal fin qui révèle des millions de couleurs

SAMSUNG Série Crystal UHD AU8000 de 50 pouces – Smart TV 4K UHD HDR avec Alexa intégré (UN50… Prix:$567.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Améliorez votre contenu avec votre téléviseur

Téléviseur Sony X80J 55 pouces Source de l’image : Sony/Amazon

Associez les capacités de votre téléviseur au contenu lorsque vous disposez du téléviseur Sony X80J 55 pouces. Cela a 4K X-Reality Pro qui est une base de données unique 4K. Cela augmente le contenu HD que vous aimez à une résolution proche de 4K. Cela fonctionne avec Alexa, vous permettant de lui demander de jouer de la musique ou une chaîne spécifique. Google TV parcourt en toute transparence plus de 700 000 films et épisodes télévisés. Cela a toutes les applications comme Netflix, Disney+, Prime Video, Hulu, et plus encore. Le processeur 4K HDR X1 offre une image fluide et claire. La technologie Triluminos Pro reproduit plus de couleurs qu’un téléviseur conventionnel. Il en résulte une qualité d’image inégalée. Choisissez entre un téléviseur 43″, 50″, 55″, 65″ ou 75″ et il existe également des options de barre de son.

Principales caractéristiques:

Parcourt plus de 700 000 films et épisodes télévisés Base de données 4K X-Reality Pro Technologie Triluminos Pro

Sony X80J 55 pouces TV : 4K Ultra HD LED Smart TV Google avec Dolby Vision HDR et Alexa Compatibi… Prix : $798.00 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

