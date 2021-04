5 mobiles qui sont en vente aujourd’hui à moins de 300 euros et qui ont tout ce dont vous avez besoin | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Voulez-vous un bon mobile et pas cher? Alors ces smartphones sont ceux qui vous intéressent car ils coûtent moins de 300 euros et sont parfaits pour toute utilisation que vous souhaitez leur donner.

Si vous envisagez d’acheter un nouveau mobile pour mettre à jour celui que vous avez déjà mais que vous n’êtes pas intéressé à dépenser beaucoup d’argent, alors vous avez une excellente nouvelle devant vous: les mobiles bon marché s’améliorent de plus en plus et ces options que nous vous présentons vous serviront dans toutes les situations.

Un mobile qui est capable de tout faire, comme de bonnes photos, avoir des réseaux sociaux installés, avec un bon écran et qui fonctionne aussi bien pour un jeu d’un jeu de temps en temps. Est-il possible de trouver un tel mobile pour moins de 300 euros? Sans problème.

Les téléphones à moins de 300 euros étaient considérés comme des mobiles bas-milieu de gamme il n’y a pas longtemps, mais il est difficile de les classer dans une catégorie inférieure lorsqu’ils présentent d’excellentes caractéristiques techniques.

Ces téléphones à moins de 300 euros ne vous décevront pas si vous voulez un mobile tout-terrain à un prix décent, ils sont également disponibles sur Amazon avec une livraison gratuite et rapide si vous vous inscrivez à Prime.

Petit X3 Pro

Il s’agit du nouveau mobile moyen-haut de gamme de POCO, une marque associée à Xiaomi et qui serre encore une fois le prix de l’un de ses appareils au maximum.

Pensiez-vous que nous n’allions pas recommander ce qui est peut-être le meilleur mobile que Poco a lancé et qui brisera sûrement le moule en 2021? Poco X3 Pro fait partie de ces mobiles qui ont tout pour plaire et dont le prix est très bon.

Vous pouvez trouver ce mobile avec 256 Go de stockage pour moins de 250 euros sur Amazon avec la livraison gratuite.

Le Poco X3 Pro possède un grand écran de 6,67 pouces 120 Hz, un processeur Snapdragon 860 avec 8 Go de RAM qui donnera sans aucun doute plus que suffisant pour les jeux. Il dispose également d’un appareil photo principal de 48 mégapixels et d’une batterie de 5160 mAh à chargement rapide.

Le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte actuellement presque le même prix que le modèle haut de gamme, seulement 245 euros.

Xiaomi Redmi Note 10

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED, NFC pour les paiements mobiles et d’un processeur Snapdragon 678 capable de déplacer toutes les applications Android.

Un autre des mobiles qui devrait être l’un de ces succès de l’année est le Xiaomi Redmi Note 10. Ce n’est pas pour rien que l’un de ces mobiles lancés par Xiaomi sous sa marque Redmi, généralement considérée comme «bon marché». Et c’est comme ça, ce Redmi Note 10 coûte moins de 165 euros et c’est tout ce qu’il apporte.

Il dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD, d’un processeur Snapdragon 678 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD. De plus, la batterie est de 5000 mAh pour vous donner une bonne autonomie.

Dans la section photographique, vous avez un appareil photo principal de 48 mégapixels avec un grand angle de 8 Mpx. et pour les selfies et les appels vidéo, la caméra frontale est de 13 Mpx.

Samsung Galaxy M51

Ce mobile Samsung bénéficie d’une autonomie impressionnante. De plus, il ne manque pas de détails actuels, comme un gros processeur, une charge rapide et NFC pour les paiements mobiles.

Le Samsung Galaxy M51 est l’un des smartphones Samsung de milieu de gamme doté d’un incroyable écran Super AMOLED de 6,7 pouces et d’un excellent appareil photo pour enregistrer vos moments les plus précieux.

À l’intérieur, il a un processeur Snapdragon 730G optimisé pour les jeux, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une énorme batterie de 7 000 mAh (oui, 7 000 mAh) avec une charge rapide de 25 W. Il combine un appareil photo principal de 64 mégapixels avec un grand angle de 12 Mpx. et une caméra frontale de 32 Mpx.

Même si son prix normal est de 389 euros, sur Amazon il y a une offre exclusive pour seulement 299 euros avec des frais de port totalement gratuits.

Vous ne pouvez pas manquer l’analyse complète que nous avons publiée du Samsung Galaxy M51 pour voir comment fonctionne ce smartphone.

realme 7 5G

L’un des mobiles 5G les moins chers du moment. realme 7 5G dispose d’un écran 6,5 “120 Hz et d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W.

Si vous recherchez un mobile pas cher avec 5G et avec une bonne liste de spécifications, ce realme 7 5G est une option parfaite. Et c’est que pour moins de 220 euros sur Amazon ce mobile est une bonne affaire.

realme 7 5G a un Écran ultra lisse de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 HzIl dispose également d’un processeur MediaTek Dimensity 800U accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible avec carte microSD.

Ne pas nuire au système à 4 caméras dirigé par un appareil photo de 48 mégapixels et avec une caméra 16 Mpx pour les selfies et les appels. La batterie est de 5000 mAh et elle a une charge rapide de 30 W, ce qui vous permet de recharger votre mobile en peu de temps.

Un bon mobile avec 5G et qui a également un bon appareil photo et un bon écran. Parfait comme mobile tout-terrain et c’est vraiment bon marché.

Samsung Galaxy A42 5G

Ce smartphone Samsung a la 5G comme revendication principale, bien qu’il dispose également d’une charge rapide, de 128 Go de stockage et de 5000 mAh de batterie.

Une autre option entre offres mobiles à moins de 300 euros en ce moment et avec la 5G est ce nouveau Samsung Galaxy A42 5G.

Ce smartphone avec un écran Super AMOLED Full HD de 6,60 pouces coûte 270 euros chez Amazon en ce moment, un prix ajusté pour un smartphone qui peut être polyvalent, il vaudra la peine que vous souhaitiez l’utiliser avec des fonctions de base, pour jouer ou pour en tirer le meilleur parti avec des dizaines d’applications.

Il a un processeur octa-core, 4 Go de RAM et un stockage de 128 Go que vous pouvez étendre avec une carte microSD jusqu’à 1 To.

Samsung ajoute un appareil photo principal de 48 mégapixels, mais il dispose également d’un objectif macro ultra grand angle de 8 Mpx, 5 Mpx. et un quatrième appareil photo utilisé comme capteur de profondeur pour les photos en mode portrait. De plus, la caméra frontale de 20 mégapixels est parfaite pour les selfies, les appels vidéo et toutes vos vidéos.

La batterie est de 5000 mAh et contient tout ce dont vous pourriez avoir besoin, comme le NFC, pour effectuer des paiements sans contact.

