5 moniteurs étonnamment bon marché pour pouvoir travailler ou étudier à la maison | La technologie

Ces moniteurs sont très bon marché et aucun ne coûte plus de 160 euros, parfaits pour travailler à la maison.

Si le télétravail a été établi dans votre travail, ils vous auront sûrement donné un ordinateur portable avec lequel travailler. Le problème de travailler longtemps sur un ordinateur portable est que la posture va faire des ravages. Vous avez besoin d’un moniteur et non, il ne doit pas être très cher.

Ces moniteurs vous aidera à maintenir une bonne posture Avec votre PC, vous n’avez même pas besoin d’acheter un clavier ou une souris, simplement en le connectant via HDMI vous aurez une image plus haute et éviterez les maux de dos.

Si vous cherchez un moniteur mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, vous avez de la chance car il existe des options très bon marché.

Les moniteurs que nous allons vous montrer sont très bon marché, aucun ne coûte plus de 160 euros pour le moment. Ils ont une résolution Full HD et une taille parfaite pour une utilisation avec un ordinateur portable ou de bureau.

Meilleur rapport qualité/prix : MSI Pro MP242PDE

Moniteur d’entrée avec une taille de 24 pouces et une résolution Full HD. Vous pouvez modifier sa hauteur, son angle de vue ou le faire pivoter de 90º.

C’est le modèle le plus cher que vous trouverez sur cette liste. c’est le moniteur MSI Pro MP242PDE 24 pouces.

Il dispose d’une résolution Full HD, d’une connexion HDMI, VGA et de la possibilité de régler la hauteur de l’écran jusqu’à 12 centimètres. Vous pouvez également le tourner sur les côtés et peut-être le mieux, le tourner à 90º pour qu’il soit vertical.

Il dispose d’une connexion VESA universelle pour le mettre sur un bras ou ajouter un Mini PC à l’arrière.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour seulement 151 euros. Chez PcComponentes, il est disponible pour 157 euros avec la livraison gratuite.

Bord réduit : CHiQ 24P625F

Moniteur 24 pouces avec design gris et bordures très réduites. Résolution Full HD, temps de réponse de 5 ms et avec connexion HDMI ou DisplayPort.

Le moniteur CHIQ 24P625F 24 pouces Il a un bon design métallique et avec des bords réduits sur le dessus et les côtés. Il maintient un “menton”, mais la réalité est qu’avoir moins de bords en fait un bon candidat pour avoir un autre moniteur à côté.

La résolution est Full HD, il a un temps de réponse de 5 ms, des connexions HDMI, DisplayPort et VGA.

C’est un moniteur très bon marché, il ne coûte que 133 euros et la livraison est totalement gratuite.

Le moins cher : Lenovo L24e-30

Ce moniteur Ce moniteur Full HD de près de 24 pouces est doté de FreeSync et d’un temps de réponse de 6 ms. Il suffit de pouvoir travailler sur son PC de façon modeste.

Une option très économique et pour toutes les poches est le moniteur Lenovo L24e-30.

Il a une taille de 24 pouces et des bords réduits. Il a une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 75 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Il prend également en charge FreeSync.

Il dispose des vis standard VESA pour le connecter à un bras ou ajouter un mini PC. Il dispose également d’une connexion HDMI, VGA et d’un port casque/haut-parleur.

Vous pouvez l’obtenir pour seulement 119 euros.

Autre option très bon marché : Asus VZ239HE

Écran de 23 pouces avec résolution Full HD et temps de réponse de 5 ms. Il dispose de connexions HDMI et VGA.

Comme l’option de Lenovo, cet écran Asus VZ239HE est l’une des options les moins chères que vous trouverez actuellement.

C’est un moniteur pour PC 23 pouces avec une résolution Full HD. Il a également un design avec des bords plus petits.

Vous pouvez régler l’angle de vue, mais pas la hauteur. Mais en ayant le système VESA à l’arrière, vous pouvez le connecter à un bras et ajuster sa position à votre guise.

Il dispose de connexions HDMI et VGA, ainsi que d’une connexion 3,5 mm pour un casque ou des haut-parleurs.

Il ne coûte que 119 euros sur Amazon avec la livraison gratuite.

27 pouces : AOC 27B2H

Un moniteur de 27 pouces parfait pour une utilisation avec un ordinateur portable doté d’une résolution Full HD, 75 Hz et d’une dalle IPS.

Pour ceux qui veulent un moniteur pas cher et aussi grand, ce AOC 27B2H répond à vos exigences.

C’est un Moniteur 27 pouces avec résolution Full HD et rafraîchissement à 75 Hz. Il a également un design avec 3 de ses 4 bords très réduits, donc si vous souhaitez ajouter un deuxième moniteur, le changement entre les écrans ne sera pas si important.

Le panneau est IPS et dispose d’un filtre de lumière bleue pour protéger la vue. Il dispose également de connexions HDMI, VGA et casque.

On le trouve sur Amazon à un prix très bas, seulement 129 euros.

