5 mini ventilateurs USB écoénergétiques pour vous rafraîchir pendant que vous travaillez | La technologie

Les températures estivales élevées peuvent être améliorées à l’aide de produits tels que des ventilateurs. Mais vous n’en avez pas besoin d’un gros pour vous rafraîchir, avec ces ventilateurs USB portables, vous pouvez en mettre un directement sur votre bureau.

Le télétravail signifie également que pendant l’été, vous devrez travailler à la maison et à des températures élevées. Si vous n’avez pas de climatisation, la meilleure solution est sûrement d’utiliser un ventilateur car ils consomment moins. Mais si vous voulez quelque chose qui va vous réfrigérer directement, utiliser un ventilateur USB personnel.

Les ventilateurs USB sont plus petits, mais leur avantage est qu’ils sont plus efficaces et consomment très peu d’énergie. Au point où vous pouvez les connecter à votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable pour obtenir l’alimentation à partir de là. Mais aussi en batteries ou directement au réseau électrique avec un adaptateur mural à partir d’un ancien mobile.

Ces ventilateurs USB ils sont portablesVous pouvez les placer près de votre bureau ou près de chez vous et ils expulseront une brise d’air plus frais pour tenter de lutter contre les températures élevées de cet été apocalyptique.

L’un de ses principaux avantages est que vous aurez une brise plus fraîche dirigée uniquement vers vous et que sa consommation d’énergie est minime. Vous pouvez l’utiliser avec n’importe quel adaptateur secteur 5W.

Avec 3 vitesses : ventilateur USB Opolar

Obtenez le ventilateur USB Opolar pour 16,99 euros

Si vous voulez vous rafraîchir pendant que vous travaillez à votre bureau, ce ventilateur USB Opolar C’est une bonne option avec une base stable et il est entièrement alimenté par un câble USB.

Il est compact, il dispose de 3 vitesses pour contrôler le débit d’air que vous souhaitez expulser (plus la consommation est rapide) et vous pouvez l’ajuster de 40º verticalement.

Son prix n’est que de 16,99 euros et vous pouvez l’acheter en noir avec des lames bleues, en noir avec des lames transparentes ou en blanc avec des lames violettes au même prix.

Silencieux : ventilateur USB TedGem

Obtenez le ventilateur USB compact TedGem pour 12,99 euros

est ventilateur silencieux TedGem C’est l’un des best-sellers sur Amazon et avec près de 1 500 évaluations positives sur sa page. Pour une raison, ce sera le cas, et il est également important de rechercher un ventilateur qui ne fait pas beaucoup de bruit.

Il a 3 vitesses de puissance et est très compact. Il ne mesure que 12,5 x 12,5 x 5 centimètres et pèse 180 grammes. Il suffit de le brancher sur un port USB libre de votre ordinateur et vous disposerez déjà d’une source de ventilation directe pour vous rafraîchir dans ces mois.

Son prix est vraiment bas. Il ne coûte que 12,99 euros sur Amazon.

Conception : ventilateur USB Fancii

Obtenez le ventilateur USB Fancii pour 15,99 euros

Si vous voulez un ventilateur de bureau USB qui consomme peu mais qui a un design un peu plus moderne, au moins il ne ressemble pas à un ventilateur traditionnel mais plus petit, alors ce fan de fan cela vous aidera.

Fait d’un tube en aluminium, il a une bonne puissance et un bon débit d’air. Il n’est pas non plus aussi grand qu’il n’y paraît, il ne mesure que 117 x 112 millimètres et il ressemble plus à une turbine qu’à un ventilateur.

Vous pouvez régler l’angle du ventilateur avec sa base et il dispose de 2 réglages de vitesse, un faible pour un faible bruit et un plus fort pour les moments les plus chauds.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour 15,99 euros.

Avec pince : Ventilateur USB Diaocare

Obtenez le ventilateur USB Diaocare pour 14,69 euros

Ventilateur portable Diaocare avec USB Il semble que vous vouliez tout faire dans un seul produit. Non seulement c’est un ventilateur que vous pouvez connecter via USB, mais il dispose également d’un clip pratique pour le régler et le maintenir pratiquement n’importe où.

Il est parfait pour le poser sur une étagère, ou sur un meuble près de votre poste de travail et le garder là. De plus, à la surprise de tous, il dispose d’une batterie interne pour pouvoir l’utiliser en extérieur ou lorsque vous n’êtes pas devant l’ordinateur.

C’est aussi bon marché. Sur Amazon, il ne coûte que 14,69 euros.

Alimenté par batterie : ventilateur TedGem Mini USB

Obtenez le ventilateur TedGem Mini USB pour 18,99 euros

le Ventilateur mini USB TedGem c’est une option bon marché et très intéressante. Ce n’est pas seulement un ventilateur que vous pouvez connecter à votre ordinateur portable, une batterie externe ou avec un adaptateur secteur comme celui des téléphones portables. Il dispose également d’une batterie de 2 000 mAh pour l’utiliser où et quand vous le souhaitez.

Il a également un design blanc très attrayant, il peut être démonté pour le nettoyage et il dispose de 3 vitesses. Vous pouvez même le faire pivoter horizontalement et verticalement pour ajuster l’angle que vous souhaitez.

Pas mal du tout pour moins de 19 euros sur Amazon.

