5 mobiles à moins de 200 € en promotion que vous pouvez vous procurer aujourd’hui et qui en valent la peine | La technologie

Ces mobiles étaient déjà bon marché, mais maintenant ils le sont beaucoup plus grâce à ces réductions dont vous pouvez profiter aujourd’hui.

Si vous pensiez que les mobiles les moins chers que vous pouvez trouver aujourd’hui ne pouvaient pas baisser de prix, vous vous trompiez. Bien que nous soyons au milieu de l’été et dans un mois où il n’y a généralement pas de rénovations majeures, si vous avez besoin d’un nouveau mobile, vous pouvez faire de bonnes affaires.

Ce sont quelques-uns des mobiles de moins de 200 euros que vous pouvez maintenant obtenir beaucoup moins cher. Des offres sur les téléphones portables de Samsung, Xiaomi et Oppo avec des réductions pour économiser au maximum.

Si votre mobile est tombé en panne pendant les vacances ou que vous partez pour quelques jours maintenant et que vous constatez que votre mobile ne s’allume pas et que vous en avez besoin d’un nouveau, ce sont des options très intéressantes pour tous les budgets.

Oppo A74 pour 199 €

Un mobile avec un écran AMOLED de 6,43 pouces, 128 Go de stockage extensible avec carte microSD, une batterie de 5 000 mAh pour toute la journée et un appareil photo de 48 mégapixels.

Ce nouveau mobile d’entrée de gamme Oppo A74 c’est un smartphone avec un écran AMOLED et suffisamment de mémoire et de stockage pour toutes les utilisations. Il a également un bon appareil photo et une batterie.

À l’intérieur, il y a un Snapdragon 662 qui, même s’il ne gagnera pas les compétitions de vitesse, est plus que suffisant pour des utilisations normales et quotidiennes. Compensez avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Son appareil photo principal est de 48 mégapixels et il a une caméra frontale de 16 mégapixels. Il dispose d’une batterie de 5 000 mAh et d’une charge rapide de 33 W.

La meilleure chose est le prix, seulement 199 euros sur Amazon.

Poco X3 Pro pour 201 €

Il s’agit du nouveau mobile haut de gamme de POCO, une marque associée à Xiaomi et qui tire une fois de plus le prix d’un de ses appareils au maximum.

On ne peut pas en dire plus sur ce Poco X3 Pro, l’un des téléphones phares de la deuxième marque Xiaomi et qu’il s’agit d’un véritable best-seller avec une fonction de crise cardiaque pour un prix minime.

Le Poco X3 Pro est un mobile avec un écran de 6,67 pouces 120 Hz qui fait la différence. Il utilise également un puissant processeur Snapdragon 860, un appareil photo de 48 mégapixels, une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide de 33 W, NFC et bien plus encore.

Bien qu’il coûte un peu plus de 200 euros, c’est un mobile qui les touche. Chez Amazon il ne coûte que 201 euros dans sa version avec 128 Go de capacité et 6 Go de RAM

Xiaomi Redmi Note 10S pour 184 €

Le parfait mobile milieu de gamme pour ceux qui veulent économiser : écran de 6,43 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à tout petit prix.

Si vous cherchiez un mobile à moins de 200 euros et qui casse tous les moules maintenant vous en avez l’opportunité avec ce Redmi Note 10S.

Vous avez tous les détails dans cette analyse complète du Xiaomi Redmi Note 10S que nous avons réalisée sur ComputerHoy.com. Mais c’est ce que vous devez savoir.

Il dispose d’un processeur MediaTek Helio G95, de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage très rapide, ce qui lui confère d’excellentes performances. Il dispose également d’un écran de 6,4 pouces et d’un appareil photo principal de 64 mégapixels. et une caméra frontale de 13 Mpx. pour les selfies et les appels vidéo.

La batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W vous donne suffisamment de puissance pour durer plus d’une journée ou, si vous ne le faites pas, chargez-la en quelques minutes.

Tout cela pour seulement 184 euros avec des frais de port totalement gratuits.

Samsung Galaxy A21s pour 189 €

Ce smartphone est l’entrée de gamme star de Samsung, avec une batterie de 5 000 mAh, une charge rapide et un grand écran avec une résolution HD+.

L’un des smartphones d’entrée de gamme de Samsung à moins de 200 euros en ce moment est ce Samsung Galaxy A21s. Ce mobile possède un grand écran de 6,5 pouces, la capacité de stocker toutes vos photos et vidéos, ainsi qu’un appareil photo de 48 mégapixels.

C’est un mobile simple qui possède un écran de 6,5 pouces, un processeur Samsung octa core, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD.

Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, d’un appareil photo de 48 mégapixels, de 13 mégapixels à l’avant et d’une batterie de 5 000 mAh pour durer toute la journée ou plus.

Ce mobile ne coûte déjà que 189 euros sur Amazon et en bleu.

Xiaomi Redmi Note 8 (édition 2021) pour 153 €

La rénovation d’un classique qui a tout vendu. Oui, le Xiaomi Redmi Note 8 est de retour dans une édition spéciale de 2021 et qui se renouvelle à l’intérieur pour le faire plus vite.

Il possède un écran de 6,30 pouces, une résolution FullHD, un processeur MediaTek Helio G85, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible avec une carte microSD. Il dispose également d’un appareil photo principal de 48 mégapixels et d’une caméra frontale de 13 mégapixels. pour les appels vidéo et les selfies.

La batterie est de 4 000 mAh avec une charge de 18 W. Il conserve même la prise casque 3,5 mm.

Bien qu’il ait été récemment mis en vente, il peut déjà être obtenu en vente pour 153 euros avec la livraison gratuite sur Amazon.

