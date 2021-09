5 micro-ondes haut de gamme qui vous feront gagner du temps et cuisiner beaucoup plus rapidement | La technologie

in

Ces micro-ondes font bien plus que simplement réchauffer votre café. Modèles avancés avec gril et grande capacité pour économiser de l’espace et du temps.

Les micro-ondes ont connu une grande popularité dans les années 80 en Espagne grâce à leur promesse de chauffer tout type de produit en quelques secondes (bien qu’il ne faille pas tout mettre dedans), sans avoir à allumer le four et en utilisant également de l’électricité, alors qu’avant ils étaient presque tout de gaz.

L’achat d’un bon micro-ondes est important, et bien qu’il existe de nombreux modèles bon marché, il existe également des micro-ondes haut de gamme qui offrent plus que de la chaleur et c’est parti.

Ces micro-ondes haut de gamme offrent des fonctions plus avancées grâce à un panneau de boutons permettant de choisir des horaires précis, ils ont plus de capacité intérieure ou ils ont un grill.

Ce sont des appareils parfaits pour ceux qui n’ont pas de four et aussi, bien qu’ils soient plus chers, à long terme, ils en valent la peine.

Le moins cher : Samsung MG23J5133AG/EC

Samsung MG23J5133AG/EC pour 99,99 €

Nous commençons par un modèle de micro-ondes Samsung qui, bien qu’il s’agisse d’un modèle haut de gamme très complet, est une option moins chère que vous ne le pensez.

Ce micro-ondes Samsung MG23J5133AG / CE est une option d’une capacité de 23 litres et avec une puissance de 800W en noir graphite.

Il dispose d’un panneau de commande où vous pouvez choisir le type d’aliment ou des fonctions rapides qui configurent à la fois la puissance et le temps d’utilisation.

Sur Amazon, vous pouvez le trouver en vente pour moins de 100 euros.

Meilleur rapport qualité/prix : Cecotec ProClean 9110 FullInox

Cecotec ProClean 9110 FullInox pour 149 €

Si vous recherchez un micro-ondes de grande capacité, numérique et fiable, ce Cecotec ProClean 9110 FullInox en ce moment il est en vente sur Amazon.

Il a une grande capacité de 30 litres, avec 1 000 W de puissance que vous pouvez régler sur 5 niveaux. Il dispose de 8 programmes rapides et d’une minuterie de 60 minutes.

Vous pouvez vous procurer ce micro-ondes Cecotec ProClean 9110 FullInox pour 149 euros sur Amazon.

Avec une grande capacité : LG MH7265DPS

LG MH7265DPS pour 168,99 €

Un autre micro-ondes de l’une des plus grandes marques d’électroménagers et d’électronique au monde est celui-ci. LG MH7265DPS.

Il a une capacité de 32 litres et une puissance de 1200W, à la fois parce qu’il a un gril pour finir ces plats avec plus de chaleur.

Il a des options rapides pour décongeler, chauffer et cuire uniformément. Vous pouvez contrôler le temps de fonctionnement avec une molette et voir le temps choisi et restant sur son panneau LCD.

Il peut être acheté en solde pour 168,99 euros sur Amazon, avec la livraison gratuite.

Sans platine : Panasonic NN-DF383

Panasonic NN-DF383 pour 279 €

Le four micro-ondes avec grill Panasonic NN-DF383 C’est une option parfaite pour ceux qui n’ont pas de four à la maison.

Il a un pouvoir de 1 000 W et une capacité de 26 litres. Il atteint entre 100ºC et 220ºC.

Mieux encore, c’est un modèle qui remplace le plateau tournant qui se trouve dans presque tous les micro-ondes et donc vous pouvez mettre de plus grandes assiettes ou même des plateaux.

Il comprend un gril pour soulever les plats et les rapprocher de la zone du gril et obtenir cette saveur et cette touche dans les plats de toutes sortes, en particulier les pâtes.

Il peut être acheté sur Amazon pour 279 euros.

Le plus gros : Samsung MC35R8058CC / ​​​​EC

Samsung MC35R8058CC/EC pour 299,99 €

Ce micro-ondes Samsung, le modèle Samsung MC35R8058CC / ​​​​CE, est l’un des plus importants de cette liste.

Il a une puissance allant jusqu’à 2 600 W et une capacité de 35 litres. C’est un four à micro-ondes combiné et il dispose également d’un gril puissant.

C’est un appareil qui peut être installé aussi bien en four encastré, qu’en micro-onde traditionnel sur une table. Bien sûr, avoir plus de capacité est plus grand et encombrant.

Les commandes et l’affichage LED sont sur le dessus, pas sur le côté, et la porte s’ouvre vers le bas, comme un four.

Vous pouvez le trouver à moins de 300 euros sur Amazon et en solde, car il coûte généralement 360 euros.

