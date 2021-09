5 méthodes maison pour améliorer la mémoire sans effort | La vie

Le cerveau, comme tout autre organe, perd ses facultés avec l’âge, et cela affecte la mémoire. Mais cela peut être évité.

Il est normal d’oublier de temps en temps un rendez-vous, une tâche que l’on vous avait confiée, ou le nom d’une connaissance. Mais si ces épisodes se répètent souvent, il est temps de renforcer la mémoire.

Comme tout autre organe, le cerveau peut être entraîné pour améliorer ses performances, et réduire les échecs. En même temps, vous pouvez devenir plus fort et en meilleure santé avec certaines habitudes et certains aliments.

Le nutritionniste Dr Josh Ax explique sur son blog 5 astuces maison pour améliorer la mémoire sans effort.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Apprendre de nouvelles choses

Nous avons parlé d’entraînement du cerveau, et c’est réalisé apprendre de nouvelles choses. Ainsi, de nouvelles connexions neuronales sont générées. C’est ce que les médecins appellent neuroplasticité.

Vous devez sortir de votre zone de confort et essayer d’apprendre des choses pour lesquelles vous n’êtes même pas bon. Vous pouvez essayer d’apprendre à jouer d’un instrument de musique, d’un langage de programmation ou de jouer aux échecs.

Ils n’ont pas besoin d’être intelligents : par exemple, vous pouvez vous inscrire à des cours de danse, jouer au golf ou construire une table. N’importe quel métier fera l’affaire.

Suivre un régime anti-inflammatoire

Il existe des aliments qui ne sont pas bons pour le cerveau, car ils contiennent des composants oxydants qui affectent les neurones.

Vous devez prendre aliments riches en antioxydants, protéines et graisses saines. Par exemple:

Fruits et légumes, en particulier les agrumes, les légumes à feuilles vertes, l’oignon, etc. Graisses saines comme l’huile d’olive, les noix, les jaunes d’œufs Poissons d’eau froide, comme le thon, le saumon ou les sardines Café, thé vert et vin avec modération

fais du sport

L’exercice augmente l’oxygène dans le cerveau, réduit le stress et la fatigue, et génère des endorphines qui combattent la dépression.

Il est prouvé que tout cela profite à la mémoire.

Avec ces tapis de course, vous pouvez garder votre corps actif et profiter d’une bonne séance de course sans quitter la maison. On vous montre les meilleurs en magasin… Et pour moins de 500 euros !

Assez dormi

Il faut que dormir entre 7 et 9 heures pour que le cerveau se repose correctement et retrouve de l’énergie.

Si vous avez étudié ou appris de nouvelles informations, une sieste s’avère également utile…

Éviter la solitude

S’amuser avec les autres est essentiel pour améliorer l’humeur et générer de l’ocytocine, une hormone du bonheur qui profite au cerveau.

Si vous vivez seul, vous pouvez toujours vous retrouver en famille ou entre amis, ou rejoindre une ONG, des cours de danse, de gymnastique, etc., pour socialiser.

Ce sont des méthodes simples à suivre, et il est scientifiquement prouvé que ils sont un aide-mémoire.