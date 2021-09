5 mini PC avec Intel Core i7 que vous pouvez acheter en Espagne | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les ordinateurs portables ont dépassé les ordinateurs de bureau pour sa puissance dans un petit espace, mais beaucoup ont du mal à abandonner les tours précisément en raison de ses meilleures performances. Cependant, ils prennent trop de place et selon l’environnement, ils peuvent être une nuisance.

Si c’est votre cas et que vous souhaitez avoir les performances d’un PC de bureau dans un espace réduit, voire inférieur à celui d’un ordinateur portable, la solution est claire : recourir à un Mini-ordinateur. Ces petits ordinateurs Ils ont la puissance d’un ordinateur de bureau et sont plus petits qu’un ordinateur portable, ils ne prendront donc presque rien sur votre bureau.

Vous n’avez pas besoin d’un ordinateur de bureau pour obtenir les performances d’un PC puissant. Jetez un œil à ces mini PC qui s’intègrent dans n’importe quel coin.

Et de quelle puissance parle-t-on ? Aussi, certains ont déjà Intel Core i7, ils permettent donc le multitâche et exécutent des programmes très exigeants, parfaits pour vos projets créatifs et commerciaux. Et ils peuvent être achetés en Espagne !

Et comme toujours, pour vous faciliter la tâche, voici la liste, pour que vous n’ayez pas à chercher par vous-même : Ce sont cinq Mini PC avec Intel Core i7 que vous pouvez acheter en Espagne dès maintenant. Prends note!

MSI Cubi 3 Silent S

Si vous voulez la puissance d’un ordinateur de bureau dans un encombrement réduit, commencer par ce MSI Cubi 3 Silent S est une excellente option. Et est-ce que ce Mini PC a un processeur aussi puissant que l’Intel Core i7 dans une taille très portable. Cela vous coûte 499 euros.

Grâce à son processeur Intel Core i7 vous pourrez effectuer vos tâches quotidiennes sans aucune difficulté malgré sa taille et l’espace qu’il occupe. Vous pourrez effectuer plusieurs tâches et exécuter des dizaines de programmes exigeants tout en ayant votre bureau plein d’espace pour d’autres appareils.

Le MSI Cubi 3 Silent S il dispose de deux emplacements mémoire pour que vous puissiez mettre jusqu’à 32 Go de RAM. En outre, a un emplacement pour disque dur et disque dur SSD. Et comme il n’a pas de système d’exploitation préinstallé, vous le choisissez aussi, bien que votre meilleure option soit Windows 10.

Prend en charge la résolution 4K pour profiter des vidéos Ultra HD. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez connecter 2 moniteurs pour une meilleure visualisation. Possède des ports USB 3.1, un port pour la vidéo HDMI et le WiFi afin que vous puissiez vous connecter à Internet sans problème.

MSI Cubi 5 10M

Si le MSI Cubi 3 Silent S était déjà bon, attendez de voir le MSI Cubi 5 10M : tout aussi compact, mais beaucoup plus puissant et également doté d’Intel Core i7 pour pouvoir exécuter toutes sortes de programmes et vous consacrer au multitâche. Cela vous coûte 596 euros.

Ce petit ordinateur de bureau Il ne pèse même pas 1,5 kilos et ne prend presque rien, mais il est idéal pour de multiples applications en raison de sa puissance. Vous pouvez l’utiliser comme un ordinateur de bureau normal que ce soit dans votre maison, dans votre bureau ou dans des projets commerciaux.

De plus, le Mini PC il est très bien aéré pour éviter la surchauffe et le bruit, vous pouvez donc tout faire dans une petite taille et sans que le bruit et la chaleur deviennent un ennemi, car vous ne les verrez même pas apparaître.

Fonctionne avec un processeur Intel Core i7 de 10e génération accompagné de 8 Go de RAM, en plus d’avoir un emplacement libre pour l’étendre à 32 Go de RAM. ETPrend en charge une carte SSD M.2 et une carte SSD ou HDD de 2,5 pouces. Il peut également prendre en charge deux moniteurs doubles, prend en charge le montage VESA et est équipé du WiFi 6 et de l’USB 3.2 Gen1 Type-C.

Mini PC Weidian

Peu de bruit, peu d’espace, peu de poids et beaucoup de puissance. C’est le meilleur résumé de ce Mini PC de la marque Weidian, qui deviendra votre nouvel ordinateur de bureau d’élite en prenant moins qu’un ordinateur portable. Et grâce à un bon de réduction de 5%, il reste à 637 euros.

Ce mini PC fonctionne avec un processeur Intel Core i7 de 7e génération pour garantir que la productivité est efficace grâce à une grande puissance qui permet le multitâche et l’exécution de programmes exigeants.

Livré avec Wi-Fi double bande, Bluetooth 4.2, ports USB 3.0 et vitesse Internet LAN rapide 1000 Mbps. Dispose d’un affichage de sortie 4K DP/HDMI et affichage simultané sur deux écrans via les ports DP + HDMI.

Et la meilleure chose est que ce Mini PC est livré avec Windows 10 Professionnel pré-installé, vous n’aurez donc pas à installer de système d’exploitation ; il vous suffit de l’allumer et de commencer à l’utiliser pour vos projets.

Lenovo ThinkCentre M90n Nano

La série ThinkCentre de Lenovo est l’une des meilleures en matière de mini PC, et son ThinkCentre M90n Nano en est la preuve. et c’est que moins c’est plus avec le ThinkCentre M90n Nano, un ordinateur qui vous coûte 903 euros.

Cet ordinateur Il est équipé de processeurs Intel Core vPro de 8e génération et d’une mémoire DDR4ce qui en fait l’un des mini-PC les plus petits et les plus puissants du marché, offrant des performances de bureau puissantes et un espace de travail supplémentaire pour faire plus en moins de temps.

Durable et sécurisé, peut être déployé presque n’importe où avec un seul câble. Il présente également une conception modulaire et est compatible avec la station d’accueil USB Type-C, vous offrant encore plus de flexibilité.

Il est équipé du chipset Trusted Platform Module (TPM), une norme internationale pour la protection des données essentielles telles que les mots de passe et les clés de cryptage. De plus, le M90n est équipé d’un emplacement pour verrou Kensington, ce qui vous permet de sécuriser l’appareil lorsque vous travaillez dans un lieu public.

Lenovo ThinkStation P340

Mais si la série Lenovo atteint son apogée dans n’importe quel produit, c’est dans le mini PC Lenovo ThinkStation P340. Innovant, intelligent et inspirant, ce petit ordinateur de bureau est si puissant qu’il semble incroyable qu’il prenne si peu de place sur votre bureau. Cela vous coûte 1 285 euros.

Aussi appelé Tiny P340, C’est la plus petite station de travail de l’industrie, vous offrant d’excellentes performances dans un facteur de forme 96 % plus petit qu’un système de bureau traditionnel. Affichez-le sur votre bureau, montez-le derrière l’écran ou emportez-le avec vous d’un endroit à un autre ; c’est à quel point il est polyvalent.

En outre, Les solutions de sécurité Lenovo ThinkShield protègent votre appareil et vos données avec une suite de matériel et de logiciels. D’une part, une puce TPM 2.0 crypte vos mots de passe ; D’autre part, la protection USB intelligente basée sur le BIOS empêche les utilisateurs non autorisés de se connecter et d’accéder à vos fichiers.

Bien qu’assez élégant pour être affiché et assez petit pour être dissimulé, le P340 est robuste. A passé 18 procédures militaires standard MIL-STD 810G et peut résister aux conditions les plus difficiles ; vous pouvez donc le mettre en œuvre n’importe où.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.