5 montres de sport Garmin bon marché parfaites pour les débutants | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les montres conçues par et pour les athlètes Garmin pour garder toutes vos activités en détail et vous améliorer dans votre sport préféré, quel qu’il soit.

Si vous êtes une personne qui a décidé d’améliorer ses temps dans n’importe quelle activité sportive, ou si vous faites partie de ceux qui ont pris cet été au sérieux pour se mettre en forme, vous saurez que les montres connectées, grâce à leurs capteurs, sont des outils parfaits pour contrôler votre temps et aussi savoir comment fonctionne votre corps.

La quantité d’informations qu’une montre connectée peut vous donner sur le sport que vous pratiquez peut être vitale à connaître jusqu’où pouvez-vous pousser votre corps, également pour des tâches plus simples telles que mesurez vos itinéraires en extérieur grâce au GPS.

S’il y a une marque que la plupart des athlètes gardent à l’esprit lorsqu’ils recherchent une montre connectée, c’est Garmin. Ils possèdent certaines des meilleures montres connectées dédiées aux athlètes du marché, avec une grande autonomie et conçues pour durer.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Si vous recherchez une montre pour la course, la randonnée, le vélo, la musculation, la natation, le ski ou tout autre type d’activité, les montres connectées Garmin peuvent être une bonne option pour vous.

Parfait pour les coureurs : Garmin Forerunner 45

Cette montre de sport est dotée d’un GPS et d’un cardiofréquencemètre intégrés. De plus, il mesure également le VO2 Max, un élément idéal pour mesurer votre forme physique.

est Garming Forerunner 45 C’est une montre connectée parfaite pour toutes sortes d’athlètes, vétérans ou débutants.

Spécialement conçu pour les coureurs, ce Forerunner 45 est capable de mesurer vos distances grâce au GPS intégré, de surveiller votre fréquence cardiaque au poignet ainsi que de vous montrer des informations complètes et des statistiques sur votre course.

Il a une autonomie allant jusqu’à 7 jours d’utilisation et dispose de plans d’entraînement pour améliorer vos notes.

Cette montre GPS de petite taille adulte (S) coûte 149,99 euros chez Amazon. La grande taille (L) pour adultes coûte moins de 135 euros.

Avec jusqu’à 2 semaines d’autonomie : Garmin Forerunner 55

Cette montre de sport dispose d’un GPS intégré, d’une autonomie de 2 semaines, d’un cardiofréquencemètre et de VO2 Max.

L’une des nouveautés chez Garmin est cette Précurseur 55. Il s’agit d’une smartwatch également spécialement conçue pour les coureurs qui contient plus d’informations sur votre santé et votre bien-être que les autres modèles.

Il comprend un GPS pour suivre vos courses en plein air, il dispose également d’un système qui suggère des types et des distances de courses à entraîner, surveillez votre santé avec un capteur de fréquence cardiaque au poignet, des indications pour la ligne d’arrivée des courses, des alertes de cadence, un contrôle de récupération. ..

De plus, l’autonomie est jusqu’à 2 semaines. Et ce n’est pas seulement pour les coureurs, il y a plein d’autres entraînements disponibles.

Son prix est de 197 euros sur Amazon, un prix plutôt correct pour une montre connectée pour sportifs de cette catégorie.

Avec oxymètre de pouls : Garmin Forerunner 245

Cette montre possède un GPS, SpO2 et VO2 Max, ainsi qu’une étude intelligente de la dynamique de course et des recommandations d’entraînement, c’est donc une montre parfaite pour les coureurs.

Garmin Forerunner 245 est une montre connectée pour les athlètes conçue pour courir et améliorer les entraînements.

Il a Entraîneur Garmin, un entraîneur spécialement conçu pour améliorer les courses petit à petit en vous montrant des plans et des objectifs d’entraînement réalistes. Il a également des séances d’entraînement pour d’autres sports comme la natation, le vélo, la course sur tapis roulant et bien plus encore.

Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque ainsi que d’un taux d’oxygène dans le sang (VO2 max), d’une dynamique de course, d’un GPS intégré et d’une autonomie allant jusqu’à 7 jours en utilisation normale ou jusqu’à 24 heures en utilisant le GPS sans s’arrêter.

Il dispose également d’un suivi du cycle menstruel et d’un moniteur d’énergie corporelle pour connaître les meilleurs moments pour faire du sport.

Vous pouvez vous procurer cette Forerunner 245 en bordeaux pour moins de 225 euros. En noir pour 236 euros.

Pour tous les sportifs : Garmin Vívoactive 4S

Cette montre connectée dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un GPS et d’autres mesures avancées, telles que la VO2 ou le stress.

Cette montre connectée pour les athlètes Garmin Vivoactive 4S Il est spécialement conçu pour les sports de toutes sortes, pas tellement pour les coureurs.

Devenez une montre connectée pour les sports plus importants grâce à un guide Garmin Coach plus complet pour les sports de toutes sortes, y compris les sports de poids ou en utilisant votre propre poids.

Il dispose de plus de 20 applications sportives pré-installées sur la montre et les séances d’entraînement vous guident pas à pas avec ce que vous avez à faire.

Il possède un oxymètre de pouls, un contrôle du stress, un moniteur d’énergie corporelle, une surveillance du cycle menstruel, une surveillance de l’hydratation, une surveillance de la respiration, une surveillance avancée du sommeil… C’est l’un des modèles Garmin les plus complets et bon marché. Il a même Garmin Pay, pour effectuer des paiements avec NFC.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon à partir de 247 euros avec des frais de port totalement gratuits et en trois coloris : noir, gris et blanc/or rose.

Pour les sportifs sporadiques : Garmin Venu Sq

Avec un oxymètre de pouls, un moniteur de fréquence cardiaque et un contrôle avancé de toutes sortes de paramètres, cette montre de sport Garmin est parfaite pour le fitness et d’autres exercices, ainsi que pour vous garder toujours connecté.

Cette smartwatch est une montre au design plus « smartwatch » et moins sportive que le reste des options. Il s’agit de Garmin Venu Square, une option intéressante si vous aimez beaucoup l’Apple Watch.

Cette Venu Sq, bien qu’elle ressemble à une montre plus simple, conserve tous les avantages de la Garmin. Il dispose d’un GPS, d’un contrôle de la fréquence cardiaque, d’un suivi de 20 activités sportives, d’une planification d’exercices conçue pour vous, de Garmin Pay pour payer sans carte, d’un contrôle du stress, d’un oxymètre de pouls.

Toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d’un Garmin mais dans un design beaucoup plus simple.

Il est disponible sur Amazon pour 169 euros en coloris lavande et en blanc pour 180 euros.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.