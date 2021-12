5 moments qui ont marqué l’histoire de Bungie, de Halo à Destiny

Bungie vient de fêter son 30e anniversaire, devenant l’un des studios les plus anciens de l’industrie du jeu vidéo. Dans un monde où les maisons de logiciels sont fondées et fermées, il s’agit d’une réalisation massive pour le label derrière des mastodontes comme Halo et Destiny. Au cours de ces 30 années, Bungie a réussi à devenir un maestro du FPS, innovant à chaque sortie, tout en laissant des traces de son ADN sur chacune d’entre elles. Dans cet article, nous allons explorer sa riche histoire, en identifiant les cinq moments qui ont défini ses 30 premières années d’existence, de sa fondation jusqu’au divorce d’Activision, le dernier éditeur avec lequel le studio a travaillé avant de finalement devenir indépendant. .

1 Développer un clone de Pong



Beaucoup pensent que Halo a été le premier jeu vidéo de Bungie, puisque c’est la série qui a rendu le studio célèbre. Eh bien, c’est tout simplement faux – il y a 14 jeux sortis entre le premier titre du fondateur Alex Seropian et Combat Evolved, y compris des produits autonomes et des extensions. Seuls quelques passionnés de jeux vidéo savent que Seropian est entré dans l’industrie du jeu vidéo grâce à un clone de Pong, qu’il a entièrement développé par lui-même en 1990, juste un an avant la création officielle de Bungie. Ironiquement, le jeu s’appelait !Gnop, qui est Pong épelé à l’envers. Il a été publié gratuitement, même si vous aviez besoin de 15 $ pour acheter le code source, car l’idée de Seropian était de laisser d’autres développeurs l’utiliser pour créer leurs propres jeux.

2 Annonce de Halo



Les années 90 ont été fondamentales pour définir ce qu’est Bungie aujourd’hui. Lorsque Seropian a rencontré son partenaire commercial Jason Jones, qui travaillait sur un portage Minotaur (un jeu RTS qu’il avait développé) d’Apple II vers Macintosh, la société a commencé à se concentrer sur les titres et les ports pour cette plate-forme. Près de dix ans plus tard, en 1999, la société de logiciels s’est retrouvée à révéler sa prochaine grande nouveauté – Halo – lors d’une Macworld Expo. Le PDG par intérim d’Apple, Steve Jobs, a présenté le jeu sur cette scène, créant un moment historique dans le jeu. Halo a commencé en tant que jeu de tir à la troisième personne pour Windows PC et Macintosh, mais en raison de l’accueil tiède de l’annonce sur ces plates-formes, il est devenu une exclusivité Xbox originale lorsque Microsoft a acquis Bungie en 2000 – 20 ans après ce clone de Pong. Transformé en un jeu de tir à la première personne, Combat Evolved a établi la norme en matière de contrôle des jeux FPS sur une console, et plus encore.

3 La scission de Microsoft



Le mariage de Bungie avec Microsoft a conduit à la création de nombreux jeux Halo, le troisième établissant de nouveaux records dans l’histoire du divertissement (170 millions de dollars en une seule journée). Microsoft et Bungie avaient cependant des idées profondément différentes sur leur avenir ensemble. Le propriétaire de la plate-forme Xbox souhaitait transformer le développeur en une usine Halo, tandis que le studio souhaitait rapidement commencer à travailler sur d’autres propriétés intellectuelles et expérimenter de nouveaux concepts. En 2007, Bungie a quitté Microsoft Game Studios et a annoncé qu’il travaillerait sur deux autres jeux Halo en tant que partenaire externe – Halo 3: ODST et Reach. Trois ans plus tard, en avril 2010, le développeur était prêt à se lancer dans une toute nouvelle aventure en rejoignant Activision Blizzard pour un partenariat éditorial de 10 ans. Bungie publierait une nouvelle propriété intellectuelle, dont la société conservait le contrôle total – une différence majeure par rapport à son travail avec Microsoft. Même cette fois, cependant, l’histoire entre ces deux partenaires allait avoir des rebondissements surprenants…

4 La sortie de Destiny



En février 2013, Activision et Bungie ont officiellement annoncé Destiny, tandis que le gameplay a chuté à l’E3 cette année-là. Peut-être dans le but de couper les ponts avec le passé, le jeu a été révélé en partenariat avec PlayStation – la plate-forme obtiendrait même du contenu exclusif après la sortie. Le destin allait changer l’ADN de Bungie pour toujours. Le jeu a été lancé en septembre 2014 et a été le premier MMO à proprement parler – même si, à l’époque, il était défini comme un « monde partagé » – à sortir nativement sur consoles (la série a finalement été livrée sur PC, mais uniquement avec le deuxième jeu). Et, tandis que Halo s’est fait un nom pour sa scène compétitive, la nouvelle série a été construite sur la coopération, mélangeant des éléments d’histoire dans un environnement toujours en ligne. C’était un point de non-retour pour Bungie.

5 La séparation d’Activision



Malgré le succès du premier jeu, la relation entre Activision et Bungie a mal tourné assez rapidement. L’idée de Bungie était de créer et de maintenir une plate-forme sur une plus longue période, en s’éloignant du modèle de version triple-A traditionnel. Cependant, Activision – qui a bâti sa fortune sur ce modèle – voulait plus de versions, plus rapidement. Un brouillon divulgué de leur contrat montrait comment Bungie était censé lancer un jeu complet suivi de deux packs DLC et d’une extension plus importante, puis tout recommencer à partir d’un nouveau jeu complet et ainsi de suite.

Juste au moment où l’accord de 10 ans était sur le point de se terminer, le studio a compris qu’il se trouvait à nouveau dans une situation similaire à celle de Microsoft et a profité du mécontentement d’Activision envers Destiny 2 et les ventes de ses extensions pour abandonner ce partenariat. Le développeur a réussi à devenir 100% indépendant, tout en détenant les droits sur l’IP de Destiny, ce qui a permis au studio de faire de Destiny 2 son premier jeu auto-édité peu de temps après – un autre tremplin dans l’histoire de Bungie, qui s’appuiera probablement sur le concept de plate-forme de type MMO avec de plus en plus d’extensions, plutôt que d’opter pour de nouveaux jeux chaque année environ.

La longue histoire de Bungie montre clairement à quel point le studio a été un pionnier dans chaque évolution. De la fondation à Destiny 2, en passant par la franchise Halo, le studio fondé par Seropian et Jones n’a pas la passion des refuges. Expérimenter des concepts nouveaux et divers, pour lui-même et ses joueurs – ce sont les passions de Bungie, et probablement ce qui a permis au studio de rester pendant 30 ans.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.