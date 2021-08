5 modèles Satisfyer qu’Amazon vend à 20 euros ou moins | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Grâce à Satisfyer, la masturbation n’est plus un tabou et est devenue ce qu’elle est vraiment : un moment de plaisir intime, sûr et amusant.

Satisfyer a révolutionné toute la société avec ses produits de masturbation féminine, transformant ce qui était autrefois un tabou en une conversation de tous les jours. Ses stimulateurs font déjà partie du savoir collectif et les plaisanteries et flatteries ne manquent pas.

Cette marque s’est avérée très efficace avec ses produits et ce qui a commencé comme une blague a fini par devenir un succès : maintenant, leurs jouets sexuels sont les mieux notés de l’industrie pour toutes sortes de personnes, qu’elles recherchent le plaisir individuel ou collectif.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Et la bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour comprendre pourquoi Satisfyer est la marque leader de jouets érotiques. Ceux-ci sont cinq modèles Satisfyer qu’Amazon vend à 20 euros ou moins.

Satisfait 1

La Satisfyer 1 est une pompe aspirante élégante de nouvelle génération. Et ne vous fiez pas à sa taille : offre un maximum de plaisir dans des dimensions petites et maniables parce que, vous savez, la taille n’a pas d’importance. Il ne coûte que 14,29 euros.

Cette ventouse Il dispose de 11 programmes différents et est également étanche, il peut donc également être utilisé sous la douche ou dans le bain. Aussi comprend un compartiment à piles, pour pouvoir l’emmener en voyage où que vous alliez sans complications dues à une éventuelle incompatibilité avec les prises.

Obtenez le Satisfyer 1 pour seulement 14,29 euros

Satisfait 2

Le Satisfyer 1 a évolué vers le modèle suivant : le Satisfyer 2, un autre excellent stimulateur qui est en promotion à seulement 19,70 euros. Un sextoy nouvelle génération qui portera votre sensation de plaisir au plus haut niveau.

De nouveau, on parle d’un parfait compagnon de voyage grâce à son fonctionnement sur batterie et sa taille et son design discret, ergonomique et maniable. Aussi est étanche et dispose de 11 réglages d’impulsion-air, bien que son fonctionnement soit silencieux afin que vous ne vous concentriez que sur vous-même.

Obtenez le Satisfyer 2 pour 19,70 euros

Satisfyer Pro Deluxe

Le Satisfyer Pro Deluxe est l’interprète maximum du dicton “la taille n’a pas d’importance”, car sa petite taille cache une véritable bombe de plaisir. Et le meilleur : il est réduit à seulement 20,15 euros sur Amazon.

Ce modèle il est équipé d’un moteur plus silencieux, mais aussi plus puissant. Votre stimulation c’est particulièrement excitant sous l’eau Eh bien, comme il est d’usage avec ces produits, il résiste à ce liquide. De nouveau, a 11 niveaux de stimulation.

Obtenez le Satisfyer Pro Deluxe pour 20,15 euros sur Amazon

Satisfyer Vibes Master

De par sa forme, on peut déjà se faire une idée des possibilités offertes par ce vibromasseur, qui se réduit également à 19,98 euros sur le site d’Amazon, soit près de 10 euros de moins que son prix conseillé.

Le Satisfyer Vibes Master combine un moteur extrêmement puissant avec la proportion élevée de silicone solide de haute qualité. Le résultat est un vibromasseur spectaculaire, avec 12 programmes de vibration qui sont merveilleusement répartis dans tout le jouet pour conférer un plaisir supérieur. Et grâce à votre finition imperméable Vous pouvez également l’utiliser sous la douche ou dans le bain. Il fonctionne avec des piles.

Obtenez le Satisfyer Vibes Master pour 19,98 euros

Satisfyer Pro Pingouin

Le Satisfyer Pro Penguin est l’un des sextoys les plus connus de cette marque, tant pour sa qualité que pour son design amusant. Et maintenant, vous l’avez réduit sur Amazon de 39,99 euros à seulement 20 euros, soit la moitié de son prix.

Sa forme ludique est aussi très pratique, car tient parfaitement dans la main et est très maniable. Il est idéal pour débuter ces jeux solitaires, car son excellente étanchéité en fait un jouet aussi silencieux que puissant. Son capuchon en silicone doux et anti-allergène est hygiénique et protège l’intérieur contre les infiltrations d’eau, lubrifiants ou autres fluides.

Obtenez le Satisfyer Pro Penguin pour seulement 20 euros

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.