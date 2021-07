5 minutes avec l’Apple Watch dorée

in

Pour Gabriela Chavez

SAN FRANCISCO (CNNMexique) – Lors de l’échange de ma montre conventionnelle contre une montre intelligente, la sensation était confortable ; Cela ne ressemble pas à un gadget sur votre poignet, et si vous ne le savez pas, vous ne remarquez pas le fait que vous avez un puissant ordinateur à 10 000 $ attaché à votre main.

Ce lundi avait lieu la présentation officielle de l’Apple Watch et, bien qu’il n’ait été possible d’être avec lui que cinq minutes, ce sont mes impressions.

Contrairement au reste des modèles Apple Watch, l’édition de luxe de 42 millimètres dispose d’un bracelet en cuir et d’un verrou conventionnel pour l’ajuster ; L’édition de luxe de 38 mm s’ajuste en assemblant les bracelets les uns sur les autres et en les fermant avec un fermoir, celui de 42 mm conserve ce détail horloger.

Concernant la forme de l’appareil, l’expérience ne va pas plus loin, ce qui est vraiment différent de porter une de ces pièces et non une pièce analogique, c’est ce qu’on peut en faire.

Les cercles sur l’écran d’accueil sont un condensé de toutes les applications de la montre, la démo a chargé plusieurs de celles que le PDG d’Apple, Tim Cook, a montrées sur scène lors de la présentation : Uber, Shazam, Passport, iMessage et Activity, qui enregistre l’activité physique. , entre autres.

Parmi eux, vous pouvez naviguer en déplaçant votre doigt sur l’écran et en sélectionnant avec un toucher léger ou plus fort sur l’écran, selon la fonction que vous recherchez ; Ou, vous pouvez choisir une application avec la « couronne numérique » ou le bouton de menu, qui se trouve plus ou moins sur le côté de la montre, là où se trouverait le bouton normal d’une montre analogique.

Pendant la démo, j’ai pu me déplacer dans le menu des gadgets dans les deux sens ; Je me suis chargé de sélectionner une face d’écran, les options vont de simples mains à un Mickey Mouse dont le pied marque les secondes.

Cependant, lorsque vous entrez dans d’autres applications comme la musique, tourner la “couronne” ne fonctionne que pour naviguer vers le haut ou vers le bas. Au sein de chaque application, il est nécessaire d’apprendre les commandes appropriées et comment passer d’un écran à l’autre. Je n’ai eu qu’à appuyer une fois sur la “couronne” pour sortir, car avec deux Siri est activé, et le bruit de l’endroit ne permettait pas d’interagir avec lui.

L’une des fonctionnalités les plus récentes du gadget est l’intégration avec Apple Pay ; l’affichage des informations est simple et il suffit d’aller à droite ou à gauche pour choisir la carte, la sélectionner et payer ; par proximité, l’équipe réalise la transaction, ce qui est utile pour garder les mains libres.

Bien qu’une fois à l’intérieur de l’application, l’expérience soit simple, la navigation dans les menus des applications sera une tâche que chaque utilisateur devra apprendre petit à petit.

Un regard utile

Bien que l’Apple Watch soit liée à l’iPhone à tout moment, elle ne ressemble pas à une extension ou à un gadget qui ne fonctionne pas tout seul. Le fait de non seulement recevoir des notifications d’appels, de messages, d’e-mails et même du nombre de minutes qu’il faut à un Uber pour arriver, et de pouvoir y répondre à l’écran, rend l’horloge très utile en soi.

Quant aux applications de santé, l’interaction montre suffisamment de données pour surveiller la vie quotidienne d’une personne ; Cependant, cela dépendra de l’utilisation et de la persévérance de chacun pour que ces métriques fassent vraiment la différence dans les modes de vie des gens, car dès le départ ce ne sont que des données enveloppées dans une montre attrayante, qui, bien qu’elle résiste à l’eau, ne peut pas être submergé.

Pendant les cinq minutes où j’ai eu l’Apple Watch à mon poignet, le sentiment était de ne pas apporter d’appareil ; Cependant, naviguer sur le oui implique d’apprendre de nouveaux processus, différents des coutumes et des raccourcis du système iPhone iOS. Afin d’en profiter, vous devrez connaître et maîtriser une nouvelle catégorie au sein du système d’exploitation iOS.

Des choses comme combien de fois appuyer sur la “couronne” pour aller au menu Démarrer ou pour dessiner sur l’écran et envoyer le dessin avec Digital Touch est quelque chose qui est progressivement découvert.

La vice-présidente d’Analytics de Kantar Wordpanel, Carolina Milanesi, a déclaré que la nouvelle interface est l’un des défis du marketing de la montre et dont dépend son succès.

« En les affichant dans les magasins, les gens pourront se familiariser avec eux et jouer avec eux. C’est vital car ils sont totalement différents des autres produits Apple et vous allez devoir apprendre à les utiliser. C’est le défi d’une nouvelle catégorie », a-t-il déclaré dans une interview à Grupo Expansión lors de la démonstration horlogère.

L’Apple Watch dans son édition luxe sera la seule à ne pas être massivement distribuée ; Il ne sera vendu que dans certains magasins mais ce qu’ils seront n’a pas encore été révélé. L’équipe sera au prix de 10 000 $ et sera disponible le 24 avril dans neuf pays : Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Japon, Angleterre et États-Unis.

Selon Apple, une date de lancement pour d’autres marchés comme le Mexique n’a pas encore été définie.

